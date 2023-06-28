«Арсенал» ждет, что закроет сделку по Райсу на 100+5 млн фунтов сегодня или завтра. Договоренность близка

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» и «Вест Хэм» близки к договоренности о трансфере Деклана Райса.

Журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг пишет, что сделку могут закрыть сегодня.

Как уточняет инсайдер Фабрицио Романо, «Арсенал» ожидает, что сделка по Райсу будет на 100% закрыта сегодня или завтра. Клуб работает над этим. Договоренность «более чем близка».

Все стороны обсуждают ключевые детали соглашения. Договоренность выглядит неизбежной.

Вчера «Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов за опорника «Вест Хэма». После этого «Манчестер Сити» вышел из борьбы за него.

Подробную статистику 24-летнего англичанина можно найти здесь.

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63 комментария

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Rick Sanchezz
Ответ QWertY
И кто там смеялся под новостями, где говорилось, что Вест Хэм не продаст Райса дешевле сотки? Гунерята уже молятся, чтобы это предложение приняли Молотки топчики
Ты то чему радуешься? Как там Погба, Магуайр, Антони, Санчо и до утра перечислять можно сколько там раз мю разводили...?)
+40
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Сэр-НеХер
Ответ forward1988
Комментарий удален модератором
Вам судя по нику вам 35 лет, а жаргон и суждения на уровне семиклассника..
+20
-4
+16
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Давид Agabekyan
Ответ Сэр-НеХер
Учитываю годовую зарплату, лишний год Райса в клубе обойдется Арсеналу лямов в 150€, неужели не выгоднее подождать год, забрать Деклана бесплатно, а сейчас еще какого-нибудь Бареллу выцепить у Интера, которому сейчас нужны деньги
Интер и Барелла уже согласились?
+15
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TrueGooner
Такое ощущение, что деньги на трансфер берутся из карманов здешних юзеров. Усиление команды соперника всегда заставляет подгорать задние точки хейтеров. У МЮ, Челси, Сити, Ливерпуля полно трансферов за сумасшедшие суммы, которые провалились, но цена Райса не даёт покоя.
Здешним "икспертам", конечно, лучше знать, чем Артете и спортивному руководству Арсенала, которые уже года 2 охотятся за игроком. Подписание Райса очевидно выведет Арсенал на новый уровень, классный игрок, так что все просто отлично.
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Eldar Arsenal
Ответ forward1988
Комментарий удален модератором
Фанат 🐔,что тут потерял?
+13
-2
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spaispower
Ответ CriminalJoint62
Переплатили за этого бруска, тот же Грилиш дешево обошелся Сити
Грилиш за 117,5 перешел, это дешево?)
+10
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Ildar Shagiev
Ответ Dzhansug Bukiya
А они последняя инстанция? У него год по контракту, зимой его можно спокойно купить за 30-40млн, а след летом вообще бесплатно забрать
Надо в каждой новости писать что у Райса два года по контракту, т.к. у ВХБ есть опция продления еще на год
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Billy_Shears
Ответ Dzhansug Bukiya
Я помню Эду говорил, что у арсенала другая политика, а не скупка игроков за миллионы, теперь же они берут за 75 и 105 двоих игроков, переплатив на 50% от их реальной стоимости
Заплатили столько, сколько нужно для усиления состава. Мы за хлеб в магазине больше переплачиваем..
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Streetbor
когда говорят наши паспортисты стоят дохрена, на авансцену выходят британцы 🤦‍♂️
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kotopandych
Ответ Dzhansug Bukiya
А они последняя инстанция? У него год по контракту, зимой его можно спокойно купить за 30-40млн, а след летом вообще бесплатно забрать
Так им сейчас надо, а не через год
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Фанат спорта01
Ответ Dzhansug Bukiya
А они последняя инстанция? У него год по контракту, зимой его можно спокойно купить за 30-40млн, а след летом вообще бесплатно забрать
у него ещё 2года по контракту,у вест Хэма есть пункт о продлении контракта на год.
а арсеналу опорник нужен здесь и сейчас чтобы выйти на новый уровень.
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Акира_1
Вест Хэм из воздуха получит 120 лямов и могут 2-3 топ футболистов подписать. Там уже на подходе Закария. Идеальная бизнес смхема развода.
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Madcomposer
Ответ Акира_1
Вест Хэм из воздуха получит 120 лямов и могут 2-3 топ футболистов подписать. Там уже на подходе Закария. Идеальная бизнес смхема развода.
1) Не из воздуха, тк уйдёт очень стабильный лидер
2) 2-3 топ-футболистов подписать за 120 лямов клубу без ЛЧ и не из топ-6-7 АПЛ практически нереально
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Гениальный камень
Ответ Сэр-НеХер
Учитываю годовую зарплату, лишний год Райса в клубе обойдется Арсеналу лямов в 150€, неужели не выгоднее подождать год, забрать Деклана бесплатно, а сейчас еще какого-нибудь Бареллу выцепить у Интера, которому сейчас нужны деньги
Не факт что бесплатно он уйдёт именно в Арсенал
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avolida
Глорье в растерянности. С одной стороны их пугает, что Арсенал начал тратить на трансферы, что подтверждает амбиции клуба. С другой стороны, они вспоминают прошлый сезон и проигрыш в борьбе с Сити. Уже мечутся, не знают что делать.

