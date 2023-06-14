Платежка «Барсы» сократилась за год с 656 млн евро до 530. Цель к новому сезону – 450-470 млн

«Барселона» намерена и дальше сокращать зарплатную ведомость – до 450-470 млн евро.

Такой суммы, по замыслу клуба, необходимо достичь к началу следующего сезона.

В минувшем сезоне размер платежки «Барсы» составлял 656 млн, на данный момент – 530 млн. Снижение трат произошло благодаря недавнему уходу и , а еще раньше – и .

Следующий шаг – снижение на 50 млн евро за счет расставания с игроками, которые были арендованы другими клубами. Это Клеман Лангле, , Серджиньо Дест, Алекс Кольядо и Густаво Майя.

Также планируется сократить часть из 90 млн евро, что идут на зарплаты женской команде клуба, а также баскетбольным, гандбольным и футзальным командам.