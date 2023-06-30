Олег Романцев: «Возвращение Дзюбы могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. В паре с Соболевым могла бы получиться интересная связка»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Олег Романцев Александр Соболев Футбол

Олег Романцев считает, что возвращение Артема Дзюбы пошло бы «Спартаку» на пользу.

— Вы оказались на сто процентов правы, сказав, что команда, рискнувшая пригласить Дзюбу, не прогадает. А смог бы Артем быть полезным «Спартаку»? Или его не примут фанаты?

— Сложный вопрос. Главное — хотят ли этого сам Дзюба и «Спартак»? А то, что он не растерял боевых качеств, Артем подтвердил в «Локомотиве», который во главе с ним выдал ударную концовку сезона.

Думаю, возвращение Артема могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка.

Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь все расставить по местам может только его игра. Если болельщики увидят, что его появление делает команду сильнее, то проблема отпадет сама собой. Как это было с Быстровым после его возвращения в «Зенит» из «Спартака», – сказал экс-тренер «Спартака».

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14 комментариев

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maks44
Маневренность? С двумя столбами в атаке?
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Олег Сагайдачный
Дельфин и русалка не пара.
(песня)
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Владимир Молявин
Пусть лучше за Локомотив доигрывает. Олегу Ивановичу здоровья!!!
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H1Tretz
Не нужен нам иуда рукастый
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Сергей Васильев
Пусть дальше вместе с толстым Леней строит карьеру гениального юмориста
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ТимТалер
У них со Слуцким связка. Без вариантов.
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юра георгиевский
Аликываныч добухался на своей рыбалке. Сейчас его спартачи за этот бред с тапочками съедят и не подавятся.
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Pok_Toholo
Ответ MagicWithoutBorders
Не надо Дзюбу, его репутация ужасна. Есть сомнения, что его игра будет полезна Спартаку! И даже если бы это было так, то он не единственный футболист. Есть и другие достойные кандидаты.
А то у дельфина показывающего ромбик ниже пояса и у уголовника репутация как чистый лист
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