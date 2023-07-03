Дзюбе нужны 12 голевых действий для автоматического продления контракта с «Локо» на год

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Продление контракта с Артемом Дзюбой зависит от его показателей.

По данным инсайдера Ивана Карпова, пролонгация договора, заключенного по схеме «1+1», на второй год зависит от того, сможет ли форвард «Локомотива» набрать 12 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24.

За 11 игр в Мир РПЛ за железнодорожников Дзюба отметился 8 забитыми мячами и 5 результативными передачами. В последний раз у него было меньше 12 голевых действий в чемпионате в сезоне-2017/18.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Павел Колесников
Ставлю на то, что выполнит
+49
-1
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Гамарджоба Генацвале
Матчей за 5 справится
+21
-5
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Алексей Петров
здесь все комменты с минусами
+6
-2
+4
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SMART789
Ответ Павел Колесников
Ставлю на то, что выполнит
100% выполнит, он лучший игрок Локомотива сейчас
+4
-1
+3
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Фут.Боль
Если инфа верная, то за сезон даже побольше способен сделать.
+2
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Илья Владимирович
А в потолок тоже считается?
+1
0
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Циник Петербургский
Прикол в том, что хоть Дзюба и несколько утратил в движении и скорости, но игровое мышление и техника всё ещё при нем. И он искомый норматив запросто может одними голевыми пасами, по идее, набрать :) Главное, чтобы с его передач забивали, а не мазали.
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Циник Петербургский
Ответ nikolai 75
а если он будет проигрывать конкуренцию ( обьективно)? будут ставить ,чтобы выполнил разряд?
Разумеется, нет. Сами себе враги, что ли??
+1
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S. A.
Может с Геничем зарубиться
+1
-1
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Михаил Дьяконов
Ну, как минимум, точно 10 голов забьет, да и 2 голевые передачи отдаст
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benjamin92
Выполнит и забьёт болт на игре за Локо
+1
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nikolai 75
а если он будет проигрывать конкуренцию ( обьективно)? будут ставить ,чтобы выполнил разряд?
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Алекс Шавло
Ответ KOT_B_yHTAX
квартиру?)
Дзюбы?
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Павел Колесников
Ответ KOT_B_yHTAX
квартиру?)
Комнату в общежитии ;)
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