Платежка «Барсы» сократилась за год с 656 млн евро до 530. Цель к новому сезону – 450-470 млн

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Мемфис Депай Самюэль Умтити Клеман Лангле Алекс Кольядо Серджиньо Дест деньги Густаво Майя Футбол

«Барселона» намерена и дальше сокращать зарплатную ведомость – до 450-470 млн евро.

Такой суммы, по замыслу клуба, необходимо достичь к началу следующего сезона.

В минувшем сезоне размер платежки «Барсы» составлял 656 млн, на данный момент – 530 млн. Снижение трат произошло благодаря недавнему уходу Серджи Бускетса и Жорди Альбы, а еще раньше – Жерара Пике и Мемфиса Депая.

Следующий шаг – снижение на 50 млн евро за счет расставания с игроками, которые были арендованы другими клубами. Это Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Серджиньо Дест, Алекс Кольядо и Густаво Майя.

Также планируется сократить часть из 90 млн евро, что идут на зарплаты женской команде клуба, а также баскетбольным, гандбольным и футзальным командам.

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65 комментариев

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Answer1
Только сегодня читал про зарплатные фонды МЮ, МС и Ливерпуля. Самый большой у МЮ - 384 млн фунтов = 445 млн евро. А у Барсы было 656 млн...
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+53
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Остужающий
Как барса такие зп давала? Сколько игроков уже ушло, а они все равно в очке
+36
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+35
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hhghhwcvbg
Ответ Великий Алонсо
Из некогда топ-клуба провинциальный каталонский клуб превращается в середняка Ла Лиги 😂😂😂
Этот середняк её выиграл в этом году,прикинь?
+36
-14
+22
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Пепси пеналдувич
Бармалеевы конюшни, все меньше и меньше.
+16
-5
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Answer1
Только сегодня читал про зарплатные фонды МЮ, МС и Ливерпуля. Самый большой у МЮ - 384 млн фунтов = 445 млн евро. А у Барсы было 656 млн...
Просто там не было Бармолея, иначе АПЛ превратился бы в чемпионшип)
+12
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Йозеф Блаттер
Ответ kunaguero
Бускец, Альба, Пике и Дупай получали 126 лямов. Женская, баскетбольная, гандбольная и футзальная команды - 90 лямов.
А что удивительного, вот ты например когда в последный раз смотрел женский футбол, гандбол или футзал? Я вот никогда в жизне.
+8
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Великий Алонсо
Из некогда топ-клуба провинциальный каталонский клуб превращается в середняка Ла Лиги 😂😂😂
Не знал что середняки находятся на 1й строчке
+11
-4
+7
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kunaguero
Бускец, Альба, Пике и Дупай получали 126 лямов. Женская, баскетбольная, гандбольная и футзальная команды - 90 лямов.
+10
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Josep
Ещё урезать молодому-перспективному "без пяти минут обладателю золотого мяча" его 14 до трёх лямов максимум. Деревянному Торресу его 10 укоротить, а лучше продать и одного, и другого.. и ДеЙонгу его конскую зп в 37 лямов споловинить. Да и в целом, заканчивать уже этот цирк с космическими зарплатами непомерными..
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che kaif
И кто то верил в приход Месси
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Кирилл
Ответ Остужающий
Как барса такие зп давала? Сколько игроков уже ушло, а они все равно в очке
Потому что Бартомеу в свое время раздавал деньги на зп направо и налево не задумываясь о будущем клуба: к примеру, у Пике была зп в 28 млн евро, а у Умтити - 20 млн.
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Йозеф Блаттер
Ответ bestvideox
При сокращении зарплат сокращаются шансы на победы в топовых турнирах. Неужели Барса хочет превратиться в условный Спортинг или Боруссию Д.
Статус совсем другой, Барса это бренд, а деньги накопятся ещё, просто нужно на пару сезонов затянуть пояса, пытаться просто держаться на плаву, в ЛЧ они при любых раскладах будут, ЛЛ вот они взяли. 1-2 сезона даже если будут без трофеев, ничего глобально страшнего не случится, а если зацепят ещё и пару трофеев КК например и т.д то ещё лучше. Нужно понимать, что они сейчас в финансовом плане очень, очень глобоко в опе, что бы разрулить это нужен не один год и Лапорта способен на это.
