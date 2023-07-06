«Брайтон» хочет 100+ млн фунтов за Кайседо, трансфер Райса в «Арсенал» – ориентир. Мойсеса хочет «Челси»
«Брайтон» определил сумму, которую хочет получить за опорника Мойсеса Кайседо.
Как сообщает The Telegraph, за полузащитника запросят более 100 миллионов фунтов (около 117 млн евро), ориентируясь на сумму трансфера Деклана Райса в «Арсенал» из «Вест Хэма» (лондонский клуб заплатит за него 100+5 млн фунтов тремя платежами за два года).
На трансфер Кайседо нацелен «Челси». Сделка вряд ли будет дешевой, так как в «Брайтоне» считают, что по характеристикам Мойсес сопоставим с Райсом. Кроме того, в расчет принимают и то, что опорнику 21 год, он на 3 года младше Деклана.
Если трансфер Кайседо в «Челси» осуществится, то в АПЛ будет две сделки за 100+ млн фунтов в рамках одного трансферного окна. Напомним, что зимой «синие» уже преодолевали эту отметку – за Энцо Фернандеса заплатили 106 млн фунтов.
В январе «Брайтон» отклонил два предложения «Арсенала» по Кайседо, второе – на 70 млн фунтов. Ожидается, что в случае сопоставимого предложения потенциальный покупатель вновь получит отказ.
Напомним, что «Брайтон» подписал Кайседо в 2021 году за 4 млн фунтов из «Индепендьенте дель Валье». В марте он продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года с опцией продления еще на сезон.
Статистику 21-летнего опорника сборной Эквадора можно изучить здесь.
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