Сперцян интересен только «Милану» в Италии. Контактов с «Краснодаром» не было («Евро-футбол»)

Теги Милан Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян интересен только одному итальянскому клубу.

Как сообщает «Евро-футбол», за полузащитником «Краснодара» следит лишь «Милан». При этом контактов между командами не было.

«Фиорентина» рассматривала возможность приобретения 23-летнего хавбека, но отказалась от этой идеи из-за того, что не будет участвовать в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Эдуард интересен «Интеру», «Сассуоло» и «Фиорентине».

В завершившемся чемпионате России Сперцян провел 28 матчей и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Tiestorzn17
Он че то всем интересен, но запросов нет ни от кого. Похоже на вбросы со стороны агента
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Jan Paskel
Ответ Pucheslav
Будут с де Кетеларе в нарды играть, потому что Пиоли молодежь до последнего использовать не будет, как в случае с Тшау
я думал молодёжь это до 18, на крайняк, до 20 лет, а не 23-х летние быки
+16
-1
+15
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Зубы Дзюбы
Ответ Tiestorzn17
Он че то всем интересен, но запросов нет ни от кого. Похоже на вбросы со стороны агента
Про Хвичу так же говорили. А вот же
+16
-9
+7
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Pucheslav
Будут с де Кетеларе в нарды играть, потому что Пиоли молодежь до последнего использовать не будет, как в случае с Тшау
+11
-4
+7
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Бронислав Каминский
Аякс,Фрайбург,а через пару дней Милан)Через неделю Барса с Реалом и МС
+6
-3
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Никита Самарин
А новости про Аякс куда пропали?
+4
-1
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Tiestorzn17
Ответ Зубы Дзюбы
Про Хвичу так же говорили. А вот же
Про хвичу говорили меньше в 10 раз, он просто уехал молча
+2
0
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Pink Man
Ответ Tiestorzn17
Он че то всем интересен, но запросов нет ни от кого. Похоже на вбросы со стороны агента
Как с Захаряном история- мутная какая-то
+4
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Спартак пичинен
Ответ Никита Самарин
А новости про Аякс куда пропали?
а аякс в италии?
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Зубы Дзюбы
Ответ Tiestorzn17
Про хвичу говорили меньше в 10 раз, он просто уехал молча
В Батуми уехал, если что
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Спартак Уокер
Говорили же про Аякс ?
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MstAndreev
"Але, вам интересен Сперцян?"
"Что за Сперцян?"

Заголовок Еврофутбола: "Милан интересуется Сперцяном"
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ẞADIM TM
ваще пох
спортс это просто жёлтая пресса, я им уже не верю
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Pucheslav
Ответ Любезный Коссутий
ерунда. во 2-й половине сезона он постоянно играл, кроме матчей с Наполи, почему-то
так он ему играть дал только когда больше некому было. И увидел что игрок оказывается хорошой. Я не имел в виду что Тшау плохой игрок, я имел в виду что Пиоли молодежь не очень активно задействует. Про существование Адли можно было и не вспомнить в прошлом сезоне, так часто он появлялся
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Любезный Коссутий
Ответ Pucheslav
Будут с де Кетеларе в нарды играть, потому что Пиоли молодежь до последнего использовать не будет, как в случае с Тшау
ерунда. во 2-й половине сезона он постоянно играл, кроме матчей с Наполи, почему-то
+2
-2
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Pucheslav
Ответ Jan Paskel
я думал молодёжь это до 18, на крайняк, до 20 лет, а не 23-х летние быки
в команде с Жиру, 23 года это молодежь
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Поцелуй Оздоева
Ответ Pucheslav
Будут с де Кетеларе в нарды играть, потому что Пиоли молодежь до последнего использовать не будет, как в случае с Тшау
Милан взял скудетто самым молодым составом в Европе.
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Jan Paskel
Ответ Pucheslav
в команде с Жиру, 23 года это молодежь
хорошая попытка, но.... нет 😀
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Spaten
Только Милану?? Ничего себе только
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mihail.gvozdev2020
КАРП????
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TushcanRash
Кто у него агент ? По мере поступления слухов , кажется что не меньше Мендеша , раскручивают его конкретно
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Бен Гаан
Уйдет в Германию
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micka
Завтра скажут совсем другое. Надеюсь хоть куда-то перейдет.
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Diamond house
sports, делать nekui? Угомонитесь уже. будут контакты будете писать. пока тишина, вы тоже замолчите уже.
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& Co1366
Вначале Гладбах & Фрайбург, потом Интер & Фиорентина, теперь только один Милан. Кто следующий? Похоже на вброс от агента.
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