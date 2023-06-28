«Арсенал» и «Вест Хэм» за 105 млн фунтов согласовали трансфер Райса (Бен Джейкобс)

«Арсенал» и «Вест Хэм» договорились о переходе Деклана Райса.

Клубы согласовали трансфер полузащитника за 105 миллионов фунтов, пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что фиксированная сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

«Арсенал» дает за Деклана Райса 100+5 млн, «Ман Сити» вышел из гонки. Развязка близка