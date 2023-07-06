Пике о деньгах: «Барса» мне не должна. Я ничего не прощал. Мне платили, пока я играл»
Жерар Пике рассказал, есть ли у «Барселоны» долги перед ним.
– Экономическая ситуация несколько тревожная. Она не лучшая, но мы в надежных руках. Президенту и его правлению уже приходилось выпутываться из подобной ситуации. Они храбры и знают, что делают.
Клуб переживает не самый лучший момент. Сейчас «Барса» существует в режиме выживания, но при этом должна выигрывать трофеи и быть конкурентоспособной. А экономически клуб не вполне конкурентоспособен. Посмотрим, что произойдет в ближайшие месяцы.
– Вы простили «Барсе» долги?
– В тот день, когда я покинул клуб, мы решили, что нужно уладить все. Клуб мне ничего не должен. Последние полтора года я не заряжал команду энергией, потому что особо не играл… Это было мое решение. Я ничего не прощал «Барселоне». Мне платили до того дня, пока я играл.
– Вы намерены стать президентом «Барселоны»?
– Предстоит еще долгий путь к этому. Я не говорю «нет», но до этого еще далеко, – сказал Пике.
Для революционера нужна идеологическая подруга рядом, а не попатрясущая певица, которая не понимает важность каталонской свободы.
А на деле этот шаг был единственной возможностью на позитивной ноте попрощаться с клубом и болельщиками после многолетних позоров, ведь по сути фанаты вынудили Пике завершить карьеру.
К тому же на будущих выборах президента пиарщики Пике скормят хомячкам этот момент. Всё рассчитано