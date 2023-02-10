Ведомость зарплат «Барсы» станет на 90 млн евро меньше из-за ухода Гризманна и Пике

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Матеу Алемани Антуан Гризманн деньги Футбол

«Барселона» разгрузила зарплатную ведомость на 90 млн евро благодаря уходу двоих игроков.

Речь идет об Антуане Гризманне, перешедшем в «Атлетико», и о Жераре Пике, который в ноябре завершил карьеру.

«С этого лета у нас больше не будет контрактов Гризманна и Пике, поэтому зарплатная ведомость станет на 90 млн евро меньше», – сказал директор «Барселоны» Матеу Алемани.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биодудь
Ответ Try Stelsi
Тебас виноват в своих правилах, не позволяющих тратить столько же, сколько и всякие ПСЖ с Ман Сити, что бы оставаться на плаву
А то Барселона мало тратила, по 100 млн раздавая направо и налево. Реал как-то остаётся на плаву и даже постоянно обставляет ПСЖ и Ман Сити в ЛЧ. Виновато бездарное руководство Барселоны, а не Тебас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barcelona For Life83
1-го Марта должны доказать превосходство. Хотя уже и так всё понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramal Ali
Ответ Marcus-light
Алемани же не сказал, что это сумма за год. И сказал лишь, что зарплатная ведомость стала меньше. Но это не означает, что на 90 млн за год, и что отсроченные платежи не ушли в другие статьи расходов, которые не поддаются ФФП.
Тут разговор о зарплатной ведомости а там лимит как раз на год учитовая зарплату С.Роберто это не сильно удивляет Бартоклоун мог ещё не это сделать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem15
А ещё и у Бускетса контракт заканчивается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Flow market Victor Mercedes
У ФК МЕМ нету побед вообще, сплошные поражения как в турнире так и на трансферном рынке, итог 10 место
похоже кто-то давно не заглядывал в таблицу, ведь фк мем сейчас уверенно обгоняет реал в ла лиге) это ли не чудо?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vedved
Ответ Slavanya
Вот это уже похоже на какие-то конструктивные шаги, а не рычаги какие-то! Если справятся с этим кризисом, что почти нереально, можно будет считать менеджмент гениальным. Поживем, посмотрим.
Да понятно, что рычаги - быстрая мера, чтобы было время для более конструктивных действий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Try Stelsi
Ответ Биодудь
Тебас виноват, что Барселона платит людям неадекватные зарплаты и вынуждена уже свой вы клуб распродавать?
Тебас виноват в своих правилах, не позволяющих тратить столько же, сколько и всякие ПСЖ с Ман Сити, что бы оставаться на плаву
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биодудь
Ответ Темирлан Шаваев
Тебас: мало, нужно ещё миллиардов пять минимум.
Тебас виноват, что Барселона платит людям неадекватные зарплаты и вынуждена уже свой вы клуб распродавать?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Feniks91
Тебас:не не не, не канает давайте еще пару продавайте Леву гави и Педро, тогда норм, наверное
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Ответ coil666
Лучшая команда в мире как никак!
Лучшая команда в мире ЛЕ точнее
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
Пуке неплохо доил "семейку"))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Ramal Ali
На двоих брали 90 лям это издевательство
Алемани же не сказал, что это сумма за год. И сказал лишь, что зарплатная ведомость стала меньше. Но это не означает, что на 90 млн за год, и что отсроченные платежи не ушли в другие статьи расходов, которые не поддаются ФФП.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
euskaldunak
Ответ Темирлан Шаваев
Тебас: мало, нужно ещё миллиардов пять минимум.
это чтобы новый контракт гави зарегестрировать только
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Ответ DolJun
большие победы маленького фк мем)
У ФК МЕМ нету побед вообще, сплошные поражения как в турнире так и на трансферном рынке, итог 10 место
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Ответ Ramal Ali
На двоих брали 90 лям это издевательство
Вот что творит рассрочка и отсрочка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
coil666
Ответ DolJun
большие победы маленького фк мем)
Лучшая команда в мире как никак!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
это сколько они зарабатывали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
большие победы маленького фк мем)
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigran Voskanyan
Ответ Ramal Ali
На двоих брали 90 лям это издевательство
Сюда и амортизация Гризмана входит, а не только зарплаты.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sadullo Vokhidov
Лапорта ми тебе веримь. Иерусалим мы тебя освабадим душу в богу отдадим Иерусалим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serik Alik
Теперь объясните, пожалуйста, то есть, на двоих с учётом бонусов, зарплат и иных выплат, уходило 90 миллионов?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavanya
Вот это уже похоже на какие-то конструктивные шаги, а не рычаги какие-то!
Если справятся с этим кризисом, что почти нереально, можно будет считать менеджмент гениальным. Поживем, посмотрим.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Тебас в слезах
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Темирлан Шаваев
Тебас: мало, нужно ещё миллиардов пять минимум.
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramal Ali
На двоих брали 90 лям это издевательство
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий