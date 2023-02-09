«Барселона», «Реал» и «Ювентус» намерены перезапустить Суперлигу Европы.

Сегодня гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт объявил, что клубы-основатели хотят запустить новую версию проекта.

А22 сообщила, что новый проект стал результатом детальных переговоров с более чем 50 европейскими клубами о финансовых проблемах, с которыми они столкнулись. На протяжении последних месяцев А22 и атаковали за столь очевидное финансовое превосходство и тот эффект, которое оно оказывает на другие европейские лиги.

В новой версии Суперлиги Европы будет несколько дивизионов, в которых будет от 60 до 80 участников без постоянных членов. Каждая команда за сезон проведет не менее 14 матчей. Пока деталей о распределении клубов по дивизионам нет. Также неизвестно, какой будет система выбывания из турнира.

« », « » и «Ювентус» пока хранят в секрете формат новой Суперлиги Европы.

Напомним, в апреле 2021 года попытка создания Суперлиги обернулась провалом. Клубами-основателями выступили « », « », « », « », « », « », «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Через два дня после объявления о создании турнира английские клубы вышли из числа участников в связи с недовольством болельщиков.