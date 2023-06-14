Платежка «Барсы» сократилась за год с 656 млн евро до 530. Цель к новому сезону – 450-470 млн
«Барселона» намерена и дальше сокращать зарплатную ведомость – до 450-470 млн евро.
Такой суммы, по замыслу клуба, необходимо достичь к началу следующего сезона.
В минувшем сезоне размер платежки «Барсы» составлял 656 млн, на данный момент – 530 млн. Снижение трат произошло благодаря недавнему уходу Серджи Бускетса и Жорди Альбы, а еще раньше – Жерара Пике и Мемфиса Депая.
Следующий шаг – снижение на 50 млн евро за счет расставания с игроками, которые были арендованы другими клубами. Это Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Серджиньо Дест, Алекс Кольядо и Густаво Майя.
Также планируется сократить часть из 90 млн евро, что идут на зарплаты женской команде клуба, а также баскетбольным, гандбольным и футзальным командам.
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