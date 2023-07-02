Эджуке хочет арендовать «Кардифф». Вингер играл в «Герте» после приостановки контракта с ЦСКА
Вингер ЦСКА Чидера Эджуке может перейти в «Кардифф» из Чемпионшипа.
Валлийский клуб намерен арендовать 25-летнего нигерийца на один год, сообщает журналист Wales Online Глен Уильямс.
По данным источника, «Кардифф» рассчитывает, что Эджуке воспользуется правилом ФИФА и вновь приостановит контракт с армейцами, как это было перед его переходом в «Герту».
В 21 матче минувшего сезона на счету футболиста 3 голевые передачи за берлинский клуб. Подробнее его статистика – здесь.
Соглашение Эджуке с ЦСКА рассчитано до июня 2024 года.
Красич в Юве был топом, пока не пришёл Конте и не изменил схему, где ему места не нашлось, но это уже его проблемы, первый сезон он топом был.
Бекао достаточно хорошо в Удинезе закрепился, не супертопом стал, но явно вырос, т.к. играет не против Химок, а против итальянских грандов.
впрочем, тут можно до бесконечности спорить, но всё равно приходится согласиться с изначальным коментом, даже эти несколько легов - исключение из правила, что ЦСКА выжимал из легов всё возможное