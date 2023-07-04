Анзор Кавазашвили: «Дзюба сильнее Соболева. Саше еще работать и работать, чтобы быть похожим на Артема. Они пока не конкуренты»
Анзор Кавазашвили считает, что Артем Дзюба сильнее Александра Соболева.
Бывший вратарь сборной СССР сравнил нападающих «Локомотива» и «Спартака».
«Когда речь заходит о российских нападающих, мне на ум приходят два игрока – Дзюба и Кокорин.
Соболев? Саше в «Спартаке» еще надо работать и работать, чтобы быть похожим на Артема, пока он не является его конкурентом. Мое мнение – Дзюба сильнее Соболева.
Что касается Александра Кокорина, он очень талантлив, но в «Зените» ему дали много свободы, из-за чего он сам себя загубил. Жаль парня», – заявил Кавазашвили.
Что?? ))) Запирать на базе между матчами, что ли? Электронный браслет надевать, как при домашнем аресте?? А другие игроки почему при тех же условиях не устраивают подобных "фестивалей" с отсидками в тюрьме? ;)
Гы гы гы