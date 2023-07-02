Эджуке хочет арендовать «Кардифф». Вингер играл в «Герте» после приостановки контракта с ЦСКА

Теги ЦСКА Герта премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Кардифф Сити чемпионшип Чидера Эджуке Футбол

Вингер ЦСКА Чидера Эджуке может перейти в «Кардифф» из Чемпионшипа.

Валлийский клуб намерен арендовать 25-летнего нигерийца на один год, сообщает журналист Wales Online Глен Уильямс.

По данным источника, «Кардифф» рассчитывает, что Эджуке воспользуется правилом ФИФА и вновь приостановит контракт с армейцами, как это было перед его переходом в «Герту».

В 21 матче минувшего сезона на счету футболиста 3 голевые передачи за берлинский клуб. Подробнее его статистика – здесь.

Соглашение Эджуке с ЦСКА рассчитано до июня 2024 года.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ Theodor Herzl
У ЦСКА, конечно, талант использовать максимальный потенциал легионеров. Даже не вспомню навскидку кто после ухода вырос в топа.
Кажется, тут дело не в талантах ЦСКА а в уровне РПЛ.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evg Mas
Судя по заголовку это не Кардифф хочет арендовать Эджуке, а Эджуке хочет взять в аренду Кардифф
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya_Panchenko
Ответ Severfan
Олич, Красич, Жирков, Бекао
Жирела не легионер. Красич загубил карьеру переходом в Юве. Бекао в топа не вырос, остался на том же уровне.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ Severfan
Олич, Красич, Жирков, Бекао
И где отыграл (а не просидел) Жирков на высоком уровне после ухода?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
Ответ Theodor Herzl
У ЦСКА, конечно, талант использовать максимальный потенциал легионеров. Даже не вспомню навскидку кто после ухода вырос в топа.
Олич, Красич, Жирков, Бекао
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Theodor Herzl
У ЦСКА, конечно, талант использовать максимальный потенциал легионеров. Даже не вспомню навскидку кто после ухода вырос в топа.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Арендовать у кого, если тот просто приостановит контракт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor.igorev
Ему бы в цирк жонглировать мячи. Это не футболист. Обводка ради обводки никогда не приводила к успеху.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Казаков
Да уж... как оказалось человек с gнильцой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Байбаков
Ответ Theodor Herzl
У ЦСКА, конечно, талант использовать максимальный потенциал легионеров. Даже не вспомню навскидку кто после ухода вырос в топа.
Головин, Муса
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a9262553839@gmail.com
Ответ Severfan
Олич, Красич, Жирков, Бекао
Жо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex_fanat_cska
Ответ Theodor Herzl
У ЦСКА, конечно, талант использовать максимальный потенциал легионеров. Даже не вспомню навскидку кто после ухода вырос в топа.
Осевший в запасе Олич)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
Ответ Ilya_Panchenko
Жирела не легионер. Красич загубил карьеру переходом в Юве. Бекао в топа не вырос, остался на том же уровне.
Жирков стал легионером, когда в Анжи перешёл)
Красич в Юве был топом, пока не пришёл Конте и не изменил схему, где ему места не нашлось, но это уже его проблемы, первый сезон он топом был.
Бекао достаточно хорошо в Удинезе закрепился, не супертопом стал, но явно вырос, т.к. играет не против Химок, а против итальянских грандов.
впрочем, тут можно до бесконечности спорить, но всё равно приходится согласиться с изначальным коментом, даже эти несколько легов - исключение из правила, что ЦСКА выжимал из легов всё возможное
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
Ответ Theodor Herzl
У ЦСКА, конечно, талант использовать максимальный потенциал легионеров. Даже не вспомню навскидку кто после ухода вырос в топа.
В ЦСКА были топы изначально, что Жирков, что Вагнер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий