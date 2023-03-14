Экс-защитник «МЮ» Ричардсон о величайшем: «Люблю Роналду, но я за Месси. Лео выиграл ЧМ и взошел на вершину»
Экс-партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» считает Лионеля Месси величайшим.
«Они оба лучшие в истории, но если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то я бы остановился на Месси, несмотря на то, что знаю Роналду, играл с ним, люблю его.
Даже после их смерти о них вечно будут говорить, но я за Месси просто потому, что он выиграл чемпионат мира. Это очень важно, потому что раньше люди говорили: «Да, но ЧМ-то он пока не выиграл, он не может быть величайшим, потому что Марадона и Пеле это сделали».
Теперь вопрос так не стоит. Он взошел на футбольную вершину. У каждого из этих игроков есть индивидуальные достижения, многочисленные призы игроку года, но любой футболист с детства хочет выиграть ЧМ», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Киран Ричардсон в подкасте Стивена Салли.
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Чувак, Месси становился лучшим игроком 1/8, 1/4, 1/2 и финала ЧМ, а это самые важные матчи в футболе))))
Чего добивалась Португалия до Роналду? 0. Ни разу не брали ни Евро, ни ЧМ.
Это я уж не говорю, что ради Месси КОПу начали проводить чуть ли не каждый год.
При этом, на клубном уровне карьера Роналду выглядит мощнее, чем у Месси. Т.е. на том уровне, где ты сам можешь решать, с кем играть - Рон круче.
Всеравно пропасть??))))
Всеравно получается у Месси в 5,6,7 раз больше наград.
А чем он прямо так сильно лучше на клубном уровне? Честно говоря, клубная карьера Роналду выглядит гораздо внушительнее. Взять ЛЧ и играть в нескольких финалах за 2 разные команды, по пути сделав лучшую статистику в турнире по голам, ассистам, и голам на поздних стадиях - это я сейчас не про Месси, если что.
Если Месси на каком-то ином инопланетном уровне, это должно подтверждаться результатами, а их уже 8 лет как нет.
Более того, только он сменил клуб (адаптация и тд) - и сразу вся статистика резко стала хуже.
Даже в этом "неплохом" сезоне у Месси против топ-10 команд Лиги 1 всего 8 голевых действий, тогда как против нижних 10 команд - 17. 8 голевых действий за 75% сезона против +- серьезных команд в не самой конкурентной Лиге (без ПСЖ Лига 1 не сильнее Португальской) играя за команду гегемон... Это точно характеристики" сильнейшего" игрока? И пожалуйста, не надо про возраст. Когда Рону было 35 ему никто пощады не давал, его даже в 37 буллили.
Очевидно, что если в команде есть такой игрок, то такая команда как минимум должна часто доходить до поздник стадий действительно чемпионских турниров. Что-то команды с Месси уже 8 лет в финале самого важного клубного турнира не играют, и не сказать, что партнёры слабые. Он же не за условный Монако или Порту выступает
Мне тут один всерхоазум это доказывал)))
Господи, тут даже одноматчевая финалисима...Что только в голове у таких как ты
Фанаты роналду могут истерить, кидать в нас тапки, помады, тени и блестки, но факт исторический состоялся : Месси взял мировую вершину. Он Король.
Он на Эвересте, а роналду на него смотрит с вершины Монблан.
Месси - Эверест
Пеле - Чогори
Марадона - Анапурна
Роналду - Монблан.
Не хватает ещё нескольких персонажей
2022 World Cup Golden Ball.
2022 Финалиссима Golden Ball.
2021 Copa America Golden Ball.
2021 Copa America Golden boot.
2015 Copa America Golden Ball.
2014 World Cup Golden Ball.
2005 U-20 World Cup top scorer.
2005 U-20 World Cup Golden Ball.
2021 Copa America top assister.
2018 World Cup top assister.
2016 Copa America top assister.
2015 Copa America top assister.
2011 Copa America top assister.
Индивидуальные награды Рональду за сборную.
2021 Euro Golden boot.
И всё, закончились. Это же просто пропасть с теми наградами что у Месси.
Кубки.
Рональду - ЧЕ. ЛН.
Месси - ЧМ. КА. ОИ. МЧМ. ФИНАЛИССИМО.
Тут и без ЧМ2022 ясно кто лучший.