Андрей Мостовой о лидере «Зенита»: «Малком занял место Дзюбы. Ему стало комфортнее, он открытие в этом году»
Андрей Мостовой рассказал, как Малком стал лидером «Зенита».
«Малком для меня – открытие в этом году. Три года ничего особенного не было. А сейчас реально на тренировке смотришь на него, пытаешься учиться у него.
Мне трудно сказать, что поменялось. Он говорит – диетолог новый, питание. Думаю, психологический момент. Я считаю, что это все связано с влиянием Дзюбы. Раньше Дзюба был лидером команды, а потом он ушел. Место стало вакантным, Малком его занял, и ему стало более комфортно», – сказал хавбек «Зенита».
Ранее игра строилась через центральных нападающих, теперь ориентир на быстрое продвижение вперёд через фланги, где Малком рвёт всех и всё!
Так что ты точно не знаток футбола👌🏻
После этих слов тебя к знатокам футбола тоже вряд-ли можно причислить