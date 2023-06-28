«Арсенал» и «Вест Хэм» за 105 млн фунтов согласовали трансфер Райса (Бен Джейкобс)

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Футбол

«Арсенал» и «Вест Хэм» договорились о переходе Деклана Райса.

Клубы согласовали трансфер полузащитника за 105 миллионов фунтов, пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что фиксированная сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. 

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

«Арсенал» дает за Деклана Райса 100+5 млн, «Ман Сити» вышел из гонки. Развязка близка

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88 комментариев

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FNT
Ответ А. Мостовой
дорогие нынче деревья
Райс: финалист ЧЕ, участник 1/4 ЧМ, имеет 200 игр в АПЛ и 40 в сборной до 25 лет, в 20 уже капитанил, забивает голы, протаскивая мяч со своей половины.

Ноунеймы со спортса: "Дерево".
+56
-3
+53
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kaka10
5 млн это просто потешить эго Вест Хэма?
просто 100 нельзя оплатить?)
+24
-4
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Антон Патракеев
Ну что ж, надеюсь на Деклана не будет давить прайс, как на Антони и Мудрика. Пусть зацементирует центр на ближайшие 8 лет. Теперь бы Тимбера ещё и заняться продажами. Балогун, Парти, Локонга, Соареш, Тавареш
+20
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krasno-siniyman
Мои поздравления канонирам
Без сарказма, говорю как болела МЮ
Этим трансфером подтверждают амбиции клуба для попадания как минимум в топ-4
Понятное дело, что переплата, но это британец. Что поделать, если за паспорт надо переплачивать. Другое дело, что и Райс давно перерос ВХ (при всем к ним уважении), поэтому не вижу причин, по которым данный трансфер реально не сможет усилить Арсенал
P.s. Жду, что МЮ предпримет такие же усилия для трансфера Кейна из Ттх, но видимо это лишь мои влажные фантазии
+18
-5
+13
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Антон Патракеев
Ответ Пенс
Норм уже Арс спустил денег на Райса, Хавертца и скорее всего Тимбера. Но Кронке жмот и эт другие тратят)
Кроенке выиграл в НФЛ, НХЛ, сейчас в НБА и решил не жать бабок, и сделать ещё один топ-проект. Никогда бы не подумал, что назову свой любимый клуб АПЛ мешком
+9
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Антон Bratishchev
Ответ А. Мостовой
дорогие нынче деревья
Лицензию пора получать
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Ahmad Munir
Где все те люди, что писали, мол у гунеров нет шансов, если в гонку включился Мансити? Как бы теперь не ехидничал Сити, этот трансфер они проиграли
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alexis2020
Ответ QWertY
Молотки красавцы, выдоили гуннерят!
МЮ почти столько же платил за Погба и Антони
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Ярик01
10% от суммы уйдёт Пепу в качестве агентских за разогрев Арсенала
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#SharkTeam
Ответ kaka10
5 млн это просто потешить эго Вест Хэма? просто 100 нельзя оплатить?)
По-твоему 5 млн это не деньги что ли? Думаю на них можно год платить зп всему нефутбольному персоналу
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Hardi
Ответ Антон Патракеев
Ну что ж, надеюсь на Деклана не будет давить прайс, как на Антони и Мудрика. Пусть зацементирует центр на ближайшие 8 лет. Теперь бы Тимбера ещё и заняться продажами. Балогун, Парти, Локонга, Соареш, Тавареш
После Тимбера хотелось бы ещё Кастаня и Лавию подписать, для обоймы (+Хавертц который почти подписан).
+6
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kos.vohrt
Ответ kaka10
5 млн это просто потешить эго Вест Хэма? просто 100 нельзя оплатить?)
Это просто перебить стоимость Грилиша..)
+3
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Kalahun
Ответ Зубы Дзюбы
В Туле хоть на нормального игрока посмотрят со времен Дзюбы
разрывная, что ж ты творишь
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Никита Самарин
Даже не знаю кого тут надо больше поздравлять 😏
+3
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Billy_Shears
Ответ Ahmad Munir
Где все те люди, что писали, мол у гунеров нет шансов, если в гонку включился Мансити? Как бы теперь не ехидничал Сити, этот трансфер они проиграли
Хейтеры будут хейтить, теперь Райс-полено..
+3
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Зубы Дзюбы
В Туле хоть на нормального игрока посмотрят со времен Дзюбы
+3
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HaLaVa666
Ответ FNT
Райс: финалист ЧЕ, участник 1/4 ЧМ, имеет 200 игр в АПЛ и 40 в сборной до 25 лет, в 20 уже капитанил, забивает голы, протаскивая мяч со своей половины. Ноунеймы со спортса: "Дерево".
В смысле ноунеймы? Это Мостовой!
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Reservoir Cat
Норм такой бритишкор 2.0 вырисовывается. Рамсдейл, Уайт, Райс, Сака + Нкетия и Смит-Роу.

Вели Райса долго и Артета именно его хотел, все это выглядит отличным трансфером. Мобилен и отлично продвигает мяч.
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CyberUnited
Ответ FNT
Райс: финалист ЧЕ, участник 1/4 ЧМ, имеет 200 игр в АПЛ и 40 в сборной до 25 лет, в 20 уже капитанил, забивает голы, протаскивая мяч со своей половины. Ноунеймы со спортса: "Дерево".
Магуайр: финалист ЧЕ, полуфиналист ЧМ, имеет 200 игр в АПЛ и 50 в сборной, перешел в МЮ и сразу стал капитанищем, забивает голы со своей половины поля, наводит ужас на игроков в чужой и своей штрафной.

Ноунеймы со спортса: "Холодильник".
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Саша Кудрявцев
Ответ Евгений Громов 22
Завтра напишут что он ещё думает а Сити готов заплатить 110 )
Сити вышел из гонки, все источники подтвердили
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Hardi
Ответ Мансур Мадаев
губа не треснет?)
Если Арсенал реально хочет побороться за трофеи в этом сезоне, то нужна хорошая обойма, причём очень хорошая, поэтому нужно купить всех кого я назвал.
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Потолковый Лампонюх™
Ответ Kanonir152
Согласен, если так. Сходу ему никто место в составе не предложит. Ну хоть актив хороший.
Да самое время. Сезон хороший провел. За сборную забивает. Думаю за 30 можно продать.
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pack25
Ответ Акира_1
Мудрик это единственный твой аргумент? Арсенал также покупал ноунейма из Лиги 1 Пепе, который ничего не показал и успешно был забыт. Кто вообще виноват, что у Арсенала жадные американцы сидят, которые не хотели тратить деньги? Кто виноват, что Арсенал спустил кучу денег на свою арену, чтоб потом превратиться в клуб, который молится на 4 место? Все аргументы фан боев Арсенала сводятся к одному этому неудачному сезону после смены всей системы управления в Челси, а до этого пхаха где там Арсенал и Челси? Один клуб стабильный участник и победитель ЛЧ, другой - мечтал о 4 месте и ЛЧ. Мне продолжать? Я могу унижать Арсенал долго. 🤣
Пока унижаешь только сам себя, продолжай, раз так нравится.
На минуточку, напомню, так низко, как в этом сезоне Челси, Арсенал не был. А так, да, аргументов больше нет...
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Любезный Коссутий
Ответ Bunyod Turgunov
Даже если они данный момент находятся на одном уровне но до этого Вирджил выиграл все возможные трофеи с Ливерпулем. И если не ошибаюсь стал лучшим игроком Европы. Чего добился Харри? Бесконечные мемы?
так это когда было? последние пару сезонов - сплошные привозы.
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Lacrosse-style goal
Был рис бурый, стал рис красный....
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