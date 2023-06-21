Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА и перешел в «Блэкберн» до лета 2024-го
Арнор Сигурдссон на год перешел из ЦСКА в «Блэкберн».
Английский клуб объявил, что исландец приостановил контракт с армейцами и будет выступать в Чемпионшипе в сезоне-2023/24.
В последний раз хавбек играл в России в мае 2021 года. После года в «Венеции» он выступал за «Норчепинг».
Со статистикой Сигурдссона можно ознакомиться здесь.
Изображение: rovers.co.uk
Иностранцы, уехавшие из РПЛ после 24 февраля. Где они сейчас?
Вы живёте прошлым )))
Арнор за то, что приостановил контракт с ЦСКА, не получает ни копейки от армейского клуба.