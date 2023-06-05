«Дзюба – русский Ибрагимович, может играть до 40 лет. Природа его наградила прекрасным телом». Кавазашвили о форварде «Локомотива»

Анзор Кавазашвили сравнил Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем.

« – русский , он может играть до сорока лет, если захочет. Природа его наградила прекрасным телом.

Артем должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года. Он и бежит, и обводит, и толкается – самый настоящий универсал.

, например, не обладает таким послужным списком умений, как Артем. « » в следующем сезоне будет очень опасен», – отметил экс-вратарь « ».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы