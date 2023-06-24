Сигурдссон о ЦСКА: «Я забивал «Реалу» и «Роме» и считал себя лучшим игроком мира! Гол и ассист на «Бернабеу» – это мечта»

Теги ЦСКА Рома Блэкберн премьер-лига Россия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу чемпионшип Арнор Сигурдссон Футбол

Арнор Сигурдссон тепло отозвался о выступлениях за ЦСКА.

Полузащитник приостановил контракт с московским клубом и присоединился к «Блэкберну» на ближайший год.

«Я начал профессиональную карьеру в 17 лет и уехал играть в Швецию. Все произошло довольно быстро, и оттуда я перешел в ЦСКА и играл за него в Лиге чемпионов.

Мне было всего 19 лет, когда я перешел в ЦСКА. Я забивал «Роме» и «Реалу» и считал себя лучшим игроком мира!

Я никогда не забуду, как [в декабре 2018 года] играл на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала», как забил и отдал голевой пас. Это была мечта», – сказал исландец.

Со статистикой выступлений 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барыга блинами
2 гола Спартаку тоже очень важные были. Сигу помним!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий