Патрик Клюйверт включил Лионеля Месси в число лучших игроков в истории.

– Какую сторону вы занимаете в споре касательно того, что подтвердил статус как лучшего игрока в мире и в истории?

– Да, именно так я и думаю, по крайней мере, с тех времен, когда я играл. Но, разумеется, были еще , , , можно еще кого-то назвать.

Однако, при всем уважении к другим легендам, давайте посмотрим на все, чего Месси достиг и продолжает добиваться: 7 «Золотых мячей», не знаю сколько побед в Лиге чемпионов, победа на ЧМ, Кубке Америки.

Он выиграл все кубки, которые может выиграть футболист, и личные награды. У него 7 « » и другие призы.

Я считаю Месси одним из величайших футболистов, если не величайшим, – заявил экс-форвард «Барселоны».