Властимил Петржела: «Ни одного российского футболиста не знают в Чехии, вы неинтересны. Такое отношение во всей Европе, полагаю»
Властимил Петржела считает российских футболистов неинтересными для Европы.
«Жители Чехии не знают, кто такой Артем Дзюба. У меня в стране, думаю, никто не сможет назвать ни одного российского футболиста – их просто не знают, вы неинтересны из-за последних событий.
Такое отношение к российскому футболу не только в Чехии, но, полагаю, и во всей Европе», – заявил бывший тренер «Зенита».
максимум пару человек
Я уж умолчу о тех, кто сейчас играет, но даже про того же Дзюбу помнят по ЧМ.