«Барса», «Реал» и «Юве» готовят перезапуск Суперлиги. В ней будет 60-80 команд без постоянных членов и деление на дивизионы

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«Барселона», «Реал» и «Ювентус» намерены перезапустить Суперлигу Европы.

Сегодня гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт объявил, что клубы-основатели хотят запустить новую версию проекта.

А22 сообщила, что новый проект стал результатом детальных переговоров с более чем 50 европейскими клубами о финансовых проблемах, с которыми они столкнулись. На протяжении последних месяцев А22 и Суперлига Европы атаковали АПЛ за столь очевидное финансовое превосходство и тот эффект, которое оно оказывает на другие европейские лиги.

В новой версии Суперлиги Европы будет несколько дивизионов, в которых будет от 60 до 80 участников без постоянных членов. Каждая команда за сезон проведет не менее 14 матчей. Пока деталей о распределении клубов по дивизионам нет. Также неизвестно, какой будет система выбывания из турнира.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» пока хранят в секрете формат новой Суперлиги Европы.

Напомним, в апреле 2021 года попытка создания Суперлиги обернулась провалом. Клубами-основателями выступили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Через два дня после объявления о создании турнира английские клубы вышли из числа участников в связи с недовольством болельщиков.

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101 комментарий

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Виктор Майоров
Ответ <~Inter~>
А ЛЧ это не ради денег? Учитывая, что это главный доход УЕФА и немалую часть денег они оставляют у себя
УЕФА оставляет себе лишь 7% от доходов. Все остальное уходит клубам
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Алмат Наркулов
Когда Лига Европы успела стать СУПЕРлигой Европы?)) Да ещё и Реал туда впихнули
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Pb-SE
Ответ slaash
А зинит туда возьмут? 😶‍🌫️
Спонсором. Играть не разрешат.
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Лёха Жданчик
Ответ Рагнар Лодброк
нормально ,лично меня как любителя игры это только радует ,будет больше интересного футбола.
Сразу видно что такие как ты не разбираются в футболе и не осознают для чего создаётся Суперлига....футбол там на последнем месте
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Pb-SE
Ответ Bashibuzuck
А как игроки Суперлиги в своих сборных играть будут, об этом они подумали?
Наберут свои сборные из игроков суперлиги, будут играть в турнирах с Россией и Кыргызстаном.
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Собака-буддист
Как резко у многих поменялось мнение о Суперлиге. У меня в том числе
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Игорь Новиков
Такая сильная и верная идея, что они ее раз 50 уже поменяли)))
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Beriya
если планируют столько много команд, думаю подтянут, американцев, азиатов и африканцев,, примерно по пару сильных клубов от них
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Evgeny Alexandrovich
Что не идея, то кринж
+1
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Аласан Тамбиев
Зачем нужно это супер лига. Мы радуемся из-за того, что встречаются ПСЖ и Реал. А если это встреча будет в пол года 1 или 2 раза в чëм интрига? Тем более люди довольны нынешним футболом
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Экспертное мнение
Ответ sacha2
...а на этом фоне, АПЛ всё больше и больше становится реальной суперлигой. К 6-ти топам добавился Ньюкасл...
АПЛ никогда не станет Суперлигой, ни одна лига не может называться суперлигой без Баварии. Потому что Бавария это лицо одной из сильнейшей футбольной системы в мире - немецкой. Любая такая лига без Баварии - это недопуперлига будет. Не особо понимаю, как можно уговорить их войти в Суперлигу...
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Никита Никулин
Наконец-то. Чеферин уже съел галстук
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Pb-SE
А как Бавария сможет существовать в лиге, где не получится переманивать игроков конкурентов? А как Реал и Барселона смогут существовать в лиге,где не Реал+Барселона+все остальные, а где они - одни из многих?
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Лёха Жданчик
Суперлига уже существует и это АПЛ
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Лёха Жданчик
Хотят перезапустить...но Система выбывания неизвестна....распределение клубов нет 🤡🤡🤡
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bibendum
Ответ andr d
АПЛ это уровень турнира "Кожаный Мяч".
То ли дело лол-лига, где для подписания игроков нужно использовать рычаги, или серия а, где Крис Смоллинг - топ-игрок
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zaur za azalkm
Маловато.
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Российский пользователь
скорей бы осуществили,,,,,,,,,у сашки чифера от такой инфы сто пудов подгорело, сейчас попу начнет рвать после консультаций с шейхами
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#SharkTeam
Ответ sacha2
...а на этом фоне, АПЛ всё больше и больше становится реальной суперлигой. К 6-ти топам добавился Ньюкасл...
Все зависит от того, пойдут английские топы в эту суперлигу или нет.
Новый формат похож на объединенный европейский чемпионат.
Но это значит сжечь мосты с английской ассоциацией
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Nacho13
Ответ Bashibuzuck
Суперлига предполагает выход из всех турниров
выход из всех еврокубков, но не национальных чемпионатов
+3
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Raybar
меня беспокоит не сам факт создания альтернативной лиги, суперлига в данном варианте это попытка приватизации футбола (вернее доходов от футбола) в руках клубов основателей, будет ли возможность у остальных клубов европы как то влиять на решение? что останется остальным клубам европы (а их сотни и тысячи) в плане доходов? сейчас мы имеем доминирование клубов апл на остальной европой, завтра будет доминирование клубов основателей над остальной европой? право собственности будет принадлежать клубам основателям, остальные участники лиги будут играть "по их приглашению" и им будет полагаться какой то кусок с барского стола, но прав на участие и влияние в проекте у них не будет, а все остальные клубы европы вообще превратятся в изгоев
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Pb-SE
Ответ SaNeK86rus
Дай Бог, чтобы все получилось🙏
Это к Златану
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2vdhrvmmzf
Ответ Bashibuzuck
Суперлига предполагает выход из всех турниров
Выход из еврокубковых турниров только
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Рагнар Лодброк
нормально ,лично меня как любителя игры это только радует ,будет больше интересного футбола.
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2vdhrvmmzf
Ответ sacha2
...а на этом фоне, АПЛ всё больше и больше становится реальной суперлигой. К 6-ти топам добавился Ньюкасл...
Там команды с последних мест имеют лучшие финансовые возможности в сравнении с условным Миланом, конечно пора это все менять, верим в суперлигу
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