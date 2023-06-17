Сперцян интересен только «Милану» в Италии. Контактов с «Краснодаром» не было («Евро-футбол»)
Эдуард Сперцян интересен только одному итальянскому клубу.
Как сообщает «Евро-футбол», за полузащитником «Краснодара» следит лишь «Милан». При этом контактов между командами не было.
«Фиорентина» рассматривала возможность приобретения 23-летнего хавбека, но отказалась от этой идеи из-за того, что не будет участвовать в еврокубках.
Ранее сообщалось, что Эдуард интересен «Интеру», «Сассуоло» и «Фиорентине».
В завершившемся чемпионате России Сперцян провел 28 матчей и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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"Что за Сперцян?"
Заголовок Еврофутбола: "Милан интересуется Сперцяном"
спортс это просто жёлтая пресса, я им уже не верю