Сперцян интересен только «Милану» в Италии. Контактов с «Краснодаром» не было («Евро-футбол»)

Эдуард Сперцян интересен только одному итальянскому клубу.

Как сообщает «Евро-футбол», за полузащитником « » следит лишь « ». При этом контактов между командами не было.

« » рассматривала возможность приобретения 23-летнего хавбека, но отказалась от этой идеи из-за того, что не будет участвовать в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Эдуард интересен «Интеру», «Сассуоло» и «Фиорентине».

В завершившемся чемпионате России Сперцян провел 28 матчей и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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