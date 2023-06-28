«Арсенал» ждет, что закроет сделку по Райсу на 100+5 млн фунтов сегодня или завтра. Договоренность близка

«Арсенал» и «Вест Хэм» близки к договоренности о трансфере Деклана Райса.

Журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг пишет, что сделку могут закрыть сегодня.

Как уточняет инсайдер , «Арсенал» ожидает, что сделка по будет на 100% закрыта сегодня или завтра. Клуб работает над этим. Договоренность «более чем близка».

Все стороны обсуждают ключевые детали соглашения. Договоренность выглядит неизбежной.

Вчера « » предложил 100+5 млн фунтов за опорника « ». После этого «Манчестер Сити» вышел из борьбы за него.

Подробную статистику 24-летнего англичанина можно найти здесь.