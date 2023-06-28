Ди Мария о речи Месси перед финалом ЧМ-2022: «Лео говорил меньше, чем в финале Кубка Америки, но на глаза наворачивались слезы»
Анхель Ди Мария рассказал о капитанской речи Лионеля Месси перед финалом ЧМ-2022.
«Лео говорил меньше, чем в финале Кубка Америки, но на глаза у меня наворачивались слезы.
Так было не из-за нервов, а из-за осознания, что это за момент. Пережить подобное – самое прекрасное, что может произойти с футболистом», – заявил вингер сборной Аргентины.
Netflix показал речь Месси перед финалом Кубка Америки: «По воле Бога турнир перенесли из Аргентины, чтобы мы подняли трофей на «Маракане»
Даже во время 2 тайма, будучи уже на скамейке запасных слезами обливался, когда Франция сравняла)
очень бы хотелось увидеть речь Месси перед финалом ЧМ
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До 2021:
Роналду 🇵🇹 : 2 Титулы ✅️✅️
Месси 🇦🇷 : 0 Титул ❌️
Comeback in 1 Years 🤯
В 2022:
Роналду 🇵🇹 : 2 Титулы ✅️✅️
Месси 🇦🇷 : 3 Титулы ✅️✅️✅️
1-2
Кринжик перед матчем с Марокко доказывает всем что год забил именно он, а не Бруно)