Кузяев согласился перейти в «Бешикташ», если не будет предложений из топ-5 лиг
Далер Кузяев готов играть за «Бешикташ» при одном условии.
Как передает журналист Фырат Гюнайер, полузащитник согласился перейти в турецкую команду в том случае, если не сможет заключить контракт ни с кем из участников топ-5 лиг Европы.
Ранее сообщалось, что хавбек вернется в «Зенит», если не найдет команду за рубежом.
В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 Кузяев забил 5 голов за 26 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Даже несмотря на возраст