Эджуке и Сигурдссон снова приостановили контракты с ЦСКА. Соглашения рассчитаны до 2024-го

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Чидера Эджуке Арнор Сигурдссон Футбол

Два игрока ЦСКА приостановили контракты.

Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон снова воспользовались правилом ФИФА, позволяющим иностранным футболистам приостанавливать действие соглашений с российскими клубами. 

Приостанавливать контракты могут только те игроки, которые ранее уже воспользовались поправкой ФИФА. 

Прошедший сезон Эджуке провел в берлинской «Герте», а Сигурдссон – в шведском «Норчепинге». Их контракты с московским клубом рассчитаны до 2024 года. 

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32 комментария

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angry horse
Да и Бог с ними. Сига даже для РПЛ средний игрок☝️
+23
-1
+22
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Vitto
Ответ Dmitry Orlov
Так в том и был смысл - нанести финансовый ущерб российским клубам, но так чтобы это выглядело "типа законно и в интересах самих игроков". Цель достигнута.
А украинским клубам за компанию?
+14
-1
+13
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Aleksandr Danilov
ФИФА козлы. Должно быть не приостановить, а заморозить. Тогда хотя бы шанс отбить деньги есть
+12
-3
+9
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Ковид 07.10.52
Ответ kk.abb
Позор, нет бы дали клубу продать хотя-бы за копейки, уроды.
Не там уродов ищите...
+6
-2
+4
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Фан Рубина
Ответ Ковид 07.10.52
А кто же те из-за деятельности которых этим пришлось уродничать...
Байден, фон дер Ляйен, Боррель. Джонсон Бориска.
+3
0
+3
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Яков Фридман
Иноагенты! Наш Малком никогда такого бы себе не позволил!
+5
-3
+2
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Алексей Ильин
Да пес с ними )
+2
0
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Spartakus1984
Ответ Dmitry Orlov
Так в том и был смысл - нанести финансовый ущерб российским клубам, но так чтобы это выглядело "типа законно и в интересах самих игроков". Цель достигнута.
Так с Укаринсиким клубами та же история
+2
0
+2
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Фан Рубина
Ответ Vitto
А украинским клубам за компанию?
По мнению фифы и уефы, наносить ущерб любым чемпионатам за пределами распиаренных "топ-5 лиг" можно и нужно.
+2
0
+2
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Ковид 07.10.52
Ответ Фан Рубина
Да, не повезло с ними. Их предшественники тявкали, но особо не кусали.
Вот так менять президентов, то ли дело у нас...
+1
0
+1
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Vitto
Ответ Ковид 07.10.52
А что делать было бы игрокам, отказывающимся играть , если их никто на покупал бы...приостановление контракта - нормальный ход....
Решение правильное, но половинчатое. Игроки должны были иметь право приостанавливать, но контракт должен был продлеваться на время аренды.
+1
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Ковид 07.10.52
Ответ Яков Фридман
Иноагенты! Наш Малком никогда такого бы себе не позволил!
За деньги Малкома здесь все бы остались....правители меняются, а жизнь одна...
+1
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Druid22
Ответ Ковид 07.10.52
Вот тебе и друзья африканские....ладно ...с викингом все ясно...даже на понижение пошел...
"Сэм Брук, наш гвинейский, говорят, друг" (с) 1972
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Фан Рубина
Ответ Ковид 07.10.52
Бывает...
Да, не повезло с ними. Их предшественники тявкали, но особо не кусали.
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Ковид 07.10.52
Ответ Фан Рубина
Байден, фон дер Ляйен, Боррель. Джонсон Бориска.
Бывает...
+1
-1
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Фан Рубина
Ответ Ковид 07.10.52
Не там уродов ищите...
В фифе и уефе сидят, и искать не надо.
+3
-3
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Vitto
Ответ Ковид 07.10.52
С нашей стороны согласен, но тут возникает вопрос о длительности сво....
Тогда бы клубы могли бы продать игроков (которые уходят в аренду, а потом бесплатно) либо пришлось продать дешевле игроков. Шахтер больше всех пострадал.
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Ковид 07.10.52
Ответ Vitto
Решение правильное, но половинчатое. Игроки должны были иметь право приостанавливать, но контракт должен был продлеваться на время аренды.
С нашей стороны согласен, но тут возникает вопрос о длительности сво....
0
0
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Vitto
Ответ Dmitry Orlov
"А нас-то за шо?"
Вас за дело.
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Dmitry Orlov
Ответ Vitto
А украинским клубам за компанию?
"А нас-то за шо?"
0
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Ковид 07.10.52
Ответ Aleksandr Danilov
ФИФА козлы. Должно быть не приостановить, а заморозить. Тогда хотя бы шанс отбить деньги есть
А что делать было бы игрокам, отказывающимся играть , если их никто на покупал бы...приостановление контракта - нормальный ход....
0
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МТБ
Ответ angry horse
Да и Бог с ними. Сига даже для РПЛ средний игрок☝️
Нормальный игрок, но куда его впихнуть сейчас, это вопрос. Впринципе уже несколько лет не играет, продать бы
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CaSpeR-13
Ответ Ковид 07.10.52
Не захотели очернить свое имя клубом якобы армейским...
один из них уже и так черный куда больше то очерняться
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Александр Казаков
Сигурдсон то ладно. А вот эджуке 💩
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kk.abb
Позор, нет бы дали клубу продать хотя-бы за копейки, уроды.
+4
-4
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