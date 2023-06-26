Андрей Мостовой под фото Кузяева в Париже: «Переходи в «Бешикташ». У Далера есть предложение от турецкого клуба

Андрей Мостовой пошутил на тему возможного ухода Далера Кузяева из «Зенита».

Ранее стало известно, что Кузяев принял решение покинуть « » по окончании сезона.

«Переходи в « », – написал в комментариях под последней публикацией в инстаграме, где тот сфотографировался на фоне Эйфелевой башни.

Сообщалось, что «Бешикташ» сделал Кузяеву официальное предложение в середине июня. В настоящее время стороны ведут переговоры о трансфере.

В прошедшем сезоне Кузяев провел 26 матчей в составе «Зенита» в Мир , забив 5 голов. Подробная статистика доступна здесь.