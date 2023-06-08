«Херенвен» ждет от ЦСКА еще 3 млн евро за Эджуке: «Нас это раздражает. Можно обратиться в МИД, но только если обе стороны заинтересованы»

В «Херенвене» заявили, что ЦСКА не полностью расплатился за трансфер Чидеры Эджуке.

Эджуке перешел из « » в летом 2020 года за 12 миллионов евро. Эту сумму московский клуб должен был перевести четырьмя траншами.

В ноябре нидерландский клуб обратился в ФИФА, поскольку не получил от ЦСКА последний платеж на сумму 3 млн евро, который должен был быть проведен в мае 2022 года. В ЦСКА объяснили ситуацию трудностями, связанными с санкциями.

По словам директора «Херенвена» Ферри де Хана, эта сумма является значимой для «Херенвена», и в перспективе может повлечь более серьезные финансовые проблемы.

«Мы привлекли несколько инстанций. Например, можно было бы привлечь Министерство иностранных дел – но это сработает только в случае, если другая сторона (речь о ЦСКА – Sports.ru) захочет сотрудничать. Но этого не происходит.

Мы поддерживаем контакты с другими клубами, попавшими в аналогичную ситуацию. Это очень расстраивает – вы продаете игрока, теряете права на его трансфер, но не получаете положенных денег.

Единственное, что мы можем сделать – это подать жалобу, но из-за исключительной ситуации в этом мало смысла. Мы надеемся, что в конечном итоге будет найдено решение, но нас это раздражает», – передает слова директора «Херенвена» Voetbal International.

Летом 2022 года приостановил контракт с ЦСКА и перешел в «Герту» на правах аренды.

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