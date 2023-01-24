«Барса» никого не купит зимой из-за ФФП. Трансферы невозможны даже после ухода Пике и Депая

У «Барселоны» нет возможностей для трансферов на вход этой зимой.

Как пишет Marca, каталонский клуб никого не подпишет зимой несмотря на то, что Хави хотел получить игрока на замену Мемфису Депаю, ушедшему в «Атлетико».

« » не сможет кого-либо подписать зимой из-за финансового фэйр-плей. Руководство «Барсы» искало форварда на место Депая, в списке было много игроков, но на самом деле у клуба нет возможности совершать новые приобретения.

Благодаря уходу и Депая в зарплатной ведомости «Барсы» освободились 15-20 млн евро, но даже при их наличии клуб не сможет подписать новичков зимой – из-за правил .

«Барса» сможет осуществить трансферы, только если до закрытия трансферного окна поменяются финансовые правила. Это представляется маловероятным.

Директор сине-гранатовых Матеу Алемани работает над продлением контрактов с четырьями игроками – Гави, Алексом Бальде, Роналдом Араухо и Иньяки Пеньей.