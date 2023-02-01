«Ювентус» хочет 80 млн евро за Влаховича. «МЮ», «Арсенал» и «Атлетико» следят за сербом

Нападающий « » может продолжить карьеру в .

По сведениям журналиста Руди Галетти, « » и « » сохраняют интерес к сербу и внимательно будут следить за его игрой в этом сезоне.

Также в числе претендентов на форварда входит «Атлетико» – особенно актуальным этот вариант станет в случае продажи полузащитника Жоау Феликса.

Утверждается, что «Ювентус» оценивает Влаховича в 80 млн евро.

В текущем сезоне нападающий забил 6 голов за 11 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.