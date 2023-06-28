Ди Мария о речи Месси перед финалом ЧМ-2022: «Лео говорил меньше, чем в финале Кубка Америки, но на глаза наворачивались слезы»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Анхель Ди Мария рассказал о капитанской речи Лионеля Месси перед финалом ЧМ-2022.

«Лео говорил меньше, чем в финале Кубка Америки, но на глаза у меня наворачивались слезы.

Так было не из-за нервов, а из-за осознания, что это за момент. Пережить подобное – самое прекрасное, что может произойти с футболистом», – заявил вингер сборной Аргентины.

Netflix показал речь Месси перед финалом Кубка Америки: «По воле Бога турнир перенесли из Аргентины, чтобы мы подняли трофей на «Маракане»

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14 комментариев

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LEO30_10
Настоящий Лидер 🐐🇦🇷
+16
-2
+14
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Али Магомедов
Анхель очень эмоциональный.
Даже во время 2 тайма, будучи уже на скамейке запасных слезами обливался, когда Франция сравняла)
+7
0
+7
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JURAVLI
речь перед финалом Копы была просто превосходная. Лео там не узнать. кто не смотрел, советую, есть на Ютубе.

очень бы хотелось увидеть речь Месси перед финалом ЧМ
+5
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Tristan...
Ответ Сикарио
Так он говорить не умеет, помычал там "в защите поуже, в атаке пошире, судья с нами есличо, Анхель, ныряй"
И поэтому судья поставил 2 пенки на ворота аргов?
+8
-3
+5
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Caterina
А кто-то ещё гонит, что Месси не лидер.
+4
0
+4
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LEO30_10
Лучший Камбэк в Истории ? 🤔
👇👇

До 2021:
Роналду 🇵🇹 : 2 Титулы ✅️✅️
Месси 🇦🇷 : 0 Титул ❌️

Comeback in 1 Years 🤯

В 2022:
Роналду 🇵🇹 : 2 Титулы ✅️✅️
Месси 🇦🇷 : 3 Титулы ✅️✅️✅️
+2
0
+2
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Caterina
Ответ JURAVLI
речь перед финалом Копы была просто превосходная. Лео там не узнать. кто не смотрел, советую, есть на Ютубе. очень бы хотелось увидеть речь Месси перед финалом ЧМ
Речь перед финалом Копы мы спустя год увидели) Может и эту увидим , со временем.
+2
0
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ LEO30_10
Лучший Камбэк в Истории ? 🤔 👇👇 До 2021: Роналду 🇵🇹 : 2 Титулы ✅️✅️ Месси 🇦🇷 : 0 Титул ❌️ Comeback in 1 Years 🤯 В 2022: Роналду 🇵🇹 : 2 Титулы ✅️✅️ Месси 🇦🇷 : 3 Титулы ✅️✅️✅️
Лига Наций товарищеский турнир
1-2
+1
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+1
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gPk
Месси перед финалом мотивирует свою команду.
Кринжик перед матчем с Марокко доказывает всем что год забил именно он, а не Бруно)
+1
-1
0
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LEO30_10
Ответ zzzeeerrrooo
Лига Наций товарищеский турнир 1-2
Согласен 💯
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Гамарджоба Генацвале
Ответ gPk
Месси перед финалом мотивирует свою команду. Кринжик перед матчем с Марокко доказывает всем что год забил именно он, а не Бруно)
Причем тут Роналду? Но ты умудрился его приплести сюда.
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