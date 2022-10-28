«Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года. Договор подписали еще летом, но клуб так и не объявил об этом
«Реал» продлил контракт с вингером Винисиусом Жуниором.
Новое соглашение 22-летнего атакующего хавбека рассчитано до 2027 года.
По данным As, стороны согласовали и подписали договор еще прошлым летом.
Клубу оставалось лишь определиться, когда именно объявлять о сделке. Обсуждались варианты либо объявить только о новом контракте Винисиуса, либо сразу о трех новых соглашениях – с Винисиусом, Родриго и Милитао.
Тем не менее «Мадрид» на своих официальных ресурсах не сообщал о продлении договора с Винисиусом.
«Реал» приобрел полузащитника в 2018 году за 45 миллионов евро. Срок его предыдущего контракта истекал в 2024 году.
До подписания нового договора с «Мадридом» бразилец был одним из самых низкооплачиваемых игроков команды.
Статистику вингера можно изучить здесь.
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