Кемпес о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Им больно, что лучший футболист мира играет за их команду не так, как в Катаре»

Марио Кемпес объяснил, почему фанаты «ПСЖ» освистывали Лионеля Месси.

«Происходит вот что: он играет во Франции, стране, команда которой встречалась в финале ЧМ с и проиграла, а Месси стал звездой матча.

Фанатам больно видеть, что лучший футболист мира играет в их команде не так, как делал это в Катаре», – отметил бывший нападающий «Валенсии», выигравший ЧМ-1978 в составе сборной Аргентины, в интервью радио Super Depor.

Месси освистали во время объявления составов на игру «ПСЖ» – «Лион» на «Парк де Пренс»

Пети про освистывание Месси: «Это оскорбление футбола, мой совет ему – уходи. Только фанаты «ПСЖ» не понимают, что Лео – маэстро и нуждается в подходящих партнерах, а их нет»