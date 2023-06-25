Кудус – одна из главных целей «Брайтона» на лето. У игрока «Аякса» пока нет переговоров с «Челси»

Теги Челси высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мохаммед Кудус Фабрицио Романо Футбол

Игрок атаки «Аякса» Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в Англии.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, Кудус – одна из главных целей «Брайтона» на это лето. Он входит в список потенциальных новичков клуба. «Брайтон» проявляет к нему конкретный интерес.

Для «Брайтона» эта сделка не будет простой, но клубу очень нравится игрок. У Кудуса пока нет конкретных переговоров с «Челси». До этого появлялась информация о том, что лондонцы могут подписать Мохаммеда на замену Каю Хавертцу.

Ранее сообщалось об интересе к ганцу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ньюкасла». «Аякс» хочет за игрока 46 млн евро.

В минувшем сезоне 22-летний атакующий полузащитник забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах за «Аякс». Его полную статистику можно найти здесь.

6 комментариев

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Акира_1
Вчера сказали, что Челси не интересуется этим игроком. Даже такое бывает.
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Пепси пеналдувич
Как это понимать? Цель Брайтона, но нет переговоров с Челси)
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Kipriot
Зашёл узнать при чем тут челси, заголовок звучал как сарказм.
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Пепси пеналдувич
Ответ Пепси пеналдувич
Как это понимать? Цель Брайтона, но нет переговоров с Челси)
Просто не было новости(ну или я не видел, в которой говорят что Кудуса хотят подписать в Челси.
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psycho
Ответ Пепси пеналдувич
Как это понимать? Цель Брайтона, но нет переговоров с Челси)
потому что Челси везде ноздри суют свои, так что переговоры будут, надо полагать
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Under
Ответ Пепси пеналдувич
Просто не было новости(ну или я не видел, в которой говорят что Кудуса хотят подписать в Челси.
есть же ссылка в тексте
или потом только добавили?
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