+4
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Эксперт Спортс
Ответ Том Мунтян
Комментарий удален модератором
Лучше всего доить ФК 2:6,5:0,5:1,4:0,4:0,
+4
-2
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Нионель Ералду
Душ только тем, кто отдал голевую или забил
+2
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Драпежник
Ответ Answer1
Только сегодня читал про зарплатные фонды МЮ, МС и Ливерпуля. Самый большой у МЮ - 384 млн фунтов = 445 млн евро. А у Барсы было 656 млн...
Просто заоблачные цифры какие-то. Интер, к примеру, планирует свою зп ведомость снизить до 100 млн. До сих пор не понимаю как среди такого неравенства в доходах расходах в лигах чиновники придумали ФФП.
+3
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Eden Hazard
Ответ MUthebest
Ну Учитывая, что футбольный клуб заработал 200млн евро за ЛаЛигу, 70 за ЛЧ, 65 за Spotify, 105+ от Найк. Стадион 130+, Итого 570+ без мелких спонсоров Что с лицом, Тебас? Все ещё нельзя трансферы осуществлять?
Если из этих 570 вычесть 50 млн, которые они перечислят за Ла Лигу(25%), 530 млн (платёжка из новости), получится -10 млн. Если вспомнить что есть куча долгов по зарплате типа де Йонга и прочих, задолженности по трансферам Торреса, Рафиньи, Кунде и т.д.,ну и точ что кроме этого у клуба есть расходы за год, не только зарплата игроков, то... Думаю, у Тебаса все нормально с лицом. В отличие от тех, кто думает что доходы в конце сезона можно сложить, и на эту сумму сразу набрать кучу игроков.
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Artuom Batishev
Ответ Антонио Мартынов
Слушайте, но с учетом того, что только женская команда 90 получает, а еще другие виды спорта, то в целом там должно быть даже поменьше, если брать только мужскую футбольную команду
90 млн на женскую, баскетбольную и т.д. Вместе 90, а не только на женскую 90 😉
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Flow market Victor Mercedes
Ответ kunaguero
Бускец, Альба, Пике и Дупай получали 126 лямов. Женская, баскетбольная, гандбольная и футзальная команды - 90 лямов.
Не 90 а сократить на 90, там тоже не за тарелку супа играют
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Alex Legend
Ответ Антонио Мартынов
Если исходить из того, что написано, то 90 получает только женская команда. А сократить хотят, часть из этих 90
Они получают раз в 50 меньше основной команды, откуда ты взял такие сумасшедшие суммы?
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cukken
Ответ Answer1
Только сегодня читал про зарплатные фонды МЮ, МС и Ливерпуля. Самый большой у МЮ - 384 млн фунтов = 445 млн евро. А у Барсы было 656 млн...
Если у игроков ведущих ЗП были по 20-30 млн в год. О чем говорить, а то писали Месси клуб обанкротил. Там вся основа сидела на жирных контрактах и не рыпались.
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Фирдавс Рустамов
Ответ MUthebest
Ну Учитывая, что футбольный клуб заработал 200млн евро за ЛаЛигу, 70 за ЛЧ, 65 за Spotify, 105+ от Найк. Стадион 130+, Итого 570+ без мелких спонсоров Что с лицом, Тебас? Все ещё нельзя трансферы осуществлять?
Думаешь Тебас сидит на спортсе и читает тебя? 😂😂
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Ихарь Окенфэйлов
Бармалей конечно тратил как будто на принцип пошёл. Там наверное даже убощицы меньше миллиона не получали
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Лёха Жданчик
Ответ Answer1
Только сегодня читал про зарплатные фонды МЮ, МС и Ливерпуля. Самый большой у МЮ - 384 млн фунтов = 445 млн евро. А у Барсы было 656 млн...
У МЮ пойдет тоже сокращение....Дехеа, Магуаер, Марсиаль,
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Данил Сыщиков
Ответ Flow market Victor Mercedes
Не знал что середняки находятся на 1й строчке
ну Лестер тоже недавно был на первой строчке)
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DolJun
Комментарий удален модератором
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