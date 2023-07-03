Андрей Мостовой о лидере «Зенита»: «Малком занял место Дзюбы. Ему стало комфортнее, он открытие в этом году»

Андрей Мостовой рассказал, как Малком стал лидером «Зенита».

« для меня – открытие в этом году. Три года ничего особенного не было. А сейчас реально на тренировке смотришь на него, пытаешься учиться у него.

Мне трудно сказать, что поменялось. Он говорит – диетолог новый, питание. Думаю, психологический момент. Я считаю, что это все связано с влиянием Дзюбы. Раньше Дзюба был лидером команды, а потом он ушел. Место стало вакантным, Малком его занял, и ему стало более комфортно», – сказал хавбек « ».