Тренер ЦСКА Фоменко про памятник Акинфееву: «Уже можно, думаю. В ближайшие 100 лет его не догонят по заслугам»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко считает, что Игорю Акинфееву уже можно ставить памятник.

37-летний вратарь играет за армейцев с 2003 года.

– Акинфеев тремя словами?

– Вечно молодой профессионал!

– Мусаев говорит, что путь Акинфеева в круче, чем переезд в Европу, в Голландию или Бельгию. Что скажете?

– Полностью согласен. По мне - прекрасный путь, только уважение.

– Кто сейчас второй Акинфеев?

– Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным.

– Памятник Акинфееву уже положен?

– Думаю, уже можно. Не думаю, что в ближайшие сто лет его кто-то догонит по заслугам, – сказал ассистент главного тренера ЦСКА.