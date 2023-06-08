«Херенвен» ждет от ЦСКА еще 3 млн евро за Эджуке: «Нас это раздражает. Можно обратиться в МИД, но только если обе стороны заинтересованы»
В «Херенвене» заявили, что ЦСКА не полностью расплатился за трансфер Чидеры Эджуке.
Эджуке перешел из «Херенвена» в ЦСКА летом 2020 года за 12 миллионов евро. Эту сумму московский клуб должен был перевести четырьмя траншами.
В ноябре нидерландский клуб обратился в ФИФА, поскольку не получил от ЦСКА последний платеж на сумму 3 млн евро, который должен был быть проведен в мае 2022 года. В ЦСКА объяснили ситуацию трудностями, связанными с санкциями.
По словам директора «Херенвена» Ферри де Хана, эта сумма является значимой для «Херенвена», и в перспективе может повлечь более серьезные финансовые проблемы.
«Мы привлекли несколько инстанций. Например, можно было бы привлечь Министерство иностранных дел – но это сработает только в случае, если другая сторона (речь о ЦСКА – Sports.ru) захочет сотрудничать. Но этого не происходит.
Мы поддерживаем контакты с другими клубами, попавшими в аналогичную ситуацию. Это очень расстраивает – вы продаете игрока, теряете права на его трансфер, но не получаете положенных денег.
Единственное, что мы можем сделать – это подать жалобу, но из-за исключительной ситуации в этом мало смысла. Мы надеемся, что в конечном итоге будет найдено решение, но нас это раздражает», – передает слова директора «Херенвена» Voetbal International.
Летом 2022 года Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и перешел в «Герту» на правах аренды.
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Т.е УЕФА разрешила кидать российские клубы на трансферы, выставили это все как "единственный верный вариант", отказываются от диалога, проблемы не решают, а теперь такие "а нам не платят"! Так чем вам платить, если другие европейские клубы кинули с оплатой по футболистам? Итальянцы не платят, англичане не платят, игроки сбегают без каких либо санкций.
И я больше чем уверен, что им были предложены варианты решения, но они не захотели, решили поиграть в цивилизованный мир. Ну пусть теперь сидят и ждут. А Эджуке всего хорошего, так ничего толкового из него и не вышло.
С финансовой и технической стороны вообще плевое дело.
И ситуация тут одна- нас просто изолировали на всех уровнях) и санкции ЕС с оплатами тут не причем. Условно, если бы все были честны и работали в рынке и конкуренции, то условный Вест Хэм бы отдал бы деньги за Влашича тем же голанцам в счёт долга и так далее. Заговор не заговор, но никто наши интересы не учитывает и за людей не считают.
Например, купили этого Эджуке за 12, подписав на 4 года. Отыграл он два всего. ФИФА обязана компенсировать 6.
Самое логичное решение будет