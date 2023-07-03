Кузяев согласился перейти в «Бешикташ», если не будет предложений из топ-5 лиг

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев готов играть за «Бешикташ» при одном условии.

Как передает журналист Фырат Гюнайер, полузащитник согласился перейти в турецкую команду в том случае, если не сможет заключить контракт ни с кем из участников топ-5 лиг Европы.

Ранее сообщалось, что хавбек вернется в «Зенит», если не найдет команду за рубежом.

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 Кузяев забил 5 голов за 26 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Типа Бешикташ будет ждать пока его высочество Кузяев будет ждать предложений из топ-5 лиг? Опять в Зенит тогда вернется.
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Михо
Много если) в результате опять останется в Зените
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+5
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ta-tosha
Ответ King_X
Далер крутой игрок, как-то даже удивляет уже второй раз отсутствие хороших предложений из Европы Даже несмотря на возраст
обычный для Европы игрок, не лучше и не хуже, да ещё в возрасте. Там таких своих кузяевых - легион.
+7
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+5
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Дмитрий9779
Далеру удачи!
+6
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Злодей Спб
Ну, прямо зашквар будет возвращаться второй раз в Зенит после стольких заявлений об уходе. Скорее всего осядет в Турции, хотя мог бы спокойно еще 3 годика поиграть в Зените.
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Артем Дроздов
Условие? Это что, Бешикташ ещё ждать должен когда у Далера закончатся предложения от клубов?)
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Манковский
Какие топ-5 лиг в 30 лет :D Это кто вообще?
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King_X
Далер крутой игрок, как-то даже удивляет уже второй раз отсутствие хороших предложений из Европы
Даже несмотря на возраст
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Kahn01
Какие топ-5 с его запросами по ЗП? Играть будет только в условном Райо или Вероне, а они ему столько денег не дадут. Про Бундеслигу молчу, там очень развита система академий, и он лучше молодого наигрывать будут.
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Recreated
Предложений не будет, иди!
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не плохой вариант...
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Фан Рубина
Явно человек устал играть в сильнейшей лиге мира - РПЛ и ищет местечко попроще.
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