Сигурдссон о ЦСКА: «Я забивал «Реалу» и «Роме» и считал себя лучшим игроком мира! Гол и ассист на «Бернабеу» – это мечта»

Арнор Сигурдссон тепло отозвался о выступлениях за ЦСКА.

Полузащитник приостановил контракт с московским клубом и присоединился к « » на ближайший год.

«Я начал профессиональную карьеру в 17 лет и уехал играть в Швецию. Все произошло довольно быстро, и оттуда я перешел в ЦСКА и играл за него в чемпионов.

Мне было всего 19 лет, когда я перешел в . Я забивал «Роме» и «Реалу» и считал себя лучшим игроком мира!

Я никогда не забуду, как [в декабре 2018 года] играл на « » против « », как забил и отдал голевой пас. Это была мечта», – сказал исландец.

Со статистикой выступлений 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.