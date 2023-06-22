Сперцян интересен «Ман Сити» и «Интеру», «Аякс» – фаворит на трансфер. «Краснодар» хочет 18 млн евро (SportItalia)

«Аякс» является главным фаворитом на трансфер Эдуарда Сперцяна.

Об этом сообщает SportItalia, добавляя, что футболистом интересуются три клуба Серии А – « », « » и « ».

Полузащитник « » также привлек внимание менхенгладбахской «Боруссии», а « » уже некоторое время следит за ним.

Отмечается, что российский клуб требует около 18 миллионов евро за трансфер 23-летнего игрока.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 28 матчей, отметившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

Скауты АПЛ, Бундеслиги и Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна на матче Армении