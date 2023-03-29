ЦСКА выложил ролик к 20-летию со дня дебюта Акинфеева: «Вратарь. Капитан. Живая легенда»

роликом отметил 20-летие со дня дебюта .

Впервые на взрослом уровне голкипер сыграл за армейцев 29 марта 2003 года в 1/8 финала Кубка Премьер-лиги против «Зенита».

Видеоролик содержит как анимационные вставки, так и фрагменты матчей, в нем упоминаются выступления Акинфеева за клуб и сборную России и его достижения. Завершается он словами «Вратарь. Капитан. Живая легенда».