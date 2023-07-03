Канчельскис об РПЛ: «Спартак» не станет чемпионом, их амбиции раздуты прессой. Ресурса для борьбы с «Зенитом» в данный момент нет»
Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет бороться за чемпионство в Мир РПЛ.
«Судя по результатам прошлого чемпионата и кадровым решениям в межсезонье, можно предположить, что «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне. Их чемпионские амбиции сильно преувеличены и раздуты прессой.
Так происходит перед началом каждого нового чемпионата – болельщики красно-белых предвкушают новый сезон и начинают строить воздушные замки, где «Спартак» выигрывает РПЛ. На деле же у команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьез сражаться с «Зенитом» за первое место.
Расклад первой пятерки такой: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», – сказал Канчельскис.
А упоминание середняка в прессе будет не чаще, чем про Томь или Шинник.
Гы гы гы
Все это направлено на одну цель, чтобы Спартак всегда был в инфополе. Самый популярный, самый обсуждаемый, самый самый.
Но нафига они всем этим занимаются, если при всем этом они совершенно не монетизируют эту медийность?
Матчдей не лучший в лиге, продажи мерча тоже не на топ уровне.
В чем их смысл?
иногда, конечно, даже такой пессимист как я, могу помечтать...