Экс-защитник «МЮ» Ричардсон о величайшем: «Люблю Роналду, но я за Месси. Лео выиграл ЧМ и взошел на вершину»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Киран Ричардсон премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Футбол

Экс-партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» считает Лионеля Месси величайшим.

«Они оба лучшие в истории, но если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то я бы остановился на Месси, несмотря на то, что знаю Роналду, играл с ним, люблю его.

Даже после их смерти о них вечно будут говорить, но я за Месси просто потому, что он выиграл чемпионат мира. Это очень важно, потому что раньше люди говорили: «Да, но ЧМ-то он пока не выиграл, он не может быть величайшим, потому что Марадона и Пеле это сделали».

Теперь вопрос так не стоит. Он взошел на футбольную вершину. У каждого из этих игроков есть индивидуальные достижения, многочисленные призы игроку года, но любой футболист с детства хочет выиграть ЧМ», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Киран Ричардсон в подкасте Стивена Салли.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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42 комментария

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KING_OF_RUSSIA
Ответ VERBLYUD
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Чувак, Месси становился лучшим игроком 1/8, 1/4, 1/2 и финала ЧМ, а это самые важные матчи в футболе))))
Месси становится лучшим игроком любого матча, который он не проиграл, чисто по традиции)) Тоже мне достижение))
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VERBLYUD
Ответ KING_OF_RUSSIA
"Люблю Роналду, но этот трюк с исчезновением в важных матчах от Месси... Это что-то невероятное, никогда такого не видел"
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Чувак, Месси становился лучшим игроком 1/8, 1/4, 1/2 и финала ЧМ, а это самые важные матчи в футболе))))
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AF007
Ответ Darhan Kenzhalin
Месси и не снились пушечные удары из за штрафной Роналду в лучшие года)
Месси бьет на точность, а не на удачу, как гель
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KING_OF_RUSSIA
"Люблю Роналду, но этот трюк с исчезновением в важных матчах от Месси... Это что-то невероятное, никогда такого не видел"
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Айлин 1990
Ок сделаем тебе подарок, убери эти награды. Всеравно пропасть??)))) Всеравно получается у Месси в 5,6,7 раз больше наград.
Я бы тебе написал, что Роналду играл за сборную страны, которая по сравнению с Аргентиной практически футбольный карлик. Посмотри, чего добивалась Аргентина без Месси? Они исторически футбольная страна, у них уже были все футбольные трофеи.
Чего добивалась Португалия до Роналду? 0. Ни разу не брали ни Евро, ни ЧМ.
Это я уж не говорю, что ради Месси КОПу начали проводить чуть ли не каждый год.
При этом, на клубном уровне карьера Роналду выглядит мощнее, чем у Месси. Т.е. на том уровне, где ты сам можешь решать, с кем играть - Рон круче.
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Айлин 1990
Ответ Darhan Kenzhalin
Месси и не снились пушечные удары из за штрафной Роналду в лучшие года)
Роналду и не снились дриблинг Месси, где он обыгрывает 4,5,6,7 и забивает гол.
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Айлин 1990
Ответ Oleg
ЧМ и победа Месси на этом величайшем турнире в истории спорта в целом ибо ни один турнир не даст даже миллиард аудитории, а у ЧМ 5 миллиардов аудитория, поставил точку в спорах. Фанаты роналду могут истерить, кидать в нас тапки, помады, тени и блестки, но факт исторический состоялся : Месси взял мировую вершину. Он Король. Он на Эвересте, а роналду на него смотрит с вершины Монблан. Месси - Эверест Пеле - Чогори Марадона - Анапурна Роналду - Монблан.
Все чётко и по факту.
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Айлин 1990
Ответ KING_OF_RUSSIA
>ОИ. МЧМ. ФИНАЛИССИМО Господи, тут даже одноматчевая финалисима...Что только в голове у таких как ты
Ок сделаем тебе подарок, убери эти награды.
Всеравно пропасть??))))
Всеравно получается у Месси в 5,6,7 раз больше наград.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ benjamin92
Месси и без ЧМ лучше Роналду Про ЧМ придумали сами фанаты Рона, никто ж не думал, что Лео возьмёт кубок
На уровне сборных Месси лучше (за счет последних 1.5 лет).
