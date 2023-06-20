Патрик Клюйверт: «Месси – один из величайших, если не величайший. При всем уважении к Пеле, Марадоне, Кройффу, взгляните на его достижения: 7 «Золотых мячей», победы в ЛЧ, на ЧМ»

Теги Патрик Клюйверт МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Йохан Кройфф Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Патрик Клюйверт включил Лионеля Месси в число лучших игроков в истории.

– Какую сторону вы занимаете в споре касательно того, что ЧМ-2022 подтвердил статус Месси как лучшего игрока в мире и в истории?

– Да, именно так я и думаю, по крайней мере, с тех времен, когда я играл. Но, разумеется, были еще Марадона, Пеле, Кройфф, можно еще кого-то назвать.

Однако, при всем уважении к другим легендам, давайте посмотрим на все, чего Месси достиг и продолжает добиваться: 7 «Золотых мячей», не знаю сколько побед в Лиге чемпионов, победа на ЧМ, Кубке Америки.

Он выиграл все кубки, которые может выиграть футболист, и личные награды. У него 7 «Золотых мячей» и другие призы.

Я считаю Месси одним из величайших футболистов, если не величайшим, – заявил экс-форвард «Барселоны».

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63 комментария

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rigobersong
Ответ Человек1991
Месси Легенда! 1000 игр , 894 гола , более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов, более 5000 успешных обводок. Чемпион Мира 2022 ! лучший игрок турнира ! Вицэ Чемпион Мира 2014 лучший игрок турнира , Обладатель Кубка Америки 2021 лучший игрок турнира , 3 Серебра Кубка Америки, Олимпийский Чемпион Мира по футболу 2008 лучший игрок турнира , Чемпион Мира по Футболу до 20 лет 2005 лучший игрок турнира, обладатель Суперкубка Мира Финалиссима 2022 выиграли Чемпиона Европы Италию 3-0 . 10 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 18 Кубков и Суперкубков Испании , 3 Суперкубка УЕФа , 3 Кубка Клубного Чемпа Мира, 2Х Чемпион Франции,1Суперкубок Франции. Самый титулованный футболист в истории, если бы не судейские беспределы в Лиге Чемпионов и Ла Лиге , было бы на 5-6 больше титулов.
Меня больше эта статистика забавляет:))

12 игр в ПО ЧМ
11 результативных действий
5+6 гол+пас
2 финала ЧМ
2 МВП ЧМ
МВП Финала ЧМ
2 гола в финале ЧМ
Золото и Серебро ЧМ

