Кудус – одна из главных целей «Брайтона» на лето. У игрока «Аякса» пока нет переговоров с «Челси»

Игрок атаки «Аякса» Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в Англии.

Как пишет журналист , Кудус – одна из главных целей « » на это лето. Он входит в список потенциальных новичков клуба. «Брайтон» проявляет к нему конкретный интерес.

Для «Брайтона» эта сделка не будет простой, но клубу очень нравится игрок. У Кудуса пока нет конкретных переговоров с « ». До этого появлялась информация о том, что лондонцы могут подписать на замену Каю Хавертцу.

Ранее сообщалось об интересе к ганцу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ньюкасла». «Аякс» хочет за игрока 46 млн евро.

В минувшем сезоне 22-летний атакующий полузащитник забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах за « ». Его полную статистику можно найти здесь.