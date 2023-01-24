«Барса» никого не купит зимой из-за ФФП. Трансферы невозможны даже после ухода Пике и Депая

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай финансовый фэйр-плей деньги Футбол

У «Барселоны» нет возможностей для трансферов на вход этой зимой.

Как пишет Marca, каталонский клуб никого не подпишет зимой несмотря на то, что Хави хотел получить игрока на замену Мемфису Депаю, ушедшему в «Атлетико».

«Барселона» не сможет кого-либо подписать зимой из-за финансового фэйр-плей. Руководство «Барсы» искало форварда на место Депая, в списке было много игроков, но на самом деле у клуба нет возможности совершать новые приобретения.

Благодаря уходу Жерара Пике и Депая в зарплатной ведомости «Барсы» освободились 15-20 млн евро, но даже при их наличии клуб не сможет подписать новичков зимой – из-за правил Ла Лиги.

«Барса» сможет осуществить трансферы, только если до закрытия трансферного окна поменяются финансовые правила. Это представляется маловероятным.

Директор сине-гранатовых Матеу Алемани работает над продлением контрактов с четырьями игроками – Гави, Алексом Бальде, Роналдом Араухо и Иньяки Пеньей.

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50 комментариев

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Алексей Куликов
Ответ GuruFutbola
При отсоединении Каталонии от испании, ее команды смогли бы играть в французском чемпионате
Отсоединение Каталонии от Испании для этого не требуется
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Вячеслав Новиков
Тебас конечно совсем обезумел топит Ла Лигу как только можно, вон пусть глянет на АПЛ там середняк синий оптом закупается и не чего, Ла Лига благодаря ему становится менее привлекательной
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Вячеслав Новиков
Ответ Джоан Лапорта
Нет в этом нужды, я уже в курсе.
👍👍👍👍
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Overkiller
Ответ Romeo Yankovich
Я думаю стоит присмотреться к обамеянгу. Продать рафинью и подписать габонца.
Как можно додуматься написать слово "присмотреться" по отношению к игроку, только что ушедшему из этой самой Барсы...
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Александра Александрова
Зато синий мешок потратил пол миллиарда , ему все можно ! Ффп это такая чушь !
+2
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Zorro
Ответ Серж Ск
В общем да, но представьте если Лева ломается? Вы смотрели игру с Хетафе? Не игра а мучение..
У всех топ клубов бывают определённые мучения, это футбол.
+1
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Total_90
Ответ Владддд
Зато экономически здаровая лига, где финансовый фейрплей более менее работает, а не залил тупо бабло и все. Учитесь жить по средствам, и теперь историй с малагой, депортиво и прочими не повторяется
Реал с дешёвыми королевскими кредитами хлопает двумя руками=)
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Кино Музыка
Хоть что-то останови шопоголика Хави. Количество закупок ненормально.
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barca1899messi
Ответ Apol
Я вроде не за бчк болею, чтоб школьником называть
В типе ???? Ты просто болеешь????
Ну поправляйся 🙏🙏🙏
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barca1899messi
Ответ Джоан Лапорта
Нет в этом нужды, я уже в курсе.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍
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pq
Ответ Ivan Valizer
Ну и смысл был продавать Депая? Теперь нет замены Леве, к тому же продали конкурентам по чемпионату, за символическую стоимость Абсолютно не понимаю этот трансфер
Депай в любой форме худшая замена Леве, чем Фати в любой форме
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Денис Казаков
Ответ Александр Астафьев
Ла Лига со своими правилами надоела, нигде такого нет, хоть заявляйся в другой чемпионат!!! Так можно интересно?
Можно
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Серж Ск
Жутглу надо было оставлять летом.
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Николай Лазарев
Барсе ещё нужно продать Лангле,Деста,Бельерина и прочих кого даже не помнишь уже,но они есть.Отпустить Бускетса и Альбу с большими зп,переподписать Де Йонга на меньшую зп , тогда и дышать станет легче
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Серж Ск
Ответ Zorro
Нынешней Барселоне трансферы на этом этапе абсолютно не нужны. Скамейка тоже хороша 👍
В общем да, но представьте если Лева ломается?
Вы смотрели игру с Хетафе? Не игра а мучение..
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Геннадий Иоков
Тем временем Челси - ФФП? Это что такое? 🙈🙉🙊😁
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Геннадий Иоков
Ну и славно. Нужно работать с теми кто есть! Пусть смотрят на воспитанников. Нужно больше воспитанников!
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Arthas M
Ответ Александр Астафьев
Ла Лига со своими правилами надоела, нигде такого нет, хоть заявляйся в другой чемпионат!!! Так можно интересно?
Без этих правил Барсе бы вообще банкротство грозило,это защита от таких суперуправленцев как Бартомеу
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Try Stelsi
Ответ Владддд
Зато экономически здаровая лига, где финансовый фейрплей более менее работает, а не залил тупо бабло и все. Учитесь жить по средствам, и теперь историй с малагой, депортиво и прочими не повторяется
Сравни теперь "экономически здоровая лигу" и АПЛ
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Arthas M
Ответ Kaloyan Yalamov
Тебас, правая рука Переса, через глашатая Марка донесли до простого народа. Спасибочки ))))
Ну да,ведь именно же Перес проговорился Тебасу о создании Суперлиги,ан нет,это был Лапорта)))
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Владимир Самсонов
Ответ Александр Астафьев
Ла Лига со своими правилами надоела, нигде такого нет, хоть заявляйся в другой чемпионат!!! Так можно интересно?
Эти правила известны давно. Если бы Барса не раздувала зарплатную ведомость, то проблем бы не было.
+2
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Владимир Самсонов
Я понимаю, что Хави хочется. Но ему летом и так много кого купили. С этим составом вполне можно было выходить из группы ЛЧ.
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Экселлент
Алемани занимается продлением Гави,Бальде,Пеньи и Араухо,а это самое важное!
Это будет отличным зимним ТО!
Никого не купим и сохраним возможность для летнего ТО,а пока все усилия направят на решение внутренних вопросов!
+2
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Ivan Valizer
Ну и смысл был продавать Депая? Теперь нет замены Леве, к тому же продали конкурентам по чемпионату, за символическую стоимость
Абсолютно не понимаю этот трансфер
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M93
Ответ Александр Астафьев
Ла Лига со своими правилами надоела, нигде такого нет, хоть заявляйся в другой чемпионат!!! Так можно интересно?
Можете заявиться в Серию А. За махинации и фиктивные сделки с рычагами в Серию Б отправят.)
+2
0
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