То ли ещё будет с началом сезона.
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Олег Пирожков
Пожелаем удачи Деклану. Ожидания будут очень завышенными. Будет интересно как проявят себя Кай и Деклан.
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Dzhansug Bukiya
Я помню Эду говорил, что у арсенала другая политика, а не скупка игроков за миллионы, теперь же они берут за 75 и 105 двоих игроков, переплатив на 50% от их реальной стоимости
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Aleksandr Khachoyan
Ответ TrueGooner
Такое ощущение, что деньги на трансфер берутся из карманов здешних юзеров. Усиление команды соперника всегда заставляет подгорать задние точки хейтеров. У МЮ, Челси, Сити, Ливерпуля полно трансферов за сумасшедшие суммы, которые провалились, но цена Райса не даёт покоя. Здешним "икспертам", конечно, лучше знать, чем Артете и спортивному руководству Арсенала, которые уже года 2 охотятся за игроком. Подписание Райса очевидно выведет Арсенал на новый уровень, классный игрок, так что все просто отлично.
Вы не понимаете. МЮ может купить полено из Нидерландов за 100 лямов, Сити может купить полено из Астон Виллы за 100 лямов, Челси может купить полено из Украины за 70 лямов + бонусы, которые могут поднять цену до 90+ лямов, но когда Арсенал кого-то хочет купить за 100 лямов то уж тут начинают гореть.
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Born is the King
Примерно 125 млн евро. На 30 млн меньше чем оценивает Деклана Вест Хэм но тоже ничего
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Олег Пирожков
Ответ Сэр-НеХер
Учитываю годовую зарплату, лишний год Райса в клубе обойдется Арсеналу лямов в 150€, неужели не выгоднее подождать год, забрать Деклана бесплатно, а сейчас еще какого-нибудь Бареллу выцепить у Интера, которому сейчас нужны деньги
Его можно тогда упустить, придется зп космическую предлагать, что спровоцирует на такие же запросы у остальных в команде.
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Mitya26
Сумасшедшие! Английских игроков покупают за баснословные деньги.
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Greenalem
Ответ Streetbor
когда говорят наши паспортисты стоят дохрена, на авансцену выходят британцы 🤦‍♂️
дело не в паспорте, Мартинелли тоже паспортист по их меркам, хоть и не англичанин. Дело в том, что любой середняк АПЛ богатый, и от 50 млн евро за своего лидера у них не происходит взрыв мозга. Плюс самим потом придется переплачивать, так как другие европейские клубы знают, что английские клубы готовы платить много, если игрок им очень нужен.
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Rowsen Tekayew
Ответ Сэр-НеХер
Учитываю годовую зарплату, лишний год Райса в клубе обойдется Арсеналу лямов в 150€, неужели не выгоднее подождать год, забрать Деклана бесплатно, а сейчас еще какого-нибудь Бареллу выцепить у Интера, которому сейчас нужны деньги
Два года а не год .и райс уже адаптирован к апл и барела не факт что заиграет .и к тому точно 80-90 будет стоить
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Grime Font
Ответ Сэр-НеХер
Вам судя по нику вам 35 лет, а жаргон и суждения на уровне семиклассника..
С каких пор спортс стал таким душным 🤔
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AurelioDeLaurentis
Ответ Dzhansug Bukiya
А они последняя инстанция? У него год по контракту, зимой его можно спокойно купить за 30-40млн, а след летом вообще бесплатно забрать
в Лиге Чемпионов без такого опорника будет трудно выходить из группы, тем более нужно Деклану привыкнуть к тактике Артеты в летних сборах
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