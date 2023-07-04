Тренер ЦСКА Фоменко про памятник Акинфееву: «Уже можно, думаю. В ближайшие 100 лет его не догонят по заслугам»
Тренер ЦСКА Олег Фоменко считает, что Игорю Акинфееву уже можно ставить памятник.
37-летний вратарь играет за армейцев с 2003 года.
– Акинфеев тремя словами?
– Вечно молодой профессионал!
– Мусаев говорит, что путь Акинфеева в ЦСКА круче, чем переезд в Европу, в Голландию или Бельгию. Что скажете?
– Полностью согласен. По мне - прекрасный путь, только уважение.
– Кто сейчас второй Акинфеев?
– Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным.
– Памятник Акинфееву уже положен?
– Думаю, уже можно. Не думаю, что в ближайшие сто лет его кто-то догонит по заслугам, – сказал ассистент главного тренера ЦСКА.
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