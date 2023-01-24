«Барса» никого не купит зимой из-за ФФП. Трансферы невозможны даже после ухода Пике и Депая
У «Барселоны» нет возможностей для трансферов на вход этой зимой.
Как пишет Marca, каталонский клуб никого не подпишет зимой несмотря на то, что Хави хотел получить игрока на замену Мемфису Депаю, ушедшему в «Атлетико».
«Барселона» не сможет кого-либо подписать зимой из-за финансового фэйр-плей. Руководство «Барсы» искало форварда на место Депая, в списке было много игроков, но на самом деле у клуба нет возможности совершать новые приобретения.
Благодаря уходу Жерара Пике и Депая в зарплатной ведомости «Барсы» освободились 15-20 млн евро, но даже при их наличии клуб не сможет подписать новичков зимой – из-за правил Ла Лиги.
«Барса» сможет осуществить трансферы, только если до закрытия трансферного окна поменяются финансовые правила. Это представляется маловероятным.
Директор сине-гранатовых Матеу Алемани работает над продлением контрактов с четырьями игроками – Гави, Алексом Бальде, Роналдом Араухо и Иньяки Пеньей.
Ну поправляйся 🙏🙏🙏
Вы смотрели игру с Хетафе? Не игра а мучение..
Это будет отличным зимним ТО!
Никого не купим и сохраним возможность для летнего ТО,а пока все усилия направят на решение внутренних вопросов!
Абсолютно не понимаю этот трансфер