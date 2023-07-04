«Ювентус» может взять Лапорта в аренду с выкупом. «Арсенал» и «Атлетико» тоже интересуются защитником «Сити», Гвардиола на него не рассчитывает (La Stampa)

Эмерик Лапорт может перейти в «Ювентус».

Туринский клуб заинтересован в подписании защитника « » этим летом, сообщает TuttomercatoWEB со ссылкой на La Stampa. Итальянцы могут взять игрока в аренду с правом или обязательством дальнейшего выкупа.

Также отмечается, что интерес к 29-летнему футболисту проявляют « » и « ». Главный тренер «Сити» не рассчитывает на него.

В минувшем сезоне АПЛ Лапорт провел 12 матчей. Подробную статистику защитника сборной Испании можно найти здесь.