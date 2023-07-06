Пике о деньгах: «Барса» мне не должна. Я ничего не прощал. Мне платили, пока я играл»

Жерар Пике рассказал, есть ли у «Барселоны» долги перед ним.

– Экономическая ситуация несколько тревожная. Она не лучшая, но мы в надежных руках. Президенту и его правлению уже приходилось выпутываться из подобной ситуации. Они храбры и знают, что делают.

Клуб переживает не самый лучший момент. Сейчас «Барса» существует в режиме выживания, но при этом должна выигрывать трофеи и быть конкурентоспособной. А экономически клуб не вполне конкурентоспособен. Посмотрим, что произойдет в ближайшие месяцы.

– Вы простили «Барсе» долги?

– В тот день, когда я покинул клуб, мы решили, что нужно уладить все. Клуб мне ничего не должен. Последние полтора года я не заряжал команду энергией, потому что особо не играл… Это было мое решение. Я ничего не прощал «Барселоне». Мне платили до того дня, пока я играл.

– Вы намерены стать президентом «Барселоны»?

– Предстоит еще долгий путь к этому. Я не говорю «нет», но до этого еще далеко, – сказал .