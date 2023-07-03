Кузяев согласился перейти в «Бешикташ», если не будет предложений из топ-5 лиг

Далер Кузяев готов играть за «Бешикташ» при одном условии.

Как передает журналист Фырат Гюнайер, полузащитник согласился перейти в турецкую команду в том случае, если не сможет заключить контракт ни с кем из участников топ-5 лиг Европы.

Ранее сообщалось, что хавбек вернется в « », если не найдет команду за рубежом.

В Мир в сезоне-2022/23 забил 5 голов за 26 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.