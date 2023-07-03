Властимил Петржела: «Ни одного российского футболиста не знают в Чехии, вы неинтересны. Такое отношение во всей Европе, полагаю»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает российских футболистов неинтересными для Европы.

«Жители Чехии не знают, кто такой Артем Дзюба. У меня в стране, думаю, никто не сможет назвать ни одного российского футболиста – их просто не знают, вы неинтересны из-за последних событий.

Такое отношение к российскому футболу не только в Чехии, но, полагаю, и во всей Европе», – заявил бывший тренер «Зенита».

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18 комментариев

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Dr.Gebbelsss
Будем честны, наши соотечественники состав сборной Чехии тоже вряд ли назовут
максимум пару человек
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IceBear27
Кто этот нулевой пациент, который придумал постоянно звонить Петржеле?
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damondiamond
Дзюбу-то точно знают даже не футбольные люди
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T622222
Ну думаю что Сашу Головина и Миранчука слышали…
+7
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Новый тренер ФК Спартак
а чехов там капец как много знают в европе))) примерно как и русских
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suwor
Справедливости ради, про Дзюбу точно знают в Европе, особенно после ЧМ-2018. "Знать и не интересны" - Пертжелка, в данном случае, просто замечтался...
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Владислав88
А Кузяев думает, что интересен)
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Вадим flanec
Петржела опять хлебнул лишнего.
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Vhlam
Это в не в Чехии лучшим бомбардиром и легом был не лучший у нас Комличенко?
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Alex1104
Чехия - колхоз. Вот и не знают. Они живут как в 90-х.
Я уж умолчу о тех, кто сейчас играет, но даже про того же Дзюбу помнят по ЧМ.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Владислав88
А Кузяев думает, что интересен)
Это который посчитал, что Уотфорд ему слишком мало денег предложил? Мог бы в АПЛ оказаться...
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Вадим flanec
Ответ Dr.Gebbelsss
Будем честны, наши соотечественники состав сборной Чехии тоже вряд ли назовут максимум пару человек
Ягр знаю, Пастрняк знаю.)))
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Said Saidov
Ответ Dr.Gebbelsss
Будем честны, наши соотечественники состав сборной Чехии тоже вряд ли назовут максимум пару человек
Модрич, Пулишич, а ещё Олича можно вспомнить)))
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Igor Pivovarov
Ответ Said Saidov
Модрич, Пулишич, а ещё Олича можно вспомнить)))
Все чехи, как и Кадыров!
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Igor Pivovarov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Так это сам Петржела платит, чтобы не забыли
Не, это госдеп и враги платят.
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