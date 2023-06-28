«Вест Хэм» отклонил третье предложение «Арсенала» по Деклану Райсу.

Вчера «канониры» предложили 100+5 млн фунтов за англичанина.

По данным Evening Standard, «Вест Хэм» отклонил предложение, так как недоволен структурой выплат – платежи распределены на слишком длительный срок. «Арсенал» постарается найти компромисс.

Как пишет The Guardian, «Вест Хэм» ожидает, что сегодня « » сделает новое предложение о трансфере Райса. Один из источников полагает, что « » придется повысить предложение до 110 млн фунтов, чтобы опередить «Сити» в борьбе за игрока.

Деклан предпочел бы остаться в Лондоне и перейти в «Арсенал», но из-за вмешательства «Сити» ситуация осложнилась. Пеп Гвардиола хочет подписать Райса в качестве замены Илкаю Гюндогану, перешедшему в «Барселону».

Источники сообщают, что в момент, когда « » отклонил первое предложение «Ман Сити» на 80+10 млн фунтов, у клуба было два устных предложения на более высокую сумму. Во вторник вечером «Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов. Вероятно, второе устное предложение сделал «Ман Сити».

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией, но остается аутсайдером в борьбе за игрока. «Челси», который был нацелен на трансфер Райса ранее, так и не сделал официальное предложение.

Райс – главная цель Микеля Артеты. Игрок и тренер относятся друг к другу с взаимным уважением. «Арсенал» хочет использовать в полузащите в паре с Каем Хавертцем, переход которого из «Челси» за 60+5 млн фунтов уже согласован.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.