Дзюбе нужны 12 голевых действий для автоматического продления контракта с «Локо» на год

Продление контракта с Артемом Дзюбой зависит от его показателей.

По данным инсайдера Ивана Карпова, пролонгация договора, заключенного по схеме «1+1», на второй год зависит от того, сможет ли форвард « » набрать 12 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24.

За 11 игр в Мир за железнодорожников отметился 8 забитыми мячами и 5 результативными передачами. В последний раз у него было меньше 12 голевых действий в чемпионате в сезоне-2017/18.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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