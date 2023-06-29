Агент Клаудиньо исключил переход во «Фламенго»: «Это фэйк»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Гильерме Миранда Футбол

Агент Клаудиньо опроверг, что хавбек «Зенита» может перейти во «Фламенго».

Сообщалось, что бразильский клуб может предложить за игрока 12 млн евро.

«Клаудиньо может перейти во «Фламенго»? Это фэйк», — сказал Гильерме Миранда.

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27 комментариев

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Дмитрий9779
Это влажные фантазии Борзыкиных.
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Red_Marlboro_
Да сразу было понятно что это фэйк,во всяком случае Зенит точно не отпустил бы его за те копейки по футбольным меркам,которые предлагал Фламенго
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Дважды_Герой
Как же так, все поклонники московского футбола, во главе с Мостовым, потирая потные ладошки, уже ждут, что из Зенита вот-вот побегут все бразильцы, а тут вы пишите, что фейк..
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Дважды_Герой
Ответ Бухгалтер2021
в принципе подоил голубых можно или в топ клуб европы или на пляжи бразилии
Не надо переносить на малознакомых людей свои привязанности и привычки..
+12
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Павел Колесников
В это ТО Малком и Клаудиньо никуда не уедут - нет смысла. Еврокубки для них не мечта, деньги такие вряд ли где-то найдут, паспорт опять же
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Дмитрий9779
Ответ Всё знаю
И за сколько Клаудиньо должны отпустить?))
Сейчас на тоансфермаркете 20 млн его стоимость.
+10
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Дмитрий9779
Ответ WhatZ
так на ТМ и Сутормин во время перехоа в Зенит стоил 3.5 млн, а в итоге купили за "50 тыс" ;)
Есть документы,подтверждающие это или "всем известно" и "все знают" доверяетесь?
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Zenith forever
Ответ Faust Doc
Попробуй оторви эти бразильские рученки от трубы! Гы гы гы
А вот от лукойловской трубы все равно отрывают рученки и бегут куда подальше.
+6
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Сергей Жарковский
Прежде чем публиковать что-либо неплохо бы проверять инфу!
+4
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MAXIMum1
Зачем же так? Зачем так резко разрушать мечты зенитонненавистников? Они же так надеались... Надо было аккуратненько, зайти издалека. А тут прямо в душу плюнули.
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Дмитрий9779
Ответ Всё знаю
А если его за 15 продадут, то какова его реальная стоимость?))
А кто предлагал 15?
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костянчик1918
Ответ WhatZ
так на ТМ и Сутормин во время перехоа в Зенит стоил 3.5 млн, а в итоге купили за "50 тыс" ;)
Рубин тогда замутил )
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Дмитрий9779
Ответ Всё знаю
Ну потому что это может быть и не фейком. Типа 12 лямов мало за него. Он скажет клубу -хочу уйти и точка. И переход в таком случае возможен и за 12 лямов.
Что значит "хочу уйти и точка"?Есть контрактные обязательства.Дриусси выкупил свой контракт за 6 млн и ушел(у него вроде меньше года оставалось до его окончания)...
Уйти может за 12,но при этом Фла должны предложить ещё что-то.Не будем забывать,что у него контракт до конца сезона 26-27.
Заманивают его возможностью попасть в основу сборной Бразилии,типа от них это проще сделать,но как известно Малком и Ренан были вызваны из Зенита на товарищеские матчи с Сенегалом и Гвинеей.
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Caerly
Бразильские клубы не готовы платить, поэтому вероятность трансфера крайне мала. Или нужно предложить что-то экстраординарное.
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Дмитрий9779
Ответ Всё знаю
Так никто и 20 не предлагает. Я к тому, что данные на трансфермаркет не являются окончательной стоимостью. За Мудрика заплатили 70 лямов евро, на сайте он стоит 50.
Так и в чем тогда вопрос?Клуб сказал,что при предложении,которое устроит клуб и игрока(любого) никого держать не будут.У Клауда переподписанный летом 22-го контракт,приостановить он его не может,занимается с желанием и улыбкой на сборах...
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Дмитрий9779
Ответ Всё знаю
То и значит. Игрок может давить на клуб. И сказать, что скучаю по семье, хочу домой и бла-бла-бла. И так же выкупить свой контракт и поехать на родину. По поводу двух других ваших братишек - то это товарняки. На него могут любого вызвать. Карпин прямым текстом говорил, что вызывает новых игроков, потому что товарняки, которые ничего не значат сейчас. Очень сомневаюсь, что они получат вызов на официальные игры, играя в России.
Сначала "давил"на клуб чтобы переподисать контракт до 27-го,потом чтобы паспорт РФ получить,а через полгода передумал?
Не вижу лично для него никаких вистов от ухода из Зенита.
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