Скауты «Ман Сити» и «Ньюкасла» просматривали Сперцяна на матче Армении. Агенты ведут переговоры о трансфере (Metaratings)

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы сборная Армении по футболу Краснодар квалификация Евро-2024 Эдуард Сперцян Футбол

Скауты английских клубов просматривали Эдуарда Сперцяна.

По информации Metaratings.ru, скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» посетили матч между сборными Уэльса и Армении (2:4) в рамках отбора Евро-2024. Они приехали на матч по приглашению агентства CAA Stelar и остались впечатлены игрой хавбека «Краснодара» – он отдал голевую передачу.

Агентство ведет переговоры о возможном трансфере игрока, но официальных предложений еще не было. 

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 28 матчей, отметившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь

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15 комментариев

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Aleksey Yashin
Если Зинченко однажды из Уфы сразу в Ман Сити запрыгнул (хоть и с последующей арендой в ПСВ), то и Сперцян может
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Никита Самарин
В МС было бы идеально, под руководством Пепа может вырасти в топ игрока.
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zer
в такие слухи веры мало

с другой стороны у Сперцяна есть колоссальный плюс помимо отличной статы, молодости и в целом крутой игры - игры за сборную. для клубов АПЛ этот фактор может зарешать
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Marcus-light
Ответ Никита Самарин
В МС было бы идеально, под руководством Пепа может вырасти в топ игрока.
Отличная замена Де Брюйне (нет)
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*Василёк*
Пусть вносят в кассу Быков 30 мультов еврорублей и дело в шляпе. 🤣
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rarrih
Круто, если правда, но как они собираются платить? Если из-за санкций в прошлом году Челси не смог оплатить трансфер Захи
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Bayern Munich Mia San Mia
Нужно уходить из российского болота, главное не промахнуться с новым клубом. Спрос в Европе есть. А в болоте пускай всякие Арсении Захаровы кувыркаются
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Cearvm
Ему бы в Германию лучше или в Испанию. В АПЛ с такой физикой будет очень тяжело. Хотя в ротацию Ньюкасла подошел бы идеально, в этом сезоне много кто играл даже среднего уровня, взять в пример Мерфи.
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Heisenberg
Ответ Никита Самарин
В МС было бы идеально, под руководством Пепа может вырасти в топ игрока.
У сити Фоден частенько сидит на банке. Зачем?
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ta-tosha
Ответ rarrih
Круто, если правда, но как они собираются платить? Если из-за санкций в прошлом году Челси не смог оплатить трансфер Захи
можно и не платить - игрок по правилам фифа и УЕФА может спокойно приостановить контракт в РФ и уехать даром :)
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Сергей Шалман
Ответ ta-tosha
можно и не платить - игрок по правилам фифа и УЕФА может спокойно приостановить контракт в РФ и уехать даром :)
уже нет.
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