Скауты «Ман Сити» и «Ньюкасла» просматривали Сперцяна на матче Армении. Агенты ведут переговоры о трансфере (Metaratings)
Скауты английских клубов просматривали Эдуарда Сперцяна.
По информации Metaratings.ru, скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» посетили матч между сборными Уэльса и Армении (2:4) в рамках отбора Евро-2024. Они приехали на матч по приглашению агентства CAA Stelar и остались впечатлены игрой хавбека «Краснодара» – он отдал голевую передачу.
Агентство ведет переговоры о возможном трансфере игрока, но официальных предложений еще не было.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 28 матчей, отметившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
Сперцян интересен «Ман Сити» и «Интеру», «Аякс» – фаворит на трансфер. «Краснодар» хочет 18 млн евро (SportItalia)
с другой стороны у Сперцяна есть колоссальный плюс помимо отличной статы, молодости и в целом крутой игры - игры за сборную. для клубов АПЛ этот фактор может зарешать