Кемпес о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Им больно, что лучший футболист мира играет за их команду не так, как в Катаре»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Марио Кемпес Футбол

Марио Кемпес объяснил, почему фанаты «ПСЖ» освистывали Лионеля Месси.

«Происходит вот что: он играет во Франции, стране, команда которой встречалась в финале ЧМ с Аргентиной и проиграла, а Месси стал звездой матча.

Фанатам больно видеть, что лучший футболист мира играет в их команде не так, как делал это в Катаре», – отметил бывший нападающий «Валенсии», выигравший ЧМ-1978 в составе сборной Аргентины, в интервью радио Super Depor.

Месси освистали во время объявления составов на игру «ПСЖ» – «Лион» на «Парк де Пренс»

Пети про освистывание Месси: «Это оскорбление футбола, мой совет ему – уходи. Только фанаты «ПСЖ» не понимают, что Лео – маэстро и нуждается в подходящих партнерах, а их нет»

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6 комментариев

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Пирс Морган
Кемпес, конечно, легенда, но очень странный персонаж, постоянно критиковал Месси, а теперь после ЧМ поет ему дифирамбы)
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Fan de PSG depuis 2002
Единственный, кто сумел объяснить причину свиста. Это так, приехал - значит играй как положено. Правда, в последних матчах Лео демонстрирует свое мастерство на поле. Это правда. Надеемся дальше будет так же.
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Крыс Пол
Лео снова поднял парижский клуб на вершину страны, набирает больше очков, чем сыгранных матчей, а их все равно что-то не устраивает.
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Игорь Климов
Определённоут всё дело в том, что французские болельщики не могут простить Месси победу в финале ЧМ, а все претензии, что Лео сейчас не играет за ПСЖ так как играл за сборную Аргентины совсем не уместны. Просто на ЧМ он был в лучшей форме, а после ЧМ наметился некоторый спад, впрочем, как и у Мбаппе, но ему они не свистят.
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Игорь Климов
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Единственный, кто сумел объяснить причину свиста. Это так, приехал - значит играй как положено. Правда, в последних матчах Лео демонстрирует свое мастерство на поле. Это правда. Надеемся дальше будет так же.
Он высказал свою версию, но не объяснил точную причину, так как на это имеется много домыслов.
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