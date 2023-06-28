«Вест Хэм» не продал Райса в «Арсенал» за 100+5 млн фунтов из-за недовольства структурой выплат. Сегодня ждут предложение «Ман Сити»
«Вест Хэм» отклонил третье предложение «Арсенала» по Деклану Райсу.
Вчера «канониры» предложили 100+5 млн фунтов за англичанина.
По данным Evening Standard, «Вест Хэм» отклонил предложение, так как недоволен структурой выплат – платежи распределены на слишком длительный срок. «Арсенал» постарается найти компромисс.
Как пишет The Guardian, «Вест Хэм» ожидает, что сегодня «Манчестер Сити» сделает новое предложение о трансфере Райса. Один из источников полагает, что «Арсеналу» придется повысить предложение до 110 млн фунтов, чтобы опередить «Сити» в борьбе за игрока.
Деклан предпочел бы остаться в Лондоне и перейти в «Арсенал», но из-за вмешательства «Сити» ситуация осложнилась. Пеп Гвардиола хочет подписать Райса в качестве замены Илкаю Гюндогану, перешедшему в «Барселону».
Источники сообщают, что в момент, когда «Вест Хэм» отклонил первое предложение «Ман Сити» на 80+10 млн фунтов, у клуба было два устных предложения на более высокую сумму. Во вторник вечером «Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов. Вероятно, второе устное предложение сделал «Ман Сити».
«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией, но остается аутсайдером в борьбе за игрока. «Челси», который был нацелен на трансфер Райса ранее, так и не сделал официальное предложение.
Райс – главная цель Микеля Артеты. Игрок и тренер относятся друг к другу с взаимным уважением. «Арсенал» хочет использовать Деклана в полузащите в паре с Каем Хавертцем, переход которого из «Челси» за 60+5 млн фунтов уже согласован.
Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
У Вест Хэма есть опция продления контракта до 25 года