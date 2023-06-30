Канчельскис о трансферах: «Политика «Зенита» намного эффективнее спартаковской. Красно-белые часто заключают провальные сделки»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает трансферную политику «Зенита» эффективнее, чем у «Спартака».

«Вероятно, «Зенит» готовится к возможному уходу Малкома, покупая молодых бразильских игроков. Все по уму. Нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, и в «Зените» это понимают.

Трансферная политика «Зенита» намного эффективнее спартаковской. Красно-белые часто заключают провальные сделки. У «Зенита» последние несколько сезонов все попадания – в яблочко.

Хорошая селекция – это основа успешного выступления команды», – сказал экс-футболист сборной России.

Летом в «Зенит» перешли Ду Кейрос («Коринтианс»), Александр Коваленко («Сочи»), Густаво Мантуан («Коринтианс»), Педро («Коринтианс») и Никита Гойло («Пари НН»).

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15 комментариев

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Dimario
спартак просто предельно коррумпирован.
на каждом трансфере отмывают бабло нужные люди с агентами и футболистами.
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Фан Рубина
Специальные провальные сделки - тоже стратегия. На них удобно списывать регулярные неудачи и затем давать ложную надежду, что "в следующем сезоне всем покажем" (нет).
+5
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Вова Пупкин
Для РПЛ селекция в Зените просто великолепная! Не поспоришь. К сожалению, как это работает в еврокубках никак сейчас не проверишь...
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savik-A.M.
да что его так припекает Спартак , он там даже не играл
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AlexZhano__
Ответ Dimario
спартак просто предельно коррумпирован. на каждом трансфере отмывают бабло нужные люди с агентами и футболистами.
Может быть. Если отбросить действительно дорогой трансфер Малкома, Спартак и Зенит платят за игроков примерно одинаковые суммы, а эффективность разная.
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Ничего Смешного
Ответ AlexZhano__
Может быть. Если отбросить действительно дорогой трансфер Малкома, Спартак и Зенит платят за игроков примерно одинаковые суммы, а эффективность разная.
Только в Спартак приезжает пачка игроков, которые уходят за копейки или бесплатно.
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СемёнСемёныч
Зенит умудряется купить хорошего игрока, а у Спартака за эти же деньги получается пассажир. А потом кричат что леги в Питере лучше, поэтому и выигрывают. Может что-то в консерватории подкрутить.
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Сергей Жарковский
Самое время выпить Азерчай!
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Иван Шуткин
Спартак стабилен в этой теме уже 20 лет))
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WelD
Вот с этим согласен.
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Санитар-волк
Судя по всему, яблоками в питере завалено всё, включая скамейки. Правда, недорогими, по 50 000 рублей )))
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