«Ювентус» хочет 80 млн евро за Влаховича. «МЮ», «Арсенал» и «Атлетико» следят за сербом

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Душан Влахович Футбол

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям журналиста Руди Галетти, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сохраняют интерес к сербу и внимательно будут следить за его игрой в этом сезоне.

Также в числе претендентов на форварда входит «Атлетико» – особенно актуальным этот вариант станет в случае продажи полузащитника Жоау Феликса.

Утверждается, что «Ювентус» оценивает Влаховича в 80 млн евро.

В текущем сезоне нападающий забил 6 голов за 11 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Fan of Sport
Ответ Ко-ко-джамбо
Осимхен на голову сильнее, как показало время. Юве облажался снова, Бернандески, Кьеза, Влахович... Кьезу даже жаль, по мне так он мог бы играть намного сильнее в нормальном клубе
А как вы поняли, что Осимхен на голову сильнее?
Влахович травмирован, а когда он играет, то из всех игроков Юве выделяется именно он, постоянно пытается открыться, научился штрафные исполнять, мяч хорошо держит, играл бы он за Наполи в этом сезоне, то забивал бы больше Осимхена, я в этом уверен.
Но я никак не отрицаю, что Осимхен топ игрок, просто я считаю, что Влахович ничем ему не уступает, а в чём то даже превосходит.
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Ко-ко-джамбо
Ответ dmitryGoose
У какого бы еще тренера Кьеза поиграл бы латералем?😄 Если Аллегри останется, парню нужно будет уходить
Мне кажется Кьеза создан для футбола Клоппа, в Ливерпуле думаю он бы реализовал свои лучшие качества
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А.Э.РАСИМ
Ответ CN69
А с чего это я, должен обращаться к тебе на Вы? Ознакомился с твоими комментариями в других постах, ты тот еще фрукт ))))
Давай я тебя в черный список добавлю, в комнату с активистами ЛГТБ.
Так будет лучше всем.
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dmitryGoose
Ответ Ко-ко-джамбо
Осимхен на голову сильнее, как показало время. Юве облажался снова, Бернандески, Кьеза, Влахович... Кьезу даже жаль, по мне так он мог бы играть намного сильнее в нормальном клубе
И кстати я бы посмотрел на Осимхена в футболе Аллегри =)
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dmitryGoose
Ответ Ко-ко-джамбо
Осимхен на голову сильнее, как показало время. Юве облажался снова, Бернандески, Кьеза, Влахович... Кьезу даже жаль, по мне так он мог бы играть намного сильнее в нормальном клубе
У какого бы еще тренера Кьеза поиграл бы латералем?😄

Если Аллегри останется, парню нужно будет уходить
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CN69
Ответ А.Э.РАСИМ
А! Ты интерист! А зачем тебе? А я думаю, что за тупой вопрос, и сразу на ты...
А с чего это я, должен обращаться к тебе на Вы? Ознакомился с твоими комментариями в других постах, ты тот еще фрукт ))))
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CN69
Ответ А.Э.РАСИМ
А! Ты интерист! А зачем тебе? А я думаю, что за тупой вопрос, и сразу на ты...
Для гобба, видимо, этой тупой вопрос. Я спрашиваю, кто из молодежи готов заменить Влаховича? Ты же говоришь, что молодежь хорошая и надо продавать Влаховича…. Я интерес гоняю, андестенд?
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А.Э.РАСИМ
Ответ CN69
Ну и кто из них заменит Влаховича?))
А вам зачем?
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А.Э.РАСИМ
Ответ CN69
И много молодых форвардов в системе Ювентуса ты знаешь?
А! Ты интерист!

А зачем тебе?
А я думаю, что за тупой вопрос, и сразу на ты...
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CN69
Ответ А.Э.РАСИМ
Да.
Ну и кто из них заменит Влаховича?))
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А.Э.РАСИМ
Ответ CN69
И много молодых форвардов в системе Ювентуса ты знаешь?
Да.
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Dan Kennedy
Ответ SternDesSüdens
Интересно, а как это так получилось, что Душаном не интересуется Челси?)
Центральный нападающий)))
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CN69
Ответ А.Э.РАСИМ
Жаль, если уйдет. Но такие реалии. По мне, у Ювентуса отличная молодежь. Надо строить команду дальше.
И много молодых форвардов в системе Ювентуса ты знаешь?
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CN69
Ответ corazón blanco
Да, я в курсе, но все же, почему он решил уйти из Ювентуса спустя год, после прихода в клуб. Проиграл конкуренцию за место в стартовом составе Милику, но тогда где его гордость, где желание? С таким подходом сложно будет проявить себя и в любом другом клубе.
Конкуренцию не проиграл, травмировался и до сих пор восстанавливается. Он публично изъявлял желание покинуть Турин? Вроде не было такого. Но,возможно, на него повлияло -15. Странно это все …
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Bulat89
Проблемы у него с техникой...
Не зря хотят его продать.
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corazón blanco
Ответ Los Galácticos
После Йовича за 65 млн. Перес сам себе наверное сказал что сербов в Реале больше не будет )
Да, читал такой комментарий, один из самых популярных в твиттере под новостью о Влаховиче и его желании играть в Мадриде)
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Los Galácticos
Ответ corazón blanco
Много ходило слухов, что Влахович очень хотел перейти в Мадрид и предлагал свои услуги клубу, но Флорентино себе не изменяет, если решил, что трансферов не будет - значит не будет.
После Йовича за 65 млн. Перес сам себе наверное сказал что сербов в Реале больше не будет )
+1
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corazón blanco
Ответ CN69
Влахович фанат Реала
Да, я в курсе, но все же, почему он решил уйти из Ювентуса спустя год, после прихода в клуб. Проиграл конкуренцию за место в стартовом составе Милику, но тогда где его гордость, где желание? С таким подходом сложно будет проявить себя и в любом другом клубе.
+1
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CN69
Ответ corazón blanco
Много ходило слухов, что Влахович очень хотел перейти в Мадрид и предлагал свои услуги клубу, но Флорентино себе не изменяет, если решил, что трансферов не будет - значит не будет.
Влахович фанат Реала
0
0
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Ко-ко-джамбо
Осимхен на голову сильнее, как показало время. Юве облажался снова, Бернандески, Кьеза, Влахович... Кьезу даже жаль, по мне так он мог бы играть намного сильнее в нормальном клубе
+12
-9
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Александр Покореев
В Ювентусе что-то пошло не так, хотя сам порывался именно в Турин. В Арсенал, думаю, дорога заказана, а в МЮ вполне может заиграть. Чем-то ван Нистелроя мне напоминает. Главное, что Ювентус при продаже не забывал про сумму за Антони))) для манков это не деньги, а для Юве - лимит на несколько ТО.
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d.xoxlov
Ответ DolJun
а что в ювентусе для него не так? недавно ж вроде брали
Да там по мелочам: прокуратура и УЕФА наехали слегка.
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Ринат 77
Ответ DolJun
а что в ювентусе для него не так? недавно ж вроде брали
Влахович не хочет играть в серие б.
0
-3
-3
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corazón blanco
Много ходило слухов, что Влахович очень хотел перейти в Мадрид и предлагал свои услуги клубу, но Флорентино себе не изменяет, если решил, что трансферов не будет - значит не будет.
+1
-1
0
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deadjoker
Боули вылетает!
0
0
0
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