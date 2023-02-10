Ведомость зарплат «Барсы» станет на 90 млн евро меньше из-за ухода Гризманна и Пике

« » разгрузила зарплатную ведомость на 90 млн евро благодаря уходу двоих игроков.

Речь идет об , перешедшем в «Атлетико», и о , который в ноябре завершил карьеру.

«С этого лета у нас больше не будет контрактов Гризманна и Пике, поэтому зарплатная ведомость станет на 90 млн евро меньше», – сказал директор «Барселоны» .

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