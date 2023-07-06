Пике о деньгах: «Барса» мне не должна. Я ничего не прощал. Мне платили, пока я играл»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига деньги Футбол

Жерар Пике рассказал, есть ли у «Барселоны» долги перед ним.

– Экономическая ситуация несколько тревожная. Она не лучшая, но мы в надежных руках. Президенту и его правлению уже приходилось выпутываться из подобной ситуации. Они храбры и знают, что делают.

Клуб переживает не самый лучший момент. Сейчас «Барса» существует в режиме выживания, но при этом должна выигрывать трофеи и быть конкурентоспособной. А экономически клуб не вполне конкурентоспособен. Посмотрим, что произойдет в ближайшие месяцы.

– Вы простили «Барсе» долги?

– В тот день, когда я покинул клуб, мы решили, что нужно уладить все. Клуб мне ничего не должен. Последние полтора года я не заряжал команду энергией, потому что особо не играл… Это было мое решение. Я ничего не прощал «Барселоне». Мне платили до того дня, пока я играл.

– Вы намерены стать президентом «Барселоны»?

– Предстоит еще долгий путь к этому. Я не говорю «нет», но до этого еще далеко, – сказал Пике.

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Тот кого, больше всех обвиняли, оказался самым порядочным
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Cruel Snake
Они кое кому другому должны платить аж до 2025 года, хотя он не играет и уже давно
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Yu123
Ответ rigobersong
Мбаппе: Я еще не играл за реал, но он мне уже должен подписной бонус!:))
лео меси: я 2 года не играю за бчк, но клубишко все еще мне должен платить 2 года
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Mark Safa
Ответ rigobersong
Мбаппе: Я еще не играл за реал, но он мне уже должен подписной бонус!:))
Новость про Пике но как-то ты додумался приплести Реал и Мбаппе😹 это Диагноз!
+11
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Mark Safa
Ответ Ебздрогыч
Тот кого, больше всех обвиняли, оказался самым порядочным
Ригоберка?
+8
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Mark Safa
Если бы не простил долги, то пришлось бы попрощаться с рычагом
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Тухель
Будущий Президент Барселоны. Правильно что с колумбийкой развелся, женится на каталонской девушке и тогда станет президентом не только клуба Барселоны, а и всего региона, а дальше революция, отделение, всё как и хотел.
Для революционера нужна идеологическая подруга рядом, а не попатрясущая певица, которая не понимает важность каталонской свободы.
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Александр Михненко
Пике красавчик конечно,ждём будущего президентства
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Marcus-light
Да бросьте, Пике ничего толком не сказал, а все накинулись. Вполне допускаю, что просто заключили мировое соглашение с единоразовой выплатой
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kaka10
Наивные барсучки думают, что это была искренняя щедрость клубу со стороны Пике.

А на деле этот шаг был единственной возможностью на позитивной ноте попрощаться с клубом и болельщиками после многолетних позоров, ведь по сути фанаты вынудили Пике завершить карьеру.
К тому же на будущих выборах президента пиарщики Пике скормят хомячкам этот момент. Всё рассчитано
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прощай Роналду
Ответ Mark Safa
Ригоберка?
Он лютший)))
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