Ди Мария о речи Месси перед финалом ЧМ-2022: «Лео говорил меньше, чем в финале Кубка Америки, но на глаза наворачивались слезы»

Анхель Ди Мария рассказал о капитанской речи Лионеля Месси перед финалом ЧМ-2022.

«Лео говорил меньше, чем в финале Кубка Америки, но на глаза у меня наворачивались слезы.

Так было не из-за нервов, а из-за осознания, что это за момент. Пережить подобное – самое прекрасное, что может произойти с футболистом», – заявил вингер сборной Аргентины.

Netflix показал речь Месси перед финалом Кубка Америки: «По воле Бога турнир перенесли из Аргентины, чтобы мы подняли трофей на «Маракане»