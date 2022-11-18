«Барса» хочет расстаться с Депаем и Бельерином зимой ради возможности кого-то подписать. Приоритет – правый защитник

«Барселоне» необходимо расставаться с игроками, чтобы кого-то подписать зимой.

Зимой в отношении каталонского клуба еще не будут действовать ограничения со стороны на траты. После активации экономических рычагов с «Барсы» сняли ограничения – если раньше к ней применялось правило 1/4 (финансовое ограничение, согласно которому клуб Ла Лиги, превысивший свой лимит зарплаты, может потратить только 1 евро из 4 сэкономленных – Sports.ru), то с лета на клуб распространяется правило 1/1 (можно тратить каждый заработанный евро). Со следующего лета в отношении «Барселоны» вновь будет действовать правило 1/4.

Несмотря на расторжение контракта с защитником , который решил завершить карьеру, у «Барселоны» нет пространства для маневра. Клубу по-прежнему нужно снижать зарплатную ведомость, чтобы иметь возможность осуществлять трансферы.

Как пишет Mundo Deportivo, состав сине-гранатовых точно покинет – ему готовы предоставить Carta de libertad (документ, обозначающий отстранение от работы в клубе – Sports.ru), то есть расторгнуть контракт по взаимной договоренности. Это позволит «Барсе» сэкономить на зарплате форварда, который интересен «Севилье», «Ювентусу» и «Ньюкаслу».

В случае интереса со стороны других клубов «Барса» готова отпустить защитника .

Отмечается, что каталонцы не готовы расставаться с некоторых игроками, несмотря на высокий спрос. В частности, это касается полузащитника Френки де Йонга, переговоры об уходе которого в «Манчестер Юнайтед» шли прошлым летом. Игрок по-прежнему хочет выступать за «Барсу», а в клубе довольны уровнем его игры и считают его лучшей заменой Серджи Бускетсу.

Источники в «Барселоне» сообщили Mundo Deportivо, что подписать желаемых игроков летом клубу будет сложно.

Зимой «Барселона» хочет усилить хотя бы правый фланг обороны. Также клуб намерен подписать гибкого полузащитника. От усиления центра обороны «Барса» пока отказалась, несмотря на уход Пике, – в клубе считают Маркоса Алонсо хорошим вариантом на эту позицию. Также в центре защиты могут использовать де Йонга.

Как отмечается, ради того, чтобы к клубу по-прежнему применялось правило 1/1, «Барселона» готова активировать еще один экономический рычаг, продав права на подразделение Barca Licensing and Merchandising (BLM), которое отвечает за продажу футболок, кружек и прочих сувениров.

Кроме того, работает над привлечением новых спонсоров, а также над проведением товарищеских матчей, которые помогут сгенерировать дополнительный доход. В данный момент клуб пытается договориться с «Ювентусом» о проведении такой игры во время паузы, которая будет перед Рождеством.