«Брайтон» хочет 100+ млн фунтов за Кайседо, трансфер Райса в «Арсенал» – ориентир. Мойсеса хочет «Челси»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Деклан Райс деньги Мойсес Кайседо Футбол

«Брайтон» определил сумму, которую хочет получить за опорника Мойсеса Кайседо.

Как сообщает The Telegraph, за полузащитника запросят более 100 миллионов фунтов (около 117 млн евро), ориентируясь на сумму трансфера Деклана Райса в «Арсенал» из «Вест Хэма» (лондонский клуб заплатит за него 100+5 млн фунтов тремя платежами за два года).

На трансфер Кайседо нацелен «Челси». Сделка вряд ли будет дешевой, так как в «Брайтоне» считают, что по характеристикам Мойсес сопоставим с Райсом. Кроме того, в расчет принимают и то, что опорнику 21 год, он на 3 года младше Деклана.

Если трансфер Кайседо в «Челси» осуществится, то в АПЛ будет две сделки за 100+ млн фунтов в рамках одного трансферного окна. Напомним, что зимой «синие» уже преодолевали эту отметку – за Энцо Фернандеса заплатили 106 млн фунтов.

В январе «Брайтон» отклонил два предложения «Арсенала» по Кайседо, второе – на 70 млн фунтов. Ожидается, что в случае сопоставимого предложения потенциальный покупатель вновь получит отказ.

Напомним, что «Брайтон» подписал Кайседо в 2021 году за 4 млн фунтов из «Индепендьенте дель Валье». В марте он продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Статистику 21-летнего опорника сборной Эквадора можно изучить здесь.

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23 комментария

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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Марат Романов
Один нормальный сезон и ценник космос.по моему тот же Лавия не хуже а стоит раза в 2 ,а то и 3 дешевле
50 миллионов фунтов стерлингов хотят за восемнадцатилетнего Лавию из вылетевшего "Саутгемптона"
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Кан и Баллак сидят в баре
После перехода Поттера, на месте Челси я бы в Брайтон не совался)
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wholyator
В «Брайтоне» считают, что по характеристикам Мойсес сопоставим с Райсом. Но он не белый англичанин. Берите 70 лямов, пока чувак не стух
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angliiskiilion
слили Кукурелью за 65 лямов, сольют Кайседо за 125
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Акира_1
Ответ dr. cage
И правильно делают.. Челси поставил себя как дойную корову.. И теперь все её будут пытаться доить..
Боэли поставил себя так, а теперь он не участвует в переговорах. Вполне вероятно, на что я сам надеюсь, Челси не станет платить столько за этого Кайседо с одним сезоном, а лучше рассмотрит пацана из Саутгемптона в несколько раз дешевле.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Лучше после Боули в Челси не соваться
Тоже верно,сделать из победителя ЛЧ клуб-мем за такой короткий срок- это надо постараться)
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
После перехода Поттера, на месте Челси я бы в Брайтон не совался)
Лучше после Боули в Челси не соваться
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Николай Корягин
А что они на Райса то ориентируются. Там 100+ цена только потому что там 50 лямов это чисто наценка за паспорт. Так что вот за 50 лямов пускай и продают
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Born is the King
Сейчас Челси нужен классический опорник , Кайседо больше НаркоКанте. Лучше уж дать шанс Андрею Сантоса если скауты не могут найти опорника меньше чем за 100
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Никита Самарин
Брайтон всё делает чётко, если за Райса заплатили 100+5 млн фунтов, то Кайседо не хуже, так что будьте добры раскошелится. 🤑
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WelcomeBackPURE
Бред, чемпиона мира продали за 35, а этот пусть и хороший игрок, но точно не за 100 млн. Скоулз тогда сейчас бы стоил 300 млн по такой логике
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dr. cage
И правильно делают..
Челси поставил себя как дойную корову.. И теперь все её будут пытаться доить..
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hiper26
Доите мешок чайки.
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Danik S
синдром 1 сезона, посмотрим 2 сезона, также будет ли блестят играющим Брайтоне....а так цена слишком завышенная для 1 сезона.
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Камбоджа Иванов
Ответ Temp LC
Как же взлетел рынок за последний год, раз за игрока полсезона хотят 100 млн
Да, когда-то Локо брал Кайседо за 7,5 млн., а сейчас за Кайседо просят 117 млн.
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Акира_1
Ой, чувствую, это будет такой провал с этим Кайседо при такой цене, но у Челси даже альтернатив нет. Брайтон может ломить до бесконечности. 🤭
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АРХАТ
Младший брат Канте нужен Челси
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Марат Романов
Один нормальный сезон и ценник космос.по моему тот же Лавия не хуже а стоит раза в 2 ,а то и 3 дешевле
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Born is the King
И так за Кукурелю до сих благодарны. Нового ненадо
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