Игорь Акинфеев: «Кубок России – трофей, полуфинал ЧМ – ничего. Пускай лучше будет трофей. Заканчивать не собираюсь»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Владимир Габулов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2018 FIFA Владимир Федотов Футбол

Игорь Акинфеев предпочитает победу в Фонбет Кубке России выходу в полуфинал ЧМ.

– У вас было много серий пенальти, особенно часто против вас был Владимир Габулов. И все серии, кроме одной, с Хорватией [в четвертьфинале ЧМ-2018], вы выиграли.

– Нас с Володей судьба сводила в Кубке, получалось обыгрывать и «Амкар», и «Динамо», и «Анжи», когда он играл.

Что касается серий, то я как-то не зацикливаюсь на этом. Понимаю, что если это финал, то ты должен по максимуму выкладываться.

С Хорватией такая история была, это мог быть полуфинал чемпионата мира. Мне много раз задавали вопрос: «А что бы ты [лучше] сделал – проиграл финал Кубка России или вышел бы в полуфинал чемпионата мира?» Такая вот дилемма.

А я говорю, что хочу везде выиграть, всюду выйти, но понимаю, что полуфинал чемпионата мира круче, чем Кубок России, пусть никто не обижается. А по сути-то Кубок России – это трофей, а полуфинал чемпионата мира – ничего. Пускай лучше будет трофей.

– В целом итоги сезона, серебро и кубок, это был предел мечтаний?

– Не скажу, что это предел мечтаний. Но если брать то, как складываются последние годы, то для команды это очень хорошо, тем более что и трофей завоевали.

Всегда после побед хочется большего, но при этом понимаешь, что у тебя есть вот это, и это тоже надо ценить. Поэтому для меня очень важно, что команда выиграла серебро и кубок, люди почувствовали, что такое трофей. Ребят закрепощало, что эти 4-5 лет ничего не получалось. Четвертое, пятое, шестое место, какие-то качели туда-сюда, по одному и тому же сценарию, а здесь все-таки прорвало.

Плюс Валентинович [Федотов] стал неким подспорьем, в первый же год мотивировал команду, и она отплатила тем, что заиграла по-другому. Все познается в сравнении. Второе место и кубок на данную секунду, наверное, наш потолок.

– В следующем сезоне какие планы? Вы играете, все нормально?

– А какие могут быть планы, если у меня контракт? Многие говорят, что пора бы закончить. Но я заканчивать не собираюсь и еще буду радовать хотя бы семью своей игрой, – сказал вратарь ЦСКА.

Акинфеев царит в сериях пенальти! Всего одно поражение за карьеру – помните?

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8 комментариев

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jqzn88xn6n
Хочется, чтобы Игорь переписал вообще все рекорды! Будем наслаждаться!❤️💙
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Ранальду с пивком
С одной стороны да , с другой стороны , я не перечислю всех обладателей КР за последние двадцать лет , но вот полуфиналистов последних 5-6 ЧМ запросто
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zlyuka80
Настоящий армеец. вот кому точно нужен памятник
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Константин Эсперов
Философ
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blaugrano
Разве что на бумаге. А как насчёт эмоций и воспоминаний у болельщиков? Последних 10-15 победителей кубка большинство фанатов и не вспомнит.
+1
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benjamin92
Четвертьфинал ЧМ дома, как в команду не верил никто, даже свои болельщики - огромнейшее достижение на долгие годы
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igls54
Остается пожелать Игорю, пересидеть президента
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притвиц
Игорь твоей игре радовались и будут радоваться не только твоя семья, но и миллионы болельщиков, главное играй подольше, а ЦСКА всегда будет лучшим и первым.
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