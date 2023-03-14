Экс-защитник «МЮ» Ричардсон о величайшем: «Люблю Роналду, но я за Месси. Лео выиграл ЧМ и взошел на вершину»

Экс-партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» считает величайшим.

«Они оба лучшие в истории, но если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то я бы остановился на Месси, несмотря на то, что знаю Роналду, играл с ним, люблю его.

Даже после их смерти о них вечно будут говорить, но я за Месси просто потому, что он выиграл чемпионат мира. Это очень важно, потому что раньше люди говорили: «Да, но ЧМ-то он пока не выиграл, он не может быть величайшим, потому что Марадона и Пеле это сделали».

Теперь вопрос так не стоит. Он взошел на футбольную вершину. У каждого из этих игроков есть индивидуальные достижения, многочисленные призы игроку года, но любой футболист с детства хочет выиграть ЧМ», – заявил бывший защитник « » в подкасте Стивена Салли.

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