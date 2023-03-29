ЦСКА выложил ролик к 20-летию со дня дебюта Акинфеева: «Вратарь. Капитан. Живая легенда»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

ЦСКА роликом отметил 20-летие со дня дебюта Игоря Акинфеева.

Впервые на взрослом уровне голкипер сыграл за армейцев 29 марта 2003 года в 1/8 финала Кубка Премьер-лиги против «Зенита».

Видеоролик содержит как анимационные вставки, так и фрагменты матчей, в нем упоминаются выступления Акинфеева за клуб и сборную России и его достижения. Завершается он словами «Вратарь. Капитан. Живая легенда».

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11 комментариев

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Feanor-elf
Это выходит, лет 20 назад я и начал болеть за ЦСКА? Офигеть время летит
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adamx
Ответ Теннисный абсолют
Думаю в топ-10 вратарей в истории советского/русского футбола входит! А то и в топ-6!
Вообще он по всем показателям абсолютный топ. Даже непонятно кто был лучше него...
Понятно, что были другие времена, другие правила, но по матчам - он первый.
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.ru
выдающееся достижение...
впрочем, у Игоря других и не бывает...
как же нам, армейцам, с ним повезло...
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Shuller18
Помню, купил я в детстве журнал "Мой футбол, а на обложке был Мальдини с заголовком "20 красно-черных лет", для меня в 11 эти 20 лет казались тогда вечностью...
И вот игрок моего любимого клуба отмечает аналогичный юбилей
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Заборостроитель
Даже и не верится, что 20 лет прошло
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
И есть ли на данный момент вратарь, способный смесить его в клубе Яшина?
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В Питере Пять
Ещё в этом матче Радимов дебютировал за Зенит!
+1
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Теннисный абсолют
Думаю в топ-10 вратарей в истории советского/русского футбола входит! А то и в топ-6!
+2
-2
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angry horse
Игорь - великий! Его имя в истории ЦСКА должно быть выведено золотыми буквами наряду со Всеволодом Бобровым и Григорием Федотовым 😎✊
+9
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Severfan
пройдут годы после завершения карьеры и тогда вес Игоря станет ещё сильнее - у хейтеров поутихнет хейт, как и восхищение у фанатиков и останутся сухие факты - Игорь один из лучших футболистов СССР/России за всю историю футбола - его достижения будут недостижимы для отечественных футболистов ещё долгие годы!
всё, что могу сказать - я очень рад был застать его карьеру от и до)
+24
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Ебздрогыч
20 лет - это просто фантастика! Вне зависимости от клубных предпочтений, Игорь - легенда отечественного футбола!
+16
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