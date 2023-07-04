«Ювентус» может взять Лапорта в аренду с выкупом. «Арсенал» и «Атлетико» тоже интересуются защитником «Сити», Гвардиола на него не рассчитывает (La Stampa)

Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Арсенал возможные трансферы Пеп Гвардиола Эмерик Лапорт Футбол

Эмерик Лапорт может перейти в «Ювентус».

Туринский клуб заинтересован в подписании защитника «Манчестер Сити» этим летом, сообщает TuttomercatoWEB со ссылкой на La Stampa. Итальянцы могут взять игрока в аренду с правом или обязательством дальнейшего выкупа. 

Также отмечается, что интерес к 29-летнему футболисту проявляют «Арсенал» и «Атлетико». Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола не рассчитывает на него. 

В минувшем сезоне АПЛ Лапорт провел 12 матчей. Подробную статистику защитника сборной Испании можно найти здесь

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20 комментариев

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angliiskiilion
лет 5 назад был лучшим ЦЗ Манчестер Сити
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Tun
Лапорта в Юве таких рычагов надергает, про еврокубки можно будет забыть
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casatt
Правильно,как раз финансовые проблемы Юве наладит
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vals1702
молодцы -скидывают сразу балласт, чтоб деньги получить. ЛФК держит 5 лет балласт , платит зп и бесплатно отпускает...
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Umid Rahimov
Не знаю как вам но я бы взял его для ратации если деньги не большие за него попросят !
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2RIN
Ответ S. A.
Что за клуб такой, Ювенутс?
Футбольный
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Хан Сахан
Вот Арсеналу ЦЗ сейчас совершенно точно не нужен
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Marcus-light
Арсеналу на засолку пятый ЦЗ?
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fussballer
С такой фамилией в Барселону надо переходить.
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Футбол, хоккей итд
Ответ angliiskiilion
лет 5 назад был лучшим ЦЗ Манчестер Сити
Как знать, возможно при Аллегри,🤪 снова станет одним из лучших ЦЗ. 🤫
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zzzeeerrrooo
Ответ angliiskiilion
лет 5 назад был лучшим ЦЗ Манчестер Сити
никогда он не был лучшим
4 года назад он привез 2 гола , которые стоили Сити финала ЛЧ
Годом ранее Ливерпуль положил 5
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Спартак Гордость России
Ответ Tun
Лапорта в Юве таких рычагов надергает, про еврокубки можно будет забыть
Там и без лапорты справляются
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fussballer
Ответ S. A.
Что за клуб такой, Ювенутс?
А как должен называться? Пьемонт кальчо?
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