А чем он прямо так сильно лучше на клубном уровне? Честно говоря, клубная карьера Роналду выглядит гораздо внушительнее. Взять ЛЧ и играть в нескольких финалах за 2 разные команды, по пути сделав лучшую статистику в турнире по голам, ассистам, и голам на поздних стадиях - это я сейчас не про Месси, если что.
Если Месси на каком-то ином инопланетном уровне, это должно подтверждаться результатами, а их уже 8 лет как нет.
Более того, только он сменил клуб (адаптация и тд) - и сразу вся статистика резко стала хуже.
Даже в этом "неплохом" сезоне у Месси против топ-10 команд Лиги 1 всего 8 голевых действий, тогда как против нижних 10 команд - 17. 8 голевых действий за 75% сезона против +- серьезных команд в не самой конкурентной Лиге (без ПСЖ Лига 1 не сильнее Португальской) играя за команду гегемон... Это точно характеристики" сильнейшего" игрока? И пожалуйста, не надо про возраст. Когда Рону было 35 ему никто пощады не давал, его даже в 37 буллили.
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S H A R K
Ответ Степан Магаян
Ну опять аргентинец выбрал аргентинца
ещё и одноклубник
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Darhan Kenzhalin
Ответ AF007
К ноге Месси мяч при дриблинге прилипает, к ноге Роналду - нет. Вот и всё
Месси и не снились пушечные удары из за штрафной Роналду в лучшие года)
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S H A R K
Ответ benjamin92
Месси и без ЧМ лучше Роналду Про ЧМ придумали сами фанаты Рона, никто ж не думал, что Лео возьмёт кубок
Если бы просто кубок взял, ну и ладно сказали бы некоторые, а тут он ещё и лучшим игроком турнира стал. В каждом матче тащил Аргентину, был МВП почти в каждом матче. Будто Марадона 1986 в него вселился. Все были удивлены тому, как 35 летний игрок стал лучшим на турнире
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Tristan...
Месси был всегда на вершине. Разве наличие золотой медали ЧМ сделало его игру лучше? Нет... На этом ЧМ Месси выдал турнир жизни, свой «Последний танец», но будем объективны - задолго до ЧМ, в молодости, уровень игры Лео был в разы мощнее, на недосягаемой планке для других...
Нельзя говорить что кто-то "был в разы мощнее, на недосягаемой планке для других" если это не подтверждается значимыми результатами.
Очевидно, что если в команде есть такой игрок, то такая команда как минимум должна часто доходить до поздник стадий действительно чемпионских турниров. Что-то команды с Месси уже 8 лет в финале самого важного клубного турнира не играют, и не сказать, что партнёры слабые. Он же не за условный Монако или Порту выступает
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Oleg
Ответ Goofts
Для них стало трагедией Произошедшее на ЧМ. Чего только сейчас не выдумывают: левые пенки, кубок шейхи купили, Месси всем проплатил - бред отборнейшего дерь*а.
Щейхи купили ЧМ сначала у Блаттера, а потом еще раз но уже у Инфантино😂👌
Мне тут один всерхоазум это доказывал)))
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Айлин 1990
1) Индивидуальные награды Месси за сборную. 2022 World Cup Golden Ball. 2022 Финалиссима Golden Ball. 2021 Copa America Golden Ball. 2021 Copa America Golden boot. 2015 Copa America Golden Ball. 2014 World Cup Golden Ball. 2005 U-20 World Cup top scorer. 2005 U-20 World Cup Golden Ball. 2021 Copa America top assister. 2018 World Cup top assister. 2016 Copa America top assister. 2015 Copa America top assister. 2011 Copa America top assister. Индивидуальные награды Рональду за сборную. 2021 Euro Golden boot. И всё, закончились. Это же просто пропасть с теми наградами что у Месси. Кубки. Рональду - ЧЕ. ЛН. Месси - ЧМ. КА. ОИ. МЧМ. ФИНАЛИССИМО. Тут и без ЧМ2022 ясно кто лучший.
>ОИ. МЧМ. ФИНАЛИССИМО
Господи, тут даже одноматчевая финалисима...Что только в голове у таких как ты
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Tazemyrat Kemalow
Кто-то взошел на вершину 👑🏆🇦🇷, а кто-то на дно! 👎🇵🇹
+2
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Oleg
ЧМ и победа Месси на этом величайшем турнире в истории спорта в целом ибо ни один турнир не даст даже миллиард аудитории, а у ЧМ 5 миллиардов аудитория, поставил точку в спорах.
Фанаты роналду могут истерить, кидать в нас тапки, помады, тени и блестки, но факт исторический состоялся : Месси взял мировую вершину. Он Король.
Он на Эвересте, а роналду на него смотрит с вершины Монблан.

