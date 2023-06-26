Андрей Мостовой под фото Кузяева в Париже: «Переходи в «Бешикташ». У Далера есть предложение от турецкого клуба

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Далер Кузяев соцсети Андрей Мостовой ахахаха Футбол

Андрей Мостовой пошутил на тему возможного ухода Далера Кузяева из «Зенита».

Ранее стало известно, что Кузяев принял решение покинуть «Зенит» по окончании сезона.

«Переходи в «Бешикташ», – написал Мостовой в комментариях под последней публикацией Кузяева в инстаграме, где тот сфотографировался на фоне Эйфелевой башни.

Сообщалось, что «Бешикташ» сделал Кузяеву официальное предложение в середине июня. В настоящее время стороны ведут переговоры о трансфере.

В прошедшем сезоне Кузяев провел 26 матчей в составе «Зенита» в Мир РПЛ, забив 5 голов. Подробная статистика доступна здесь.

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5 комментариев

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Динозавр которому платит Озил
Это Рофл над турками 📫
Любят они ,писать всем в инсту ,если тот собирается в их клуб .
Спасибо за байт ,спортс
+2
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Северный болельщик
Будет очень забавно, если Кузя никуда не перейдет
+1
0
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Назар Игорь
Ответ Северный болельщик
Будет очень забавно, если Кузя никуда не перейдет
Всë решает Кузяев - старший, Далер пешка, к сожалению.
+1
0
+1
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Толя Мошников
Ответ Сергей Жарковский
Мостовой явно не спроста написал: Переходи в Бешикташ! Забыл только прибавить: Я там буду тренером после учебы!
это другой Мостовой)
+1
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