Скауты английских клубов просматривали Эдуарда Сперцяна.

По информации Metaratings.ru, скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» посетили матч между сборными Уэльса и Армении (2:4) в рамках отбора Евро-2024. Они приехали на матч по приглашению агентства CAA Stelar и остались впечатлены игрой хавбека «Краснодара» – он отдал голевую передачу.

Агентство ведет переговоры о возможном трансфере игрока, но официальных предложений еще не было.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 28 матчей, отметившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

Сперцян интересен «Ман Сити» и «Интеру», «Аякс» – фаворит на трансфер. «Краснодар» хочет 18 млн евро (SportItalia)