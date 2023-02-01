«Ювентус» хочет 80 млн евро за Влаховича. «МЮ», «Арсенал» и «Атлетико» следят за сербом
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в АПЛ.
По сведениям журналиста Руди Галетти, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сохраняют интерес к сербу и внимательно будут следить за его игрой в этом сезоне.
Также в числе претендентов на форварда входит «Атлетико» – особенно актуальным этот вариант станет в случае продажи полузащитника Жоау Феликса.
Утверждается, что «Ювентус» оценивает Влаховича в 80 млн евро.
В текущем сезоне нападающий забил 6 голов за 11 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Влахович травмирован, а когда он играет, то из всех игроков Юве выделяется именно он, постоянно пытается открыться, научился штрафные исполнять, мяч хорошо держит, играл бы он за Наполи в этом сезоне, то забивал бы больше Осимхена, я в этом уверен.
Но я никак не отрицаю, что Осимхен топ игрок, просто я считаю, что Влахович ничем ему не уступает, а в чём то даже превосходит.
Так будет лучше всем.
Если Аллегри останется, парню нужно будет уходить
А зачем тебе?
А я думаю, что за тупой вопрос, и сразу на ты...
Не зря хотят его продать.