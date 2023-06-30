«Спартак» всегда будет 3-4-м, чемпионство за «Зенитом» забетонировано». Канчельскис о гонке в РПЛ
Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не помешает «Зениту» вновь стать чемпионов Мир РПЛ.
«Считаю, за «Зенитом» забетонировано чемпионство в следующем сезоне. Если бы я был их президентом, поставил задачу — оформить десять чемпионств подряд — это выполнимо.
Обойти «Спартак», у которых 9 триумфов подряд — цель Санкт-Петербурга. Мой любимый «Спартак» всегда будет четвертым или третьим — без вопросов, пока будет продолжаться гегемония команды Семака», — сказал экс-игрок сборной России.
Вы хоть пишите правильно, а то точно не сбудется