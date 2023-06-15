ЦСКА: «Кейсы Влашича и Эджуке зеркальные. Английские «партнеры» отказались от нашего с «Херенвеном» предложения перечислить деньги напрямую в Нидерланды и пошли в CAS»

В ЦСКА рассказали о нежелании «Вест Хэма» платить за Николу Влашича.

«1. Контракт с Федей Чаловым рассчитан до конца 2024 года, а не до конца следующего сезона.

2. Да, у травма – трещина в фаланге пальца. Он с ней играл Суперфинал начиная с 7 минуты. Посмотрим, успеет ли восстановиться ко второму матчу сборной Парагвая.

Тут важно добавить, что как минимум половина команды – герои, игравшие через боль. Помимо трещины Медины, отыграл финал с серьезным повреждением боковой связки, Чалов – с больной задней, – с опухшим коленом, да и Баха и с играли, по сути, на 1 ноге. Браво ребятам и медицинскому штабу, сумевшему всех таки подвести к матчу.

3. Как вы знаете, ФИФА обязала « » выплатить нам деньги за Влашича. Англичане решили использовать все возможные способы обжалования и пойти в CAS. То же самое вынуждены сделать и мы в ситуации с «Херенвеном» и Эджуке. Для нас это абсолютно зеркальный кейс, который нельзя рассматривать в отрыве от общей ситуации.

Тем более что наши английские «партнеры» отказались от нашего общего с «Херенвеном» предложения перечислить деньги напрямую в Нидерланды, что стало бы решением для всех сторон.

Благо решение по кейсу Влашича будет вынесено первым, и в этом случае мы верим, что раньше придем к точке, когда вначале заплатить должны именно нам. Тем более речь идет о несопоставимых суммах», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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