Ведомость зарплат «Барсы» станет на 90 млн евро меньше из-за ухода Гризманна и Пике
«Барселона» разгрузила зарплатную ведомость на 90 млн евро благодаря уходу двоих игроков.
Речь идет об Антуане Гризманне, перешедшем в «Атлетико», и о Жераре Пике, который в ноябре завершил карьеру.
«С этого лета у нас больше не будет контрактов Гризманна и Пике, поэтому зарплатная ведомость станет на 90 млн евро меньше», – сказал директор «Барселоны» Матеу Алемани.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Если справятся с этим кризисом, что почти нереально, можно будет считать менеджмент гениальным. Поживем, посмотрим.