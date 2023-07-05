«Арсенал» переведет 100 млн фунтов за Райса «Вест Хэму» тремя платежами за два года

«Арсенал» и «Вест Хэм» согласовали структуру выплат за Деклана Райса.

Ранее стало известно, что клубы договорились о переходе полузащитника в состав «канониров». Фиксированная сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

По информации Sky Sports, фиксированные 100 миллионов фунтов « » будет выплачивать в течение двух лет. За этот период будут произведены три платежа.

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.