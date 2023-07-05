Эджуке и Сигурдссон снова приостановили контракты с ЦСКА. Соглашения рассчитаны до 2024-го
Два игрока ЦСКА приостановили контракты.
Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон снова воспользовались правилом ФИФА, позволяющим иностранным футболистам приостанавливать действие соглашений с российскими клубами.
Приостанавливать контракты могут только те игроки, которые ранее уже воспользовались поправкой ФИФА.
Прошедший сезон Эджуке провел в берлинской «Герте», а Сигурдссон – в шведском «Норчепинге». Их контракты с московским клубом рассчитаны до 2024 года.
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