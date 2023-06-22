Сперцян интересен «Ман Сити» и «Интеру», «Аякс» – фаворит на трансфер. «Краснодар» хочет 18 млн евро (SportItalia)

Теги Интер Фиорентина высшая лига Нидерланды Аякс Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия Краснодар Сассуоло Эдуард Сперцян Футбол

«Аякс» является главным фаворитом на трансфер Эдуарда Сперцяна.

Об этом сообщает SportItalia, добавляя, что футболистом интересуются три клуба Серии А – «Сассуоло», «Интер» и «Фиорентина». 

Полузащитник «Краснодара» также привлек внимание менхенгладбахской «Боруссии», а «Манчестер Сити» уже некоторое время следит за ним. 

Отмечается, что российский клуб требует около 18 миллионов евро за трансфер 23-летнего игрока. 

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 28 матчей, отметившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь

Скауты АПЛ, Бундеслиги и Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна на матче Армении

48 комментариев

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Dimario
Заходит как-то Пеп в раздевалку Сити, а там армяне в нарды играют.
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-5
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Alklkfnt
Ответ градус ненависти
Забористая доза армянских баек
За мудрика 90 млн не байки, Зинченко в МС не байки, а за сперцяна 18 байки и т.д.... Откуда вы такие беретесь?
+67
-11
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градус ненависти
Забористая доза армянских баек
+73
-24
+49
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Фан КриРо7
Реал переключился с Мбаппе на Сперцяна 😄
+12
-2
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Michael Boldyrev
Надо дальше повышать ставки... Как? Хм... "Аль-Ахли" предложил Сперцяну 500 млн. долларов на 2 года. Сам игрок заинтересован в переходе в "Реал". Напомним, что ФК "Краснодар" установил отступные за полузащитника где-то один-два миллиарда долларов.
Также сообщалось, что Сперцян привлек внимание Богов Хаоса и Императора из WarHammer 40k.
+11
-2
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dudufufu
А я интересен Меган Фокс
+12
-4
+8
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Никита Самарин
Цена растёт - это уже хорошо. 😏
Начинали с 9 млн.
+8
0
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Red_Marlboro_
Ответ dudufufu
А я интересен Меган Фокс
Жаль только она об этом не знает 😃
+8
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xyg2rdwzx4
Ответ Alklkfnt
За мудрика 90 млн не байки, Зинченко в МС не байки, а за сперцяна 18 байки и т.д.... Откуда вы такие беретесь?
Из Баку
+7
-1
+6
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Spaten
Ответ Dimario
Заходит как-то Пеп в раздевалку Сити, а там армяне в нарды играют.
И они говорят Пепу: Вы почему кефир не кушаете? Что, не любите??
+5
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llolishe
В Аякс
+5
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Savvy Stranger
А вы думали почему Гюндоган и Бернарду хотят уйти из Мансити? Понимают, что в конкуренции со Сперцяном, им ничего не светит
+4
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Алексей Крапивкин
Когда узнали, что у него армянский паспорт
+4
-1
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Правда России
В итоге таким образом агент вытянет бабки из Краснодара на новую личку, года через 2 уедет в Зенит за триллион, лет через 7 в Турцию или Кипр
+3
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_Beast_
Лучше в Аякс! В сити и Интере будет на лавке сидеть и по арендам мотаться
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Плакса Джон ушел налево
Гвардиоле нужен новый левый защитник)
+1
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Блуждающий странник
Учитывая, что источник не российский вполне вероятен реальный интерес к нему. Не со стороны Ман Сити, конечно, хотя и те могли его взять и отдать в аренду, там владельцы адекватные. Со стороны Аякса или Сассуоло и даже Интера я спокойно поверю. После Хвичи, думаю, доверия побольше можно ожидать
+2
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Вадим Слуцкий
Если "Сити" не сможет его заполучить - и это после ухода Гюндо и Бернарду - Пеп будет рвать на себе волосы с досады.
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Алексей Ильин
Ответ Блуждающий странник
Учитывая, что источник не российский вполне вероятен реальный интерес к нему. Не со стороны Ман Сити, конечно, хотя и те могли его взять и отдать в аренду, там владельцы адекватные. Со стороны Аякса или Сассуоло и даже Интера я спокойно поверю. После Хвичи, думаю, доверия побольше можно ожидать
А что, если источник не российский то показатель "вера" у вас повышается? Завидую вам.
+3
-2
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Dan Kennedy
Ответ dudufufu
А я интересен Меган Фокс
Рад за тебя
+3
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Lavochkin12
Ответ Алексей Ильин
А что, если источник не российский то показатель "вера" у вас повышается? Завидую вам.
да, это именно так работает
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Амин Чич
Удачи человеку со школы Краснодара, надеюсь на большую радость и гордость Галицкого!!! Галицкий реально все для них сделал для роста, для старта карьеры
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sancho81
В Англию не стоит продавать. Денег не дождутся.
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waleri
Ответ Areg Evoyan
Кстати всех кто в это не верит рекомендую зайти в официальный трансфермаркет и найти профиль Сперцяна там вы будете шокированы.
https://www.transfermarkt.world/eduard-spertsyan/profil/spieler/515744
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Алексей Гусев
Ответ sancho81
В Англию не стоит продавать. Денег не дождутся.
Арабынайдут возможность передать бабло)
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