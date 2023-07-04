Тренер ЦСКА Фоменко про памятник Акинфееву: «Уже можно, думаю. В ближайшие 100 лет его не догонят по заслугам»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Фоменко Футбол

Тренер ЦСКА Олег Фоменко считает, что Игорю Акинфееву уже можно ставить памятник.

37-летний вратарь играет за армейцев с 2003 года.

– Акинфеев тремя словами?

– Вечно молодой профессионал!

– Мусаев говорит, что путь Акинфеева в ЦСКА круче, чем переезд в Европу, в Голландию или Бельгию. Что скажете?

– Полностью согласен. По мне - прекрасный путь, только уважение.

– Кто сейчас второй Акинфеев?

– Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным.

– Памятник Акинфееву уже положен?

– Думаю, уже можно. Не думаю, что в ближайшие сто лет его кто-то догонит по заслугам, – сказал ассистент главного тренера ЦСКА.

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12 комментариев

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Сергей Жарковский
Насчёт памятника при живой легенде не скажу, но то что Игорь лучший вратарь в России, это неоспоримый факт!👏
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regionl23@mail.ru
Ответ Не уверен!!
Вот такая мотивационная речь для молодёжи. В ближайшие сто лет можете даже не пытаться работать и трудиться на благо клуба. Ведь Фоменко решил, что никто не дотянет...
Мотивация для молодежи играть рядом с ним и впитывать его уверенность в игре
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Кеша
Игорь Акинфеев настоящая легенда отечественного спорта , пример для подражания молодежи , патриот своего клуба . С большой симпатией отношусь к Акинфееву . По-поводу памятника , необходимо спросить самого Акинфеева - есть ли у него желание при жизни иметь такой монумент. Желаю Игорю Владимировичу здоровья и спортивного долголетия . С уважением, болельщик московского Динамо .
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Владимир Молявин
Игорь сейчас и в сборной был бы первым номером. Удачи и поиграть подольше!!!
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Владислав Дудкин
Ответ Не уверен!!
А смысл? Ведь уже Фоменко решил , что никто не догонит по заслугам Акинфеева?
Ну вот Сафонов уже догнал и перегнал, что аж на финал кубка не вышел. И до сих ничего не взял. Делом надо доказывать. А слова это слова. Учитывая текущую ситуацию, действительно предпосылок к подобной карьере немного. Да и сам уровень едва ли у кого-то сопоставим
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