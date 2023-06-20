Патрик Клюйверт: «Месси – один из величайших, если не величайший. При всем уважении к Пеле, Марадоне, Кройффу, взгляните на его достижения: 7 «Золотых мячей», победы в ЛЧ, на ЧМ»
Патрик Клюйверт включил Лионеля Месси в число лучших игроков в истории.
– Какую сторону вы занимаете в споре касательно того, что ЧМ-2022 подтвердил статус Месси как лучшего игрока в мире и в истории?
– Да, именно так я и думаю, по крайней мере, с тех времен, когда я играл. Но, разумеется, были еще Марадона, Пеле, Кройфф, можно еще кого-то назвать.
Однако, при всем уважении к другим легендам, давайте посмотрим на все, чего Месси достиг и продолжает добиваться: 7 «Золотых мячей», не знаю сколько побед в Лиге чемпионов, победа на ЧМ, Кубке Америки.
Он выиграл все кубки, которые может выиграть футболист, и личные награды. У него 7 «Золотых мячей» и другие призы.
Я считаю Месси одним из величайших футболистов, если не величайшим, – заявил экс-форвард «Барселоны».
12 игр в ПО ЧМ
11 результативных действий
5+6 гол+пас
2 финала ЧМ
2 МВП ЧМ
МВП Финала ЧМ
2 гола в финале ЧМ
Золото и Серебро ЧМ
Роналду
8 матчей
0 голов
0 голевых
0 медалей
При всем уважении к Марадоне -он от силы наиграл на топовом уровне 5 лет . Наркотики , женщины и гулянки , а по сути разбазаривание своего таланта на житейские радости
Ребят , и делать акцент , что Месси ходит по полю .. он так 15 лет двигается . Это манера игрока . У кого -то манера бега, у кого-то манера движения ( но своими ускорениями «пешеход» решал исход матчей) . Писать такое -смотреть футбол закрытыми глазами
https://www.youtube.com/shorts/KyGHemsqcQg
100% лучший игрок поколения. И скорее всего за всю историю.