Кудус – одна из главных целей «Брайтона» на лето. У игрока «Аякса» пока нет переговоров с «Челси»
Игрок атаки «Аякса» Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в Англии.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, Кудус – одна из главных целей «Брайтона» на это лето. Он входит в список потенциальных новичков клуба. «Брайтон» проявляет к нему конкретный интерес.
Для «Брайтона» эта сделка не будет простой, но клубу очень нравится игрок. У Кудуса пока нет конкретных переговоров с «Челси». До этого появлялась информация о том, что лондонцы могут подписать Мохаммеда на замену Каю Хавертцу.
Ранее сообщалось об интересе к ганцу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ньюкасла». «Аякс» хочет за игрока 46 млн евро.
В минувшем сезоне 22-летний атакующий полузащитник забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах за «Аякс». Его полную статистику можно найти здесь.
или потом только добавили?