«Арсенал» переведет 100 млн фунтов за Райса «Вест Хэму» тремя платежами за два года

Теги Вест Хэм Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Футбол

«Арсенал» и «Вест Хэм» согласовали структуру выплат за Деклана Райса.

Ранее стало известно, что клубы договорились о переходе полузащитника в состав «канониров». Фиксированная сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. 

По информации Sky Sports, фиксированные 100 миллионов фунтов «Арсенал» будет выплачивать в течение двух лет. За этот период будут произведены три платежа.

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

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9 комментариев

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Дмитрий
Когда уже миллиарды будут🤦
+6
0
+6
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Pucheslav
Ответ Master Slova
зачем Арсеналу этот середняк?
С чего вдруг он середняк ? Один из лучших опорников АПЛ и основной игрок сборной
+6
-1
+5
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ML26
Ответ Master Slova
зачем Арсеналу этот середняк?
Спросишь тоже самое через год?
+4
-2
+2
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Акмаль Нажмутдинов
Ответ Дмитрий
Когда уже миллиарды будут🤦
🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍
+2
-1
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Born is the King
120+6 млн евро конечно не 140 млн , которые хотел Вест Хэм, но тоже ничего
+3
-3
0
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Даниил Блуман
Переводите уже, у меня чипсы заканчиваются
0
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