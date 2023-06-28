«Арсенал» ждет, что закроет сделку по Райсу на 100+5 млн фунтов сегодня или завтра. Договоренность близка
«Арсенал» и «Вест Хэм» близки к договоренности о трансфере Деклана Райса.
Журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг пишет, что сделку могут закрыть сегодня.
Как уточняет инсайдер Фабрицио Романо, «Арсенал» ожидает, что сделка по Райсу будет на 100% закрыта сегодня или завтра. Клуб работает над этим. Договоренность «более чем близка».
Все стороны обсуждают ключевые детали соглашения. Договоренность выглядит неизбежной.
Вчера «Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов за опорника «Вест Хэма». После этого «Манчестер Сити» вышел из борьбы за него.
Подробную статистику 24-летнего англичанина можно найти здесь.
Здешним "икспертам", конечно, лучше знать, чем Артете и спортивному руководству Арсенала, которые уже года 2 охотятся за игроком. Подписание Райса очевидно выведет Арсенал на новый уровень, классный игрок, так что все просто отлично.
а арсеналу опорник нужен здесь и сейчас чтобы выйти на новый уровень.
2) 2-3 топ-футболистов подписать за 120 лямов клубу без ЛЧ и не из топ-6-7 АПЛ практически нереально
То ли ещё будет с началом сезона.