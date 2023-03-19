Пике о деле Негрейры: «Игроков это не касалось, я ничего не знаю. Но эта тема очень хороша для первых полос газет»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига судьи деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жерар Пике рассказал, что дело Негрейры никак не касалось игроков «Барселоны».

– У «Барсы» большие проблемы в связи с делом Негрейры. Было ли об этом известно в раздевалке?

– Игроков это не касалось. Я никогда ни о чем не просил. Другие, кого я знаю, просили отчетов от соперников, возможно, кто-то обращался и к судьям. Я понятия не имею.

Как команда мы, конечно, ничего не получали. Но эта тема очень хорошо подходит для заговоров и первых полос газет. Это то, чем живет страна. Я думаю, нам нужно понять, почему это происходит, – сказал бывший защитник «Барселоны».

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11 комментариев

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Abid_88
Жерар , это все херня , что по времени?
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stif 95
Ответ Ansu Fati
«известный волейболист Пике, так и не разу не задумывался, почему его игра руками, ни разу не привела к пенальти» Где тут про Ла Лигу? Ты себя за самого умного держишь?))
Ни в коем разе, речь о Барселона, если надо это разжевывать то все очень грустно 🥲
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Ansu Fati
Ответ stif 95
да, сейчас бы сборные приплести к ла лиге
«известный волейболист Пике, так и не разу не задумывался, почему его игра руками, ни разу не привела к пенальти»

Где тут про Ла Лигу? Ты себя за самого умного держишь?))
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stif 95
Ответ Ansu Fati
Ни разу? ЧМ 2018 Россия-Испания Не балаболишь ли ты случаем?))
да, сейчас бы сборные приплести к ла лиге
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Moscwow
Ответ EminenceGrise
Пике стало подозрительно много в медиа. Неужели уже в 26-м году собрался баллотироваться?!
Пике любитель побалаболить, как и Хави, а в сегунде проще лапшу по ушам развешивать
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Ansu Fati
Ответ stif 95
известный волейболист Пике, так и не разу не задумывался, почему его игра руками, ни разу не привела к пенальти))
Ни разу? ЧМ 2018 Россия-Испания
Не балаболишь ли ты случаем?))
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Arrahmano Matcyev
Ответ EminenceGrise
Пике стало подозрительно много в медиа. Неужели уже в 26-м году собрался баллотироваться?!
Нет,это его одно интервью спортс разделил на кучу микрочастиц и будут публиковать целый месяц
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stif 95
известный волейболист Пике, так и не разу не задумывался, почему его игра руками, ни разу не привела к пенальти))
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EminenceGrise
Пике стало подозрительно много в медиа. Неужели уже в 26-м году собрался баллотироваться?!
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-3
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Леван Мкртчян
Ответ King Ragnar
Прикольно они стараются вывести все это в клеветническую плоскость желтых СМИ Подумаешь, 17 лет вчерную платили вице-президенту судейского комитета, а потом внаглую пытались вычесть это все за счет налогоплательщиков Это все злая кампания Переса, Тебаса, Франко и Путина
От слов после запятой во втором абзаце -- мне аж поплохело) настолько это кринж))
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King Ragnar
Прикольно они стараются вывести все это в клеветническую плоскость желтых СМИ

Подумаешь, 17 лет вчерную платили вице-президенту судейского комитета, а потом внаглую пытались вычесть это все за счет налогоплательщиков

Это все злая кампания Переса, Тебаса, Франко и Путина
+3
-5
-2
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