«Спартак» всегда будет 3-4-м, чемпионство за «Зенитом» забетонировано». Канчельскис о гонке в РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не помешает «Зениту» вновь стать чемпионов Мир РПЛ.

«Считаю, за «Зенитом» забетонировано чемпионство в следующем сезоне. Если бы я был их президентом, поставил задачу — оформить десять чемпионств подряд — это выполнимо.

Обойти «Спартак», у которых 9 триумфов подряд — цель Санкт-Петербурга. Мой любимый «Спартак» всегда будет четвертым или третьим — без вопросов, пока будет продолжаться гегемония команды Семака», — сказал экс-игрок сборной России.

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31 комментарий

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pogbadrogba
Ответ Алексей Ненахов
Газпром закончиться , и все вертеться на круги своя
ЗакончиТСя...вернеТСя...
Вы хоть пишите правильно, а то точно не сбудется
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юра георгиевский
Ответ Алексей Ненахов
Газпром закончиться , и все вертеться на круги своя
Во-первых, как-то А. В. Бубнов ездил в Сибирь, в командировку и после сказал на ресурсе Sportbox.footbal, что месторождения в Газпроме будут качать газ ещё тысячу лет, хватит ещё прапраправнукам, а может и ещё на две тысячи лет. Во-вторых Зенит найдёт себе не хуже спонсора, в какой-то ситуации форс-мажора, но это только сказки соперников, об этом говорили неоднократно Дм. Медведев и Мутко. Сколько можно педалировать бесполезную и глупую тему .... ?! Не надоело белибердой заниматься ..... ?!
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Ivan Petrov
Насчёт это не уверен. А вот то ,что Канчельскис своё утро со стакана горячительного начинает,тут к бабке не ходи
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Ak4705
Ответ Vatikan
А вообще СПАРТАК чемпион!
Это Метафора
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юра георгиевский
Наш спартачок однажды может только замахнуться на попадание в лучшую лигу Мира. Они могут сделать отличный праздник всей стране, а 3-4 место - это неинтересно.
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Гладиатор из Тушино
Тогда встает вопрос, кем забронировано 2-3 места?
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Гладиатор911
Трудно поспорить. Вообще удивительно как с таким составом мы вообще оказались в тройке. Конечно это моё субъективное мнение, но давно пора менять хозяина, если хотим,чего то добиться. Лукойл приобрёл себе игрушку, и набивают свои карманы, а на футбол им наплевать. А скорее всего пляшет под чужую дудку.
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fussballer
Ответ Данко Лазович
где-то сейчас Алания тихо офигела от данной информации.
Которая была тогда Спартаком-Аланией)
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Данко Лазович
Ответ fussballer
10 триумфов подряд было у Спартака с 1992 по 2001.
где-то сейчас Алания тихо офигела от данной информации.
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phill anselmo
ой, сколько можно уже. Понятно, что каждый по типу Канчельскиса будет называть Спартак, чтобы новость была читаема. Сказал бы Факел, все бы мимо пролистали.
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юра георгиевский
Ответ Вован Азаров
это пока Пыня у власти
Скажи спасибо, что он отлично относится к спорту, потому что сам спортсмен: борьба, горно-лыжный спорт, хоккей и так далее. А придёт не спортсмен и скажет хватит в Москве 4-5 клубов держать в РПЛ, уберём три, пусть из других регионов играют клубы, их надо поддерживать. Возьмёт и уберёт спартачок, динаму и ещё кого-нибудь, а наберут Ротор и других. Такой вариант очень правдоподобный, на тысячу процентов.
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Любовь Мелехова
Ответ fussballer
10 триумфов подряд было у Спартака с 1992 по 2001.
Ну, да, тогда его тоже спонсировал Газпром.
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KKA
Сейчас начнется )
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fussballer
Ответ Alexander Tryapyshko
