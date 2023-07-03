Андрей Мостовой о лидере «Зенита»: «Малком занял место Дзюбы. Ему стало комфортнее, он открытие в этом году»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Малком Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой рассказал, как Малком стал лидером «Зенита».

«Малком для меня – открытие в этом году. Три года ничего особенного не было. А сейчас реально на тренировке смотришь на него, пытаешься учиться у него.

Мне трудно сказать, что поменялось. Он говорит – диетолог новый, питание. Думаю, психологический момент. Я считаю, что это все связано с влиянием Дзюбы. Раньше Дзюба был лидером команды, а потом он ушел. Место стало вакантным, Малком его занял, и ему стало более комфортно», – сказал хавбек «Зенита».

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5 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Demyan Grachev
уровень экспертности понятен)) сравнить форварда и бегунка может лишь истинный знаток футбола🤦‍♂️🤯
Что туда непонятно. Раньше тактика команды в атаке была в основном заточена под Дзюбу и его плюсы. Сейчас же Зенит играет совсем в другой футбол, и в такой игре Мальком нашёл себя(тем более в этом сезоне у него не было травм)
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Зелёный гопник
Ответ Demyan Grachev
уровень экспертности понятен)) сравнить форварда и бегунка может лишь истинный знаток футбола🤦‍♂️🤯
Речь идёт про лидера на поле!
Ранее игра строилась через центральных нападающих, теперь ориентир на быстрое продвижение вперёд через фланги, где Малком рвёт всех и всё!
Так что ты точно не знаток футбола👌🏻
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Артем Гладских
Малком конечно машина , но лично мне кажется что зенит должен давать больше времени в составе Молодёжи ! Они сейчас быстро прогрессируют !)
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Ivan Petrov
Ответ Зелёный гопник
Речь идёт про лидера на поле! Ранее игра строилась через центральных нападающих, теперь ориентир на быстрое продвижение вперёд через фланги, где Малком рвёт всех и всё! Так что ты точно не знаток футбола👌🏻
Рвет всех и вся😂
После этих слов тебя к знатокам футбола тоже вряд-ли можно причислить
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