Агент Клаудиньо исключил переход во «Фламенго»: «Это фэйк»
Агент Клаудиньо опроверг, что хавбек «Зенита» может перейти во «Фламенго».
Сообщалось, что бразильский клуб может предложить за игрока 12 млн евро.
«Клаудиньо может перейти во «Фламенго»? Это фэйк», — сказал Гильерме Миранда.
Уйти может за 12,но при этом Фла должны предложить ещё что-то.Не будем забывать,что у него контракт до конца сезона 26-27.
Заманивают его возможностью попасть в основу сборной Бразилии,типа от них это проще сделать,но как известно Малком и Ренан были вызваны из Зенита на товарищеские матчи с Сенегалом и Гвинеей.
Не вижу лично для него никаких вистов от ухода из Зенита.