Сигурдссон о ЦСКА: «Я забивал «Реалу» и «Роме» и считал себя лучшим игроком мира! Гол и ассист на «Бернабеу» – это мечта»
Арнор Сигурдссон тепло отозвался о выступлениях за ЦСКА.
Полузащитник приостановил контракт с московским клубом и присоединился к «Блэкберну» на ближайший год.
«Я начал профессиональную карьеру в 17 лет и уехал играть в Швецию. Все произошло довольно быстро, и оттуда я перешел в ЦСКА и играл за него в Лиге чемпионов.
Мне было всего 19 лет, когда я перешел в ЦСКА. Я забивал «Роме» и «Реалу» и считал себя лучшим игроком мира!
Я никогда не забуду, как [в декабре 2018 года] играл на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала», как забил и отдал голевой пас. Это была мечта», – сказал исландец.
Со статистикой выступлений 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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