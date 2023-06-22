Сперцян интересен «Ман Сити» и «Интеру», «Аякс» – фаворит на трансфер. «Краснодар» хочет 18 млн евро (SportItalia)
«Аякс» является главным фаворитом на трансфер Эдуарда Сперцяна.
Об этом сообщает SportItalia, добавляя, что футболистом интересуются три клуба Серии А – «Сассуоло», «Интер» и «Фиорентина».
Полузащитник «Краснодара» также привлек внимание менхенгладбахской «Боруссии», а «Манчестер Сити» уже некоторое время следит за ним.
Отмечается, что российский клуб требует около 18 миллионов евро за трансфер 23-летнего игрока.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 28 матчей, отметившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
Скауты АПЛ, Бундеслиги и Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна на матче Армении
Также сообщалось, что Сперцян привлек внимание Богов Хаоса и Императора из WarHammer 40k.
Начинали с 9 млн.