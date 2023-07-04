Геннадий Орлов: «У нас что ни певец, ни футболист – сразу звезда. Про наших надо говорить, что они способные. Дзюба у нас звезда, но не в Европе»
Геннадий Орлов объяснил, почему российских футболистов не стоит называть талантливыми.
«Про наших игроков надо говорить, что они способные. А таланты это те, кто уже состоялся – Федор Черенков, Юра Гаврилов, Эдуард Стрельцов. А большинство игроков не должны называть талантливыми.
Мы разбрасываемся эпитетами налево и направо. У нас что ни певец, ни футболист, сразу звезда! Ну какая это звезда?! Звезда – тот человек, который в своем деле номер один, два или три в мире.
Вот Дзюба у нас звезда, но в Европе-то нет! Для российского футбола он действительно хорош, но сам наш футбол не очень», – сказал комментатор.
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это применимо ко всем сферам сейчас: спорт, музыка, кино и т.д. особенно разбрасываются словом "легенда".