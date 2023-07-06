«Аякс» сможет подписать Сперцяна только после продажи нескольких игроков
Перед подписанием Эдуарда Сперцяна «Аяксу» нужно продать нескольких игроков.
«Аякс» работает над трансфером полузащитника «Краснодара», однако пока неизвестно, когда клубы смогут оформить переход. Для начала нидерландский клуб хочет продать нескольких игроков, сообщил журналист De Telegraaf Майк Фервей в подкасте Kick-off.
Из-за непопадания в Лигу чемпионов клуб потерял 45 млн евро. «Аякс» намерен сгладить потери за счет продажи игроков – в частности, Мохаммеда Кудуса и Кэлвина Басси.
«Я знаю, что «Аякс» хочет сначала продать, а уже потом совершать крупные покупки. Не знаю, случится ли это на текущей неделе. Работа ведется. Все понимают, что в «Аякса» миллионы на счетах. Все возможно, траты возможны уже сейчас, но клуб не станет себя так вести», – сказал Фервей.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет получить за Сперцяна 12 млн евро и бонусы.
Статистику 23-летнего полузащитника можно найти здесь.
Аякс из-за того и не попал в ЛЧ потому что лидеров распродал, проблемы с логическими цепочками.
Для тех кто совсем в танке?