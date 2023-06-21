Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА и перешел в «Блэкберн» до лета 2024-го

Арнор Сигурдссон на год перешел из ЦСКА в «Блэкберн».

Английский клуб объявил, что исландец приостановил контракт с армейцами и будет выступать в Чемпионшипе в сезоне-2023/24.

В последний раз хавбек играл в России в мае 2021 года. После года в «Венеции» он выступал за «Норчепинг».

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: rovers.co.uk

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