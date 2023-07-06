«Аякс» сможет подписать Сперцяна только после продажи нескольких игроков

Перед подписанием Эдуарда Сперцяна «Аяксу» нужно продать нескольких игроков.

«Аякс» работает над трансфером полузащитника « », однако пока неизвестно, когда клубы смогут оформить переход. Для начала нидерландский клуб хочет продать нескольких игроков, сообщил журналист De Telegraaf Майк Фервей в подкасте Kick-off.

Из-за непопадания в Лигу чемпионов клуб потерял 45 млн евро. « » намерен сгладить потери за счет продажи игроков – в частности, и .

«Я знаю, что «Аякс» хочет сначала продать, а уже потом совершать крупные покупки. Не знаю, случится ли это на текущей неделе. Работа ведется. Все понимают, что в «Аякса» миллионы на счетах. Все возможно, траты возможны уже сейчас, но клуб не станет себя так вести», – сказал Фервей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет получить за 12 млн евро и бонусы.

Статистику 23-летнего полузащитника можно найти здесь.