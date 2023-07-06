«Аякс» сможет подписать Сперцяна только после продажи нескольких игроков

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Кэлвин Басси Мохаммед Кудус Эдуард Сперцян Футбол

Перед подписанием Эдуарда Сперцяна «Аяксу» нужно продать нескольких игроков.

«Аякс» работает над трансфером полузащитника «Краснодара», однако пока неизвестно, когда клубы смогут оформить переход. Для начала нидерландский клуб хочет продать нескольких игроков, сообщил журналист De Telegraaf Майк Фервей в подкасте Kick-off.

Из-за непопадания в Лигу чемпионов клуб потерял 45 млн евро. «Аякс» намерен сгладить потери за счет продажи игроков – в частности, Мохаммеда Кудуса и Кэлвина Басси.

«Я знаю, что «Аякс» хочет сначала продать, а уже потом совершать крупные покупки. Не знаю, случится ли это на текущей неделе. Работа ведется. Все понимают, что в «Аякса» миллионы на счетах. Все возможно, траты возможны уже сейчас, но клуб не станет себя так вести», – сказал Фервей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет получить за Сперцяна 12 млн евро и бонусы.

Статистику 23-летнего полузащитника можно найти здесь.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rick Sanchezz
Тимбера продали в Арсенал за 40 млн евро, как оплата упадёт - вот вам и мани на Сперцяна
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
za_vsu_xypmy
А то мало продали же, откуда деньги то взять.
Аякс из-за того и не попал в ЛЧ потому что лидеров распродал, проблемы с логическими цепочками.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivannumber1
Они уже Тимбера продали в Арсенал. Бабло есть. О чём тогда вообще эта новость?

Для тех кто совсем в танке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ключ в ключ на Кадуса и все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
а помните, Нагучев сообщил, что контракт уже подписан по его мнению?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий