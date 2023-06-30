Канчельскис о трансферах: «Политика «Зенита» намного эффективнее спартаковской. Красно-белые часто заключают провальные сделки»

Андрей Канчельскис считает трансферную политику «Зенита» эффективнее, чем у «Спартака».

«Вероятно, «Зенит» готовится к возможному уходу Малкома, покупая молодых бразильских игроков. Все по уму. Нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, и в «Зените» это понимают.

Трансферная политика « » намного эффективнее спартаковской. Красно-белые часто заключают провальные сделки. У «Зенита» последние несколько сезонов все попадания – в яблочко.

Хорошая селекция – это основа успешного выступления команды», – сказал экс-футболист сборной России.

Летом в «Зенит» перешли Ду Кейрос («Коринтианс»), Александр Коваленко («Сочи»), Густаво Мантуан («Коринтианс»), Педро («Коринтианс») и Никита Гойло («Пари НН»).