Пике о деле Негрейры: «Игроков это не касалось, я ничего не знаю. Но эта тема очень хороша для первых полос газет»
Жерар Пике рассказал, что дело Негрейры никак не касалось игроков «Барселоны».
– У «Барсы» большие проблемы в связи с делом Негрейры. Было ли об этом известно в раздевалке?
– Игроков это не касалось. Я никогда ни о чем не просил. Другие, кого я знаю, просили отчетов от соперников, возможно, кто-то обращался и к судьям. Я понятия не имею.
Как команда мы, конечно, ничего не получали. Но эта тема очень хорошо подходит для заговоров и первых полос газет. Это то, чем живет страна. Я думаю, нам нужно понять, почему это происходит, – сказал бывший защитник «Барселоны».
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