Роналду
8 матчей
0 голов
0 голевых
0 медалей
+27
-13
+14
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Человек1991
Месси Легенда! 1000 игр , 894 гола , более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов, более 5000 успешных обводок. Чемпион Мира 2022 ! лучший игрок турнира ! Вицэ Чемпион Мира 2014 лучший игрок турнира , Обладатель Кубка Америки 2021 лучший игрок турнира , 3 Серебра Кубка Америки, Олимпийский Чемпион Мира по футболу 2008 лучший игрок турнира , Чемпион Мира по Футболу до 20 лет 2005 лучший игрок турнира, обладатель Суперкубка Мира Финалиссима 2022 выиграли Чемпиона Европы Италию 3-0 . 10 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 18 Кубков и Суперкубков Испании , 3 Суперкубка УЕФа , 3 Кубка Клубного Чемпа Мира, 2Х Чемпион Франции,1Суперкубок Франции. Самый титулованный футболист в истории, если бы не судейские беспределы в Лиге Чемпионов и Ла Лиге , было бы на 5-6 больше титулов.
+22
-15
+7
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Nickolay Lyskov
Интересно, как же так получилось, что у Марадоны и Пеле 0 ЗМ на двоих? Плохо играли, наверное? Да и ЛЧ ни один из них не выигрывал. Да чего уж там, Лигу Конференций никто не мог взять. Как и Лигу Наций. Распиаренные игроки, однако.
+13
-7
+6
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TAGAY
Ответ Temp LC
Кройф для футбола был намного величие всех перечисленных
тут речь про игроков, как игрок Лео все таки лучше и побед командных как и индивидуальных наград тоже имеет больше
+10
-4
+6
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AurelioDeLaurentis
Ответ Злобный Конь
Ктото завёт его КлЮЙверт,нидерландцы КлАЙверт,и только Sports Клюверт.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+4
0
+4
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Александр Сандалов
Золотые мячи Пеле и Марадона никак и не могли получить ,такой ,если честно критерий выяснения лучшего за всю историю.Я бы просто делил по эпохам ,Месси , безусловно в своей эпохе лучший на дистанции ,считаю его сильнее Криша ,но при этом сильно сомневаюсь,что Пеле или Марадона ходили пешком с опущенной головой при проигранных матчах ,как это делает Месси
+11
-8
+3
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Fonbaron
Бесконечный спор. Месси один из величайших-без сомнений. А вот кто на вершине, тут будет срач)))
+4
-1
+3
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Nogoi89
Клюйверт бывший игрок Барсы и Голландец ставит Месси выше Кройфа. Человек понимает о чем говорит.
+4
-1
+3
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Висита Эльмурзаев
Ответ Temp LC
Кройф для футбола был намного величие всех перечисленных
херню сморозил
+6
-3
+3
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LiNE LiNE
Ответ Александр Сандалов
Золотые мячи Пеле и Марадона никак и не могли получить ,такой ,если честно критерий выяснения лучшего за всю историю.Я бы просто делил по эпохам ,Месси , безусловно в своей эпохе лучший на дистанции ,считаю его сильнее Криша ,но при этом сильно сомневаюсь,что Пеле или Марадона ходили пешком с опущенной головой при проигранных матчах ,как это делает Месси
А теперь скажи мне когда завершил карьеру Марадона и Пеле
+2
0
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Злобный Конь
Ответ Злобный Конь
Ктото завёт его КлЮЙверт,нидерландцы КлАЙверт,и только Sports Клюверт.
зОвёт
+2
0
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melmi
Ответ Александр Сандалов
Золотые мячи Пеле и Марадона никак и не могли получить ,такой ,если честно критерий выяснения лучшего за всю историю.Я бы просто делил по эпохам ,Месси , безусловно в своей эпохе лучший на дистанции ,считаю его сильнее Криша ,но при этом сильно сомневаюсь,что Пеле или Марадона ходили пешком с опущенной головой при проигранных матчах ,как это делает Месси
На мой взгляд из всех игроков только с Пеле можно сравнивать Месси. Стабильный топ уровень у обоих игроков 10+ лет , в свое время лучшие .
При всем уважении к Марадоне -он от силы наиграл на топовом уровне 5 лет . Наркотики , женщины и гулянки , а по сути разбазаривание своего таланта на житейские радости
Ребят , и делать акцент , что Месси ходит по полю .. он так 15 лет двигается . Это манера игрока . У кого -то манера бега, у кого-то манера движения ( но своими ускорениями «пешеход» решал исход матчей) . Писать такое -смотреть футбол закрытыми глазами
+1
0
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Men77
Ответ Вован Азаров
один ньюанс, как били Пеле, Кройфа, Марадону просто убивали и как с Месси пылинки сдувают
Рамос и Каземиро с тобой бы поспорили насчет пылинок
+1
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Влад Ким
Ответ QWertY
Кройфф привнес что то новое в футбол, что привнес аргентинец? Достижения ничто, новаторство все. Мне так объясняли мессибои и иже с ними. Получается Кройфф>>>>Месси
Заслуги Михелса в этом не меньше, если не больше. Я про новаторство. Но тогда и Сакки можно назвать лучшим тренером в истории, по твоей логике. Ведь Сакки привнес в футбол гораздо больше. И такой революции в футболе, как при Сакки ещё не видел свет
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Нашли что сравнивать: тогда не было такого пиара, что из пешехода сделали пай мальчика и любое мнение, кроме положительного его фаны называют хейтом, тогда вообще могли не найти его, не оплатить ему операцию и мы бы, к счастью, вообще не услышали про него. В те времена его бы просто поломали на поле и он бы ушел, а не как сейчас, что в товарняке сопернику говорят не играть грубо против короля левых пенок из Аргентины
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Goofts
Патрик шарит в футболе. В отличии от фанатов геля
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Александр Кот
Лучше не будем подымать тему как эти 7 Золотых мячей вручались😂 Здравомыслящие поймут!
+5
-4
+1
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Мгер Цолакян
Человек одновременно лучший дриблер, бомбардир и плеймейкер. То, как она контролирует мяч и видит поле - до сих вызывает восторг, хотя слежу за ним уже больше 15 лет.

https://www.youtube.com/shorts/KyGHemsqcQg

100% лучший игрок поколения. И скорее всего за всю историю.
+6
-5
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Рептилойд Тамби
Ответ Temp LC
Кройф для футбола был намного величие всех перечисленных
Если бы Пеле и Кройфа так же раскручивали и пиарили перед вручегием золотого мяча что они выиграли чемпионаты мира.. Сейчас конечно сильно растёт влияние медиа, они и именно они делают шумиху которая влияет огромное значение для голосования, во времена Пеле не было интернета и такой глобализации
+1
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&_Bishep_&
Ответ Nickolay Lyskov
Интересно, как же так получилось, что у Марадоны и Пеле 0 ЗМ на двоих? Плохо играли, наверное? Да и ЛЧ ни один из них не выигрывал. Да чего уж там, Лигу Конференций никто не мог взять. Как и Лигу Наций. Распиаренные игроки, однако.
🤣 а так получилось, потому что до 1995 года ЗМ получали только европейские футболисты.
+6
-6
0
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QWertY
Моя китайская подруга владлена ким обиделась на меня(((
0
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Men77
Ответ Александр Кот
Лучше не будем подымать тему как эти 7 Золотых мячей вручались😂 Здравомыслящие поймут!
Расскажи как
0
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Men77
Ответ &_Bishep_&
В эпоху Пеле и Марадоны Месси не мог состояться как звезда. В те времена не было тепличных условий: не было большого скопления звезд в одной команде ( лимит на иностранцев), не было большого количества матчей очень сильных команд против очень слабых, не было идеальных полей, не было строгого пресечения грубости на поле...в ЛЧ учувствовали только чемпионы
ну да, Пеле то не в тепличных условиях играл, рубился в Европе со всеми, да и в сборной партнеры одни деревяшки были. Толи дело Арги на этом ЧМ, сплошь звезды Акуньи, Макалистеры, Монтиели и т.п.
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Dizzod
Во времена Пеле и Марадоны Месси ни одного ЗМ не получил бы. В промежуток между Пеле и Марадоной тоже.
+2
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Игорь Климов
Ответ Саид Алсултанов
месси входит в десятку лучших футболистов за историю футбола,но он однозначно не лучший.
Мне интересно узнать, а по твоему мнению Португалец7 какое место занимает в этом списке?
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