Месси - Эверест
Пеле - Чогори
Марадона - Анапурна

Роналду - Монблан.
+6
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Tristan...
Ответ Goofts
Роман, Эрнандес Эрнандес, великий Алонсо, lexxxxxx, это коментаторы набирали плюсики на первом матче Аргентины в группе. 18.12.2022 утопали в слезах
Выглядит, как стена позора...)
Не хватает ещё нескольких персонажей
+4
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Антон Хандусь
Ответ Tristan...
Месси был всегда на вершине. Разве наличие золотой медали ЧМ сделало его игру лучше? Нет... На этом ЧМ Месси выдал турнир жизни, свой «Последний танец», но будем объективны - задолго до ЧМ, в молодости, уровень игры Лео был в разы мощнее, на недосягаемой планке для других...
Прямо как с Оскаром Ди Каприо
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S H A R K
Ответ Барсик Юрана
Фактос, Кринж даже не величее Модрича с Бенземой))
По сути было доказано, что Роналду без троицы КМК + Бензема никто. Одним из лучших он перестал быть в 2018, после ухода в Ювентус. С тех пор он только позорится, 5 лет...
+6
0
+6
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Goofts
Роман, Эрнандес Эрнандес, великий Алонсо, lexxxxxx, это коментаторы набирали плюсики на первом матче Аргентины в группе. 18.12.2022 утопали в слезах
+5
-1
+4
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Александра Александрова
Вообще когда есть такие футболисты , как Зидан, Роналдо зубастик ,Роналдиньо , Хави , Иньеста , Модрич , Роналду слабее каждого из них !
+4
-1
+3
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Goofts
Ответ benjamin92
Месси и без ЧМ лучше Роналду Про ЧМ придумали сами фанаты Рона, никто ж не думал, что Лео возьмёт кубок
Для них стало трагедией Произошедшее на ЧМ. Чего только сейчас не выдумывают: левые пенки, кубок шейхи купили, Месси всем проплатил - бред отборнейшего дерь*а.
+13
-3
+10
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Айлин 1990
1) Индивидуальные награды Месси за сборную.

2022 World Cup Golden Ball.
2022 Финалиссима Golden Ball.
2021 Copa America Golden Ball.
2021 Copa America Golden boot.
2015 Copa America Golden Ball.
2014 World Cup Golden Ball.
2005 U-20 World Cup top scorer.
2005 U-20 World Cup Golden Ball.

2021 Copa America top assister.
2018 World Cup top assister.
2016 Copa America top assister.
2015 Copa America top assister.
2011 Copa America top assister.

Индивидуальные награды Рональду за сборную.

2021 Euro Golden boot.

И всё, закончились. Это же просто пропасть с теми наградами что у Месси.

Кубки.

Рональду - ЧЕ. ЛН.

Месси - ЧМ. КА. ОИ. МЧМ. ФИНАЛИССИМО.

Тут и без ЧМ2022 ясно кто лучший.
+4
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Александра Александрова
Даже игроки Мю понимают , что Месси это другой уровень , они это все испытали на себе )
+3
-1
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