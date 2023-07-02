Эджуке хочет арендовать «Кардифф». Вингер играл в «Герте» после приостановки контракта с ЦСКА

Вингер ЦСКА Чидера Эджуке может перейти в «Кардифф» из Чемпионшипа.

Валлийский клуб намерен арендовать 25-летнего нигерийца на один год, сообщает журналист Wales Online Глен Уильямс.

По данным источника, « » рассчитывает, что воспользуется правилом ФИФА и вновь приостановит контракт с армейцами, как это было перед его переходом в «Герту».

В 21 матче минувшего сезона на счету футболиста 3 голевые передачи за берлинский клуб. Подробнее его статистика – здесь.

Соглашение Эджуке с ЦСКА рассчитано до июня 2024 года.