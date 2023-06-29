Корнеев о Сперцяне и «Аяксе»: «В Голландии играть легче, чем в РПЛ – много романтики, свободных зон. Он может делать статистику лучше, чем в России»

Теги Игорь Корнеев высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Игорь Корнеев считает, что «Аякс» подошел бы Эдуарду Сперцяну.

Сообщалось, что амстердамцы – фавориты в борьбе за хавбека, за которого «Краснодар» требует 18 млн евро.

«Я могу допустить, что это не выдумка. Замечу, что «Аякс» находится в состоянии пертурбации. Он сейчас больше похож на середняка, чем на того, кто правит голландским футболом. Есть в тамошнем чемпионате и более интересные команды. «Аякс» недавно назначил нового тренера.

Для Сперцяна в этой ситуации наиболее важен спортивный план. Если его хотят у себя видеть спортивный директор и главный тренер, стоит идти в этот проект. По мне, в голландском чемпионате играть легче, чем в российском. Там мало что изменилось. Много романтики, много свободных зон.

Если брать Сперцяна, он может делать статистику лучше, чем в России. Это потрясающий, сильный игрок с хорошей ментальностью. Но ему важно не ошибиться в выборе клуба», – сказал экс-игрок «Фейеноорда» и «Херенвена».

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1 комментарий

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Sam27
Надеюсь Эдо появится в Европе!!!👍💪
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