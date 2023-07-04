Геннадий Орлов: «У нас что ни певец, ни футболист – сразу звезда. Про наших надо говорить, что они способные. Дзюба у нас звезда, но не в Европе»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Федор Черенков Юрий Гаврилов Геннадий Орлов Эдуард Стрельцов Футбол

Геннадий Орлов объяснил, почему российских футболистов не стоит называть талантливыми.

«Про наших игроков надо говорить, что они способные. А таланты это те, кто уже состоялся – Федор Черенков, Юра Гаврилов, Эдуард Стрельцов. А большинство игроков не должны называть талантливыми.

Мы разбрасываемся эпитетами налево и направо. У нас что ни певец, ни футболист, сразу звезда! Ну какая это звезда?! Звезда – тот человек, который в своем деле номер один, два или три в мире.

Вот Дзюба у нас звезда, но в Европе-то нет! Для российского футбола он действительно хорош, но сам наш футбол не очень», – сказал комментатор.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
ну семак вообще не тренер! даже товарняк у слабой европы не выиграл дома!!! судья уже старался, как и в в нашем чемпе, но никак
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Ну деда Гена! Как можно было Мостового Сашу не упомянуть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
Мы разбрасываемся эпитетами налево и направо
----
это применимо ко всем сферам сейчас: спорт, музыка, кино и т.д. особенно разбрасываются словом "легенда".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Не порядок,а где Мостовой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
interested
Какие журналисты - умственно несовершеннолетние, - такие и метафоры. ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mahurat
Гена, забудь про Европу! Там наши звезды - кинжал, панцирь и солнцепек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
В последнее время эта звезда несет в массы бесполезные рассуждения, будоражущие массы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Орлов прав: Дзюба - ЗВЕЗДА "зинита", самая яркая и верная!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ svft
Мы разбрасываемся эпитетами налево и направо ---- это применимо ко всем сферам сейчас: спорт, музыка, кино и т.д. особенно разбрасываются словом "легенда".
У нас есть кино?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий