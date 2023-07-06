Агент Сафонов советует Кузяеву перейти в «Бешикташ»: «Это новый вызов, новые ощущения. Не все измеряется деньгами, он хорошо заработал в «Зените»

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Алексей Сафонов Далер Кузяев Футбол

Алексей Сафонов советует Далеру Кузяеву принять предложение «Бешикташа».

– Я бы попробовал себя в новом чемпионате, это новые эмоции, клуб именитый, а в «Зените» Далер уже чемпионом был раз пять, все выиграл.

– Писали, что «Бешикташ» предложил зарплату 1,5 млн, «Зенит» дает на 1 млн больше. Существенная разница. Учитывая, что это явно последний большой контракт для Кузяева.

– Уверен, он хорошо заработал в «Зените» за эти годы, и не все измеряется деньгами. А это – новый вызов, новые ощущения. Если Далер останется в «Зените», больше шанса уехать за границу у него не будет, – сказал футбольный агент.

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1 комментарий

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Любовь Мелехова
У Кузяева свой семейный агент, который ему советы дает. Поэтому слушать и благодарить вряд ли станет.
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