«Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года. Договор подписали еще летом, но клуб так и не объявил об этом

«Реал» продлил контракт с вингером .

Новое соглашение 22-летнего атакующего хавбека рассчитано до 2027 года.

По данным As, стороны согласовали и подписали договор еще прошлым летом.

Клубу оставалось лишь определиться, когда именно объявлять о сделке. Обсуждались варианты либо объявить только о новом контракте Винисиуса, либо сразу о трех новых соглашениях – с Винисиусом, Родриго и Милитао.

Тем не менее «Мадрид» на своих официальных ресурсах не сообщал о продлении договора с Винисиусом.

«Реал» приобрел полузащитника в 2018 году за 45 миллионов евро. Срок его предыдущего контракта истекал в 2024 году.

До подписания нового договора с бразилец был одним из самых низкооплачиваемых игроков команды.

Статистику вингера можно изучить здесь.