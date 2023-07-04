«Ювентус» может взять Лапорта в аренду с выкупом. «Арсенал» и «Атлетико» тоже интересуются защитником «Сити», Гвардиола на него не рассчитывает (La Stampa)
Эмерик Лапорт может перейти в «Ювентус».
Туринский клуб заинтересован в подписании защитника «Манчестер Сити» этим летом, сообщает TuttomercatoWEB со ссылкой на La Stampa. Итальянцы могут взять игрока в аренду с правом или обязательством дальнейшего выкупа.
Также отмечается, что интерес к 29-летнему футболисту проявляют «Арсенал» и «Атлетико». Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола не рассчитывает на него.
В минувшем сезоне АПЛ Лапорт провел 12 матчей. Подробную статистику защитника сборной Испании можно найти здесь.
4 года назад он привез 2 гола , которые стоили Сити финала ЛЧ
Годом ранее Ливерпуль положил 5