Анзор Кавазашвили: «Дзюба сильнее Соболева. Саше еще работать и работать, чтобы быть похожим на Артема. Они пока не конкуренты»

Анзор Кавазашвили считает, что Артем Дзюба сильнее Александра Соболева.

Бывший вратарь сборной СССР сравнил нападающих « » и « ».

«Когда речь заходит о российских нападающих, мне на ум приходят два игрока – Дзюба и Кокорин.

Соболев? Саше в «Спартаке» еще надо работать и работать, чтобы быть похожим на , пока он не является его конкурентом. Мое мнение – Дзюба сильнее .

Что касается , он очень талантлив, но в «Зените» ему дали много свободы, из-за чего он сам себя загубил. Жаль парня», – заявил Кавазашвили.