ЦСКА: «Кейсы Влашича и Эджуке зеркальные. Английские «партнеры» отказались от нашего с «Херенвеном» предложения перечислить деньги напрямую в Нидерланды и пошли в CAS»

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В ЦСКА рассказали о нежелании «Вест Хэма» платить за Николу Влашича.

«1. Контракт с Федей Чаловым рассчитан до конца 2024 года, а не до конца следующего сезона.

2. Да, у Медины травма – трещина в фаланге пальца. Он с ней играл Суперфинал начиная с 7 минуты. Посмотрим, успеет ли восстановиться ко второму матчу сборной Парагвая.

Тут важно добавить, что как минимум половина команды – герои, игравшие через боль. Помимо трещины Медины, Мойзес отыграл финал с серьезным повреждением боковой связки, Чалов – с больной задней, Обляков – с опухшим коленом, да и Баха и с Кучаевым играли, по сути, на 1 ноге. Браво ребятам и медицинскому штабу, сумевшему всех таки подвести к матчу.

3. Как вы знаете, ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить нам деньги за Влашича. Англичане решили использовать все возможные способы обжалования и пойти в CAS. То же самое вынуждены сделать и мы в ситуации с «Херенвеном» и Эджуке. Для нас это абсолютно зеркальный кейс, который нельзя рассматривать в отрыве от общей ситуации.

Тем более что наши английские «партнеры» отказались от нашего общего с «Херенвеном» предложения перечислить деньги напрямую в Нидерланды, что стало бы решением для всех сторон.

Благо решение по кейсу Влашича будет вынесено первым, и в этом случае мы верим, что раньше придем к точке, когда вначале заплатить должны именно нам. Тем более речь идет о несопоставимых суммах», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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8 комментариев

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RIMPERY17
Ответ savik-A.M.
"кейсы " - аж бесит , "предложение" в данном контексте , чем уже слово не устраивает ?
Потому что в данном случае «предложение» как раз и не подходит
+16
-7
+9
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Только Крылья
Ответ RIMPERY17
Потому что в данном случае «предложение» как раз и не подходит
есть еще такие слова, как "случаи", "истории" или "примеры". подходят идеально
+13
-4
+9
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Spaten
Кейсы, точки. Ты скажи, прибить или приклеить?
+7
-2
+5
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sebastian1410
Ответ damondiamond
Действительно, чуваки предлагают обойти правила, обратившись к 3 стороне, с чего бы им не пойти в суд)))
А в итоге заплатят разом два транша за Влашича, пени за просроченную оплату, плюс судебные расходы. Зато в суд сходили.
+3
0
+3
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Кирилл
Ответ damondiamond
Действительно, чуваки предлагают обойти правила, обратившись к 3 стороне, с чего бы им не пойти в суд)))
Так Вест Хэм пошел в CAS не из-за предложения выплатить деньги за Эджуке Херенвену вместо ЦСКА, а из-за несогласия с вердиктом ФИФА по поводу выплаты всей оставшейся суммы по Влашичу.

А ЦСКА с Херенвеном предложили лучший вариант для всех, но англичане посчитали себя самыми умными )
+2
0
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savik-A.M.
"кейсы " - аж бесит , "предложение" в данном контексте , чем уже слово не устраивает ?
+14
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