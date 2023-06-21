Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА и перешел в «Блэкберн» до лета 2024-го

Теги ЦСКА Блэкберн премьер-лига Россия премьер-лига Англия трансферы чемпионшип Арнор Сигурдссон Футбол

Арнор Сигурдссон на год перешел из ЦСКА в «Блэкберн».

Английский клуб объявил, что исландец приостановил контракт с армейцами и будет выступать в Чемпионшипе в сезоне-2023/24.

В последний раз хавбек играл в России в мае 2021 года. После года в «Венеции» он выступал за «Норчепинг».

Со статистикой Сигурдссона можно ознакомиться здесь.

Изображение: rovers.co.uk

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17 комментариев

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Игорь Акимов
Набрался опыта в играх с Зенитом. Надеюсь это поможет бродягам выйти в АПЛ.
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Абдула Магомедсаидов
Не велика потеря
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Дмитрий Ермолин
Можно считать, что уже свободный агент. у него же контракт до 24 года. Жаль, потому что при Гончаренко вроде был неплох
+7
-3
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Конь Мюллера
Зачем это чудо Блэкберну?
+6
-3
+3
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Конь Мюллера
Ответ OldRedWhite
Ну так Блэкберн уже давненько не тот ! Вы живёте прошлым )))
Уровень даже этого Блэкберна выше этого футболёра
+3
0
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OneLad
👋🏻🖕🏻
+5
-3
+2
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OldRedWhite
Ответ Конь Мюллера
Зачем это чудо Блэкберну?
Ну так Блэкберн уже давненько не тот !
Вы живёте прошлым )))
+1
0
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Direct free kick
Ответ OldRedWhite
Ну так Блэкберн уже давненько не тот ! Вы живёте прошлым )))
Стал не тот после деклассирования от главного клуба России осенью 1995
+1
0
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S. A.
Да расторгните вы с ним контракт уже, а то так и будет до конца жизни из клуба в клуб бегать
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Anton Trofimov
кучу денег армейцы на этих го*нотрансферах потеряли
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Арсений Чернобаев
а что это такое, собственно?
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Kirkoroff
На лавке будет сидеть конч
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Кирилл
Ответ S. A.
Да расторгните вы с ним контракт уже, а то так и будет до конца жизни из клуба в клуб бегать
Зачем расторгать контракт и платить Сигурдссону неустойку, если он заканчивается в следующем году ?

Арнор за то, что приостановил контракт с ЦСКА, не получает ни копейки от армейского клуба.
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