Анзор Кавазашвили: «Дзюба сильнее Соболева. Саше еще работать и работать, чтобы быть похожим на Артема. Они пока не конкуренты»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Александр Кокорин Александр Соболев Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что Артем Дзюба сильнее Александра Соболева.

Бывший вратарь сборной СССР сравнил нападающих «Локомотива» и «Спартака». 

«Когда речь заходит о российских нападающих, мне на ум приходят два игрока – Дзюба и Кокорин.

Соболев? Саше в «Спартаке» еще надо работать и работать, чтобы быть похожим на Артема, пока он не является его конкурентом. Мое мнение – Дзюба сильнее Соболева.

Что касается Александра Кокорина, он очень талантлив, но в «Зените» ему дали много свободы, из-за чего он сам себя загубил. Жаль парня», – заявил Кавазашвили.

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13 комментариев

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Кино Музыка
Соболев вообще не форвард. Результативность середняка из второй сотни. Закончит играть, никто и не вспомнит.
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Циник Петербургский
"Что касается Александра Кокорина, он очень талантлив, но в «Зените» ему дали много свободы, из-за чего он сам себя загубил. Жаль парня», – заявил Кавазашвили."

Что?? ))) Запирать на базе между матчами, что ли? Электронный браслет надевать, как при домашнем аресте?? А другие игроки почему при тех же условиях не устраивают подобных "фестивалей" с отсидками в тюрьме? ;)
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Dan Kennedy
Ответ Кино Музыка
Соболев вообще не форвард. Результативность середняка из второй сотни. Закончит играть, никто и не вспомнит.
Соболев в этом сезоне много играл справа. Нормальный он форвард.
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Игорь Пичугин
Вдруг Соболев по другому поймёт слова Анзора? И начнёт работать и работать не в том направлении.
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S.S.S.R.
Молотить лысого начнëт на камеру, сразу догонит
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Андрей Гагаркин
Ну честно говоря я бы вообще не стал сравнивать их идеальный нападающий до которого им расти Рома Павлюченко.
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Владимир Молявин
Дзюбе-34 года, Соболеву-26 лет. Дзюба ещё 2-3 года поиграет и голов всё меньше будет. Смысла сейчас их сравнивать нет.
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Не уверен!!
Дзюба сильнее Соболева только в игре в штрафной, сейчас в прессинге и в оборонительной части Дзюба вообще бесполезен.
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Faust Doc
Руки надо подкачать!
Гы гы гы
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