«Дзюба – русский Ибрагимович, может играть до 40 лет. Природа его наградила прекрасным телом». Кавазашвили о форварде «Локомотива»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Златан Ибрагимович премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Александр Соболев Футбол

Анзор Кавазашвили сравнил Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем.

«Артем Дзюба – русский Ибрагимович, он может играть до сорока лет, если захочет. Природа его наградила прекрасным телом.

Артем должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года. Он и бежит, и обводит, и толкается – самый настоящий универсал.

Соболев, например, не обладает таким послужным списком умений, как Артем. «Локомотив» в следующем сезоне будет очень опасен», – отметил экс-вратарь «Спартака».

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21 комментарий

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Ебздрогыч
Дед снова то видео посмотрел?
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general main
Теперь понятно кто был по ту сторону экрана)
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Этот Райола хочет денег
За что он так Ибру?...
+4
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Пирс Морган
Так вот кто выложил видео
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Этот Райола хочет денег
Ответ Ебздрогыч
Дед снова то видео посмотрел?
)) пересматривал повторы лучших моментов!...
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Гамарджоба Генацвале
Прекрасное цветущее тело.
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Тэм Соловьёв
Дзюба - лысый из браззерс ,только его кастинги проходят в виде монолога))
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svft
Квзшвл, похоже, видео в браузере выключил. а ты посмотри на генетику, не стесняйся!
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Алексей Ненахов
Покусился на Бога «легенда» ГазМяса
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Andrew Petrov
Залатан Рукакович Дзюбинио как то так))
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porosenochek
Гусары, молчать!
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Jorm
Ибрагимович - шведский Дзюба
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Roman Roman
Соболев перекрестился на такрй список "умений"... 🤣
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Roman Roman
Ответ Ебздрогыч
Дед снова то видео посмотрел?
ретраспектива
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Direct free kick
Ответ Cruel Snake
Не успел Ибрагимович уйти, как его уже оскорбляют
Не тянет даже на Веннегора оф Хесселинка
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