Агент Сафонов советует Кузяеву перейти в «Бешикташ»: «Это новый вызов, новые ощущения. Не все измеряется деньгами, он хорошо заработал в «Зените»

Алексей Сафонов советует Далеру Кузяеву принять предложение «Бешикташа».

– Я бы попробовал себя в новом чемпионате, это новые эмоции, клуб именитый, а в « » Далер уже чемпионом был раз пять, все выиграл.

– Писали, что « » предложил зарплату 1,5 млн, «Зенит» дает на 1 млн больше. Существенная разница. Учитывая, что это явно последний большой контракт для .

– Уверен, он хорошо заработал в «Зените» за эти годы, и не все измеряется деньгами. А это – новый вызов, новые ощущения. Если Далер останется в «Зените», больше шанса уехать за границу у него не будет, – сказал футбольный агент.