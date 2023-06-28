«Арсенал» и «Вест Хэм» за 105 млн фунтов согласовали трансфер Райса (Бен Джейкобс)
«Арсенал» и «Вест Хэм» договорились о переходе Деклана Райса.
Клубы согласовали трансфер полузащитника за 105 миллионов фунтов, пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
Ранее сообщалось, что фиксированная сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
«Арсенал» дает за Деклана Райса 100+5 млн, «Ман Сити» вышел из гонки. Развязка близка
Ноунеймы со спортса: "Дерево".
просто 100 нельзя оплатить?)
Без сарказма, говорю как болела МЮ
Этим трансфером подтверждают амбиции клуба для попадания как минимум в топ-4
Понятное дело, что переплата, но это британец. Что поделать, если за паспорт надо переплачивать. Другое дело, что и Райс давно перерос ВХ (при всем к ним уважении), поэтому не вижу причин, по которым данный трансфер реально не сможет усилить Арсенал
P.s. Жду, что МЮ предпримет такие же усилия для трансфера Кейна из Ттх, но видимо это лишь мои влажные фантазии
Вели Райса долго и Артета именно его хотел, все это выглядит отличным трансфером. Мобилен и отлично продвигает мяч.
Ноунеймы со спортса: "Холодильник".
На минуточку, напомню, так низко, как в этом сезоне Челси, Арсенал не был. А так, да, аргументов больше нет...