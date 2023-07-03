Канчельскис об РПЛ: «Спартак» не станет чемпионом, их амбиции раздуты прессой. Ресурса для борьбы с «Зенитом» в данный момент нет»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Краснодар Футбол

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет бороться за чемпионство в Мир РПЛ.

«Судя по результатам прошлого чемпионата и кадровым решениям в межсезонье, можно предположить, что «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне. Их чемпионские амбиции сильно преувеличены и раздуты прессой.

Так происходит перед началом каждого нового чемпионата – болельщики красно-белых предвкушают новый сезон и начинают строить воздушные замки, где «Спартак» выигрывает РПЛ. На деле же у команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьез сражаться с «Зенитом» за первое место.

Расклад первой пятерки такой: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», – сказал Канчельскис.

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14 комментариев

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Честный контроль
Надеюсь в один прекрасный момент настанет то счастливое время, когда эти, прости господи, журналисты-глоры мясные, навсегда покинут спортивное медиа пространство. И наша пресса станет наконец то непредвзятой и профессиональной!
А упоминание середняка в прессе будет не чаще, чем про Томь или Шинник.
+10
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Faust Doc
Сразу видно, не ел борща человек и духом не дышал!
Гы гы гы
+6
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schwein
Мне вот интересно стало. Не для кого не секрет, что Спартак активно работает с прессой. Тот же Егоров пишет(писал) все эти громкие колонки для Заремы. Все эти прикормленные телеграмм каналы дай ударить, Кузьмич, КБ телега и прочая шушера.
Все это направлено на одну цель, чтобы Спартак всегда был в инфополе. Самый популярный, самый обсуждаемый, самый самый.
Но нафига они всем этим занимаются, если при всем этом они совершенно не монетизируют эту медийность?
Матчдей не лучший в лиге, продажи мерча тоже не на топ уровне.
В чем их смысл?
+8
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Zenith forever
Ответ schwein
Мне вот интересно стало. Не для кого не секрет, что Спартак активно работает с прессой. Тот же Егоров пишет(писал) все эти громкие колонки для Заремы. Все эти прикормленные телеграмм каналы дай ударить, Кузьмич, КБ телега и прочая шушера. Все это направлено на одну цель, чтобы Спартак всегда был в инфополе. Самый популярный, самый обсуждаемый, самый самый. Но нафига они всем этим занимаются, если при всем этом они совершенно не монетизируют эту медийность? Матчдей не лучший в лиге, продажи мерча тоже не на топ уровне. В чем их смысл?
Да никакого смысла, ведь это хроническая болезнь неадекватного мышления, которая уже более 20 лет развивается, в медицине она называется шизофрения.
+4
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Дмитриев Юрий
он не прав в одном: ресурсов у Спартака как раз достаточно денежных, а вот профессионализма нет совсем. Спартак как будто специально собирают в руководстве лоботрясов и воров, чтобы все зарабатывали но при этом ничего не делали. А клуб? Да им пох на клуб и болельщиков.
+3
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IceBear27
Ответ schwein
Мне вот интересно стало. Не для кого не секрет, что Спартак активно работает с прессой. Тот же Егоров пишет(писал) все эти громкие колонки для Заремы. Все эти прикормленные телеграмм каналы дай ударить, Кузьмич, КБ телега и прочая шушера. Все это направлено на одну цель, чтобы Спартак всегда был в инфополе. Самый популярный, самый обсуждаемый, самый самый. Но нафига они всем этим занимаются, если при всем этом они совершенно не монетизируют эту медийность? Матчдей не лучший в лиге, продажи мерча тоже не на топ уровне. В чем их смысл?
Смысл в истории, которой кб-аудитория тычет в лицо всем подряд. История правда эта поросла мхом давным давно. И клуб превратился за последние 20 лет в шапито. Есть история, но толку от неё без настоящего?
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свинья в лесу
за 20 с лишним лет, даже самый упоротый не должен говорить ни о каком чемпионстве...
иногда, конечно, даже такой пессимист как я, могу помечтать...
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Jurabek Ishmuratov
Соглашусь на все 💯 Спартак слишком распиареный клуб РПЛ, результат ноль максимум 3-4 место в таблице увы.
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ТимТалер
Канчельскиса давно ждет палата №6 )
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Мартинелли
А можно список журналистов/экспертов огласить, которые говорят, что у Спартака есть шансы на победу?
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boroda
кто у них постоянно про Спартак спрашивает?
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