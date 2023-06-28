«Вест Хэм» не продал Райса в «Арсенал» за 100+5 млн фунтов из-за недовольства структурой выплат. Сегодня ждут предложение «Ман Сити»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Футбол

«Вест Хэм» отклонил третье предложение «Арсенала» по Деклану Райсу.

Вчера «канониры» предложили 100+5 млн фунтов за англичанина.

По данным Evening Standard, «Вест Хэм» отклонил предложение, так как недоволен структурой выплат – платежи распределены на слишком длительный срок. «Арсенал» постарается найти компромисс.

Как пишет The Guardian, «Вест Хэм» ожидает, что сегодня «Манчестер Сити» сделает новое предложение о трансфере Райса. Один из источников полагает, что «Арсеналу» придется повысить предложение до 110 млн фунтов, чтобы опередить «Сити» в борьбе за игрока.

Деклан предпочел бы остаться в Лондоне и перейти в «Арсенал», но из-за вмешательства «Сити» ситуация осложнилась. Пеп Гвардиола хочет подписать Райса в качестве замены Илкаю Гюндогану, перешедшему в «Барселону».

Источники сообщают, что в момент, когда «Вест Хэм» отклонил первое предложение «Ман Сити» на 80+10 млн фунтов, у клуба было два устных предложения на более высокую сумму. Во вторник вечером «Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов. Вероятно, второе устное предложение сделал «Ман Сити».

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией, но остается аутсайдером в борьбе за игрока. «Челси», который был нацелен на трансфер Райса ранее, так и не сделал официальное предложение.

Райс – главная цель Микеля Артеты. Игрок и тренер относятся друг к другу с взаимным уважением. «Арсенал» хочет использовать Деклана в полузащите в паре с Каем Хавертцем, переход которого из «Челси» за 60+5 млн фунтов уже согласован.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.

Материалы по теме

84 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arsenal_fanboy
Мне кажется или Вест Хэм а***л?
+133
-12
+121
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Может ну его нафиг за такие бабки. Пусть в вест хеме гниёт
+54
-15
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veni-Vidi-Vici
Ответ arsenal_fanboy
Мне кажется или Вест Хэм а***л?
Ну а почему бы и нет, если есть хороший спрос от разных клубов. Знают, что смогут выручить больше.
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
We are Arsenal
Надо Арсеналу договориться с Сити и вообще его не покупать. Год по контракту осталось, а они больше 100 млн хотят. Пусть лапу сосут через год и не только лапу.
+22
-9
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Александрович
аукцион
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ Рауан Турсунов
одна лк за последние несколько лет если не ошибаюсь
За последние 43 года, если быть точным)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Ответ кракадил
Может ну его нафиг за такие бабки. Пусть в вест хеме гниёт
Чё это гниёт? Он в Вест Хэме трофеи берёт, не факт, что в вулвиче что-то выиграет.
+23
-15
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hans Castorp
Чувак не входит даже в топ 10 лучших полузащитников мира , а за него такую цену ломят с годом по контракту
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
выходец из убежища
Ответ кракадил
Может ну его нафиг за такие бабки. Пусть в вест хеме гниёт
А почему негатив к игроку? Почему вы желаете ему "гнить"? Это ведь не он такую сумму требует.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
Как болельщику Арсенала, хотелось бы, чтобы клуб посмотрел внимательнее на другие рынки, а не сверлил взглядом игрока, которого не продают даже с переплатой
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Вот странные, Арсенал же четко сказал : 5 сразу, остальное по возможности!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Постой...Я тебя знаю!
Ответ arsenal_fanboy
Мне кажется или Вест Хэм а***л?
В чем? Так то интересно для начала понять, на сколько лет хотел размазать этот платеж Арсенал, раз ВХ отказались пока принимать их предложение. Кто знает, может они там на 50 лет планировали это сделать, платя в год по 2 млн) А так может Сити сразу 100ку вывалит одним платежом, тогда понятно, почему ВХ ждет от них предложение.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Доиграется Вест Хэм до того, что Райс просто уйдёт бесплатно через год
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рауан Турсунов
Ответ Great ManUtd
Чё это гниёт? Он в Вест Хэме трофеи берёт, не факт, что в вулвиче что-то выиграет.
одна лк за последние несколько лет если не ошибаюсь
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Bondaruk
Ответ We are Arsenal
Надо Арсеналу договориться с Сити и вообще его не покупать. Год по контракту осталось, а они больше 100 млн хотят. Пусть лапу сосут через год и не только лапу.
Тто что вы предлагаете называется картельный сговор и запрещено законом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ We are Arsenal
Надо Арсеналу договориться с Сити и вообще его не покупать. Год по контракту осталось, а они больше 100 млн хотят. Пусть лапу сосут через год и не только лапу.
https://www.theguardian.com/football/2022/apr/22/declan-rice-turns-down-third-west-ham-contract-offer-and-open-to-transfer

У Вест Хэма есть опция продления контракта до 25 года
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shokhagunner
Лучше купите 2х отличных других хавов!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Опять английских брусков продают в три раза дороже их цены
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JealousOne
Если что 105 млн фунт стерлингов равноценны 125 млн евро, т.е. вест хем на полном серьезе отклонил чуть ли не двойную переплату за этого Райса, у них комплекс бога или что?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Great ManUtd
Чё это гниёт? Он в Вест Хэме трофеи берёт, не факт, что в вулвиче что-то выиграет.
7хаговци
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рауан Турсунов
Ответ corazón blanco
За последние 43 года, если быть точным)
ну вот тем более
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dottore
Как бы Вест Хэм не остался у разбитого корыта с непроданым Райсом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калачев
Ответ XavIniesta2008-2015
Доиграется Вест Хэм до того, что Райс просто уйдёт бесплатно через год
Так у вэст хэма есть опция автоматически его продлить до 25
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ art.shu05@gmail.com
Да, у него контракт до 2024
а опция?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SopTecret
Игроки относится с уважением, но кое-кто платит больше и быстрее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий