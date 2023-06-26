Андрей Мостовой под фото Кузяева в Париже: «Переходи в «Бешикташ». У Далера есть предложение от турецкого клуба
Андрей Мостовой пошутил на тему возможного ухода Далера Кузяева из «Зенита».
Ранее стало известно, что Кузяев принял решение покинуть «Зенит» по окончании сезона.
«Переходи в «Бешикташ», – написал Мостовой в комментариях под последней публикацией Кузяева в инстаграме, где тот сфотографировался на фоне Эйфелевой башни.
Сообщалось, что «Бешикташ» сделал Кузяеву официальное предложение в середине июня. В настоящее время стороны ведут переговоры о трансфере.
В прошедшем сезоне Кузяев провел 26 матчей в составе «Зенита» в Мир РПЛ, забив 5 голов. Подробная статистика доступна здесь.
Любят они ,писать всем в инсту ,если тот собирается в их клуб .
Спасибо за байт ,спортс