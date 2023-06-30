Олег Романцев: «Возвращение Дзюбы могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. В паре с Соболевым могла бы получиться интересная связка»
Олег Романцев считает, что возвращение Артема Дзюбы пошло бы «Спартаку» на пользу.
— Вы оказались на сто процентов правы, сказав, что команда, рискнувшая пригласить Дзюбу, не прогадает. А смог бы Артем быть полезным «Спартаку»? Или его не примут фанаты?
— Сложный вопрос. Главное — хотят ли этого сам Дзюба и «Спартак»? А то, что он не растерял боевых качеств, Артем подтвердил в «Локомотиве», который во главе с ним выдал ударную концовку сезона.
Думаю, возвращение Артема могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка.
Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь все расставить по местам может только его игра. Если болельщики увидят, что его появление делает команду сильнее, то проблема отпадет сама собой. Как это было с Быстровым после его возвращения в «Зенит» из «Спартака», – сказал экс-тренер «Спартака».
(песня)