«Дзюба – русский Ибрагимович, может играть до 40 лет. Природа его наградила прекрасным телом». Кавазашвили о форварде «Локомотива»
Анзор Кавазашвили сравнил Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем.
«Артем Дзюба – русский Ибрагимович, он может играть до сорока лет, если захочет. Природа его наградила прекрасным телом.
Артем должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года. Он и бежит, и обводит, и толкается – самый настоящий универсал.
Соболев, например, не обладает таким послужным списком умений, как Артем. «Локомотив» в следующем сезоне будет очень опасен», – отметил экс-вратарь «Спартака».
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