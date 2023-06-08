«Херенвен» ждет от ЦСКА еще 3 млн евро за Эджуке: «Нас это раздражает. Можно обратиться в МИД, но только если обе стороны заинтересованы»

Теги ЦСКА высшая лига Нидерланды Херенвен премьер-лига Россия Политика Чидера Эджуке деньги Футбол

В «Херенвене» заявили, что ЦСКА не полностью расплатился за трансфер Чидеры Эджуке.

Эджуке перешел из «Херенвена» в ЦСКА летом 2020 года за 12 миллионов евро. Эту сумму московский клуб должен был перевести четырьмя траншами.

В ноябре нидерландский клуб обратился в ФИФА, поскольку не получил от ЦСКА последний платеж на сумму 3 млн евро, который должен был быть проведен в мае 2022 года. В ЦСКА объяснили ситуацию трудностями, связанными с санкциями.

По словам директора «Херенвена» Ферри де Хана, эта сумма является значимой для «Херенвена», и в перспективе может повлечь более серьезные финансовые проблемы.

«Мы привлекли несколько инстанций. Например, можно было бы привлечь Министерство иностранных дел – но это сработает только в случае, если другая сторона (речь о ЦСКА – Sports.ru) захочет сотрудничать. Но этого не происходит.

Мы поддерживаем контакты с другими клубами, попавшими в аналогичную ситуацию. Это очень расстраивает – вы продаете игрока, теряете права на его трансфер, но не получаете положенных денег.

Единственное, что мы можем сделать – это подать жалобу, но из-за исключительной ситуации в этом мало смысла. Мы надеемся, что в конечном итоге будет найдено решение, но нас это раздражает», – передает слова директора «Херенвена» Voetbal International.

Летом 2022 года Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и перешел в «Герту» на правах аренды.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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78 комментариев

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фанат Карпеначчо
у Вест Хэма за Влашича возьмите)
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Артур Свиридов
Мы можем кидать вас так же, как Европа кидает нас. Идите на
+106
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Иван Колгашкин
Вест Хэм не платит ему норм)
+64
-3
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Кирилл Эсаулов
А уж нас как это раздражает. Придумали правило удобное только себе и делают вид, что это всем на благо. Лицемеры
+73
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Кирилл Эсаулов
Ответ Рома Политов
Кто? Херенвен лицемеры? Какое правило они придумали?
Все руководители европейского футбола, руководители голландцев в том числе.
Т.е УЕФА разрешила кидать российские клубы на трансферы, выставили это все как "единственный верный вариант", отказываются от диалога, проблемы не решают, а теперь такие "а нам не платят"! Так чем вам платить, если другие европейские клубы кинули с оплатой по футболистам? Итальянцы не платят, англичане не платят, игроки сбегают без каких либо санкций.

И я больше чем уверен, что им были предложены варианты решения, но они не захотели, решили поиграть в цивилизованный мир. Ну пусть теперь сидят и ждут. А Эджуке всего хорошего, так ничего толкового из него и не вышло.
+54
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Олег Носов
Раз Эджуке сам приостановил контракт пусть сам и платит три ляма евро.
+40
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Рома Политов
Ответ фанат Карпеначчо
у Вест Хэма за Влашича возьмите)
ЦСКА предлагал такую схему, но Вест Хем отказывается платить Херенвену, потому что это может быть расценено, как обход санкций
+37
-1
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Стас Густяков
ФИФА сама разрешила приостанавливать контракты. Так пусть и выплачивает за игроков приостановивших их. Ибо клуб пользы от игрока не получает. Ещë и ломаются игроки и его команда должна лечить.
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Bastion Rus
пусть Герта заплатит 3 м евро
+21
-3
+18
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jqzn88xn6n
Ждём деньги за Влашича❤️💙🇷🇸
+19
-4
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навесы кумана
Ответ Артур Свиридов
Мы можем кидать вас так же, как Европа кидает нас. Идите на
А причём здесь Херенвен?
+29
-15
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Петр Дьяконов
денег у ФИФА можете попросить, они разрешили контракты приостанавливать и не пресуют всякий там Вэст Хэм за то, что они не платят.
+10
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vzi
Ответ фанат Карпеначчо
у Вест Хэма за Влашича возьмите)
Вот, кстати, реально - взяли бы и зачли.
С финансовой и технической стороны вообще плевое дело.
+8
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Алексей Матыгин
то есть игрока купили,а он просто ушёл в другой клуб а за него ещё надо расплачиваться? логика?
+7
0
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Кирилл Эсаулов
Ответ Marcus-light
Боже ж ты мой, вы правда верите во Всемирный заговор, где все европейцы и американцы сидят, потирают ладошки, и думают как же кидануть русских?)
За Влашича деньги где? За Бийола деньги где? Ещё вроде кто-то не платил.

И ситуация тут одна- нас просто изолировали на всех уровнях) и санкции ЕС с оплатами тут не причем. Условно, если бы все были честны и работали в рынке и конкуренции, то условный Вест Хэм бы отдал бы деньги за Влашича тем же голанцам в счёт долга и так далее. Заговор не заговор, но никто наши интересы не учитывает и за людей не считают.
+10
-3
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Sergey Shugurov
Мне вот интересно, вот эти все европейские клубы зачем дурачками прикидываются? Все всё прекрасно понимают, ЦСКА под санкциями, нам также должны за Влашича и Бохинена, они хотят чтобы мы платили, а они нет? Так не бывает!:)
+7
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Alex Slobodskikh
Вообще самым правильным будут выплаты от ФИФА пропорционально сумме трансфера относительно срока контракта.
Например, купили этого Эджуке за 12, подписав на 4 года. Отыграл он два всего. ФИФА обязана компенсировать 6.
Самое логичное решение будет
+7
-1
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Сергей Козловский
Ответ Александр Матюнин
а почему кстати эджуке нет в цска? я не слежу просто
если прочитать новость до конца. Можно увидеть, что он приостановил контракт прошлым летом, как и многие другие легионеры РПЛ
+5
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Рома Политов
Ответ Кирилл Эсаулов
Все руководители европейского футбола, руководители голландцев в том числе. Т.е УЕФА разрешила кидать российские клубы на трансферы, выставили это все как "единственный верный вариант", отказываются от диалога, проблемы не решают, а теперь такие "а нам не платят"! Так чем вам платить, если другие европейские клубы кинули с оплатой по футболистам? Итальянцы не платят, англичане не платят, игроки сбегают без каких либо санкций. И я больше чем уверен, что им были предложены варианты решения, но они не захотели, решили поиграть в цивилизованный мир. Ну пусть теперь сидят и ждут. А Эджуке всего хорошего, так ничего толкового из него и не вышло.
Что за чушь? Отделяйте мух от котлет. УЕФА не разрешала "кидать на трансферы", УЕФА разрешила украинским и российским легионерам приостанавливать контракт. К ситуации с Вест Хэмом и Херенвеном это вообще не имеет отношения. Проблемы с оплатой связаны с санкциями ЕС и желанием каждой из сторон схитрить. И российские клубы уже выиграли не один суд, где добивались выплат за трансферы.
+11
-6
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banchik1
Ответ Marcus-light
Отличная логика. Раз вас сосед топит, то и вы можете соседей. Так?
Да, у подобных товарищей именно такая логика: "Если все вокруг меня #####асы, то и я должен быть им". И пофигу им, что именно "Херенвен" ничего плохого армейцам не сделал.
+18
-14
+4
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Сергей Молодых
Ответ Рома Политов
Что за чушь? Отделяйте мух от котлет. УЕФА не разрешала "кидать на трансферы", УЕФА разрешила украинским и российским легионерам приостанавливать контракт. К ситуации с Вест Хэмом и Херенвеном это вообще не имеет отношения. Проблемы с оплатой связаны с санкциями ЕС и желанием каждой из сторон схитрить. И российские клубы уже выиграли не один суд, где добивались выплат за трансферы.
Ну ка расскажи, какие клубы добились выплат через суд?
+4
-1
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Кирилл Эсаулов
Ответ Рома Политов
Фифа тут при чем? Фифа тут причём? Фифа не запрещает платить за трансферы. А Херенвен чем виноват, что ЦСКА пытается кинуть Вест Хэм и Удинезе?
В том, что они делают вид, что явно не понимают в чем дело. И я больше чем уверен, что им предлагали решить проблемы и функционеры ЦСКА выступали и говорили , что у них есть долг за Эджуке, но не все от них зависит. Очнитесь, мир перевернулся и вот так оно теперь. Старнно же правда, что одних ЦСКА покупает за деньги, а других кидает на деньги, не?
+4
-1
+3
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Botikool
Ответ Игорь Новиков
То есть когда ВХЮ кидает ЦСКА - это плохо? Когда сам ЦСКА кидает - все нормально? Отличная логика (нет).
Да
+5
-2
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Доктор*
Пусть "ХЕРенвен" обратится во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть там помогут.
+4
-2
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prus_3
Ответ Иван Колгашкин
Щас идут слухи , что Наполи хочет Дивеева , есть гарантия что Наполи стабильно будет выплачивать деньги без задержек. Просто я лично вообще не понимаю эту систему. - Платить частями. Игрок около двух лет играет в другом чемпионате, а деньги всë выплачивают. Неужели выплатить сразу всю сумму так сложно. Выплатили и только тогда игрок поехал в другую команду. Деньги нужны чтобы купить сразу замену на место этого игрока, а получатьь их частями и на годы растянуть платежи - я этого не понимаю!!!!!
Иван ))
+2
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