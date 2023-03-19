Пике о деле Негрейры: «Игроков это не касалось, я ничего не знаю. Но эта тема очень хороша для первых полос газет»

рассказал, что дело никак не касалось игроков «Барселоны».

– У «Барсы» большие проблемы в связи с делом Негрейры. Было ли об этом известно в раздевалке?

– Игроков это не касалось. Я никогда ни о чем не просил. Другие, кого я знаю, просили отчетов от соперников, возможно, кто-то обращался и к судьям. Я понятия не имею.

Как команда мы, конечно, ничего не получали. Но эта тема очень хорошо подходит для заговоров и первых полос газет. Это то, чем живет страна. Я думаю, нам нужно понять, почему это происходит, – сказал бывший защитник «Барселоны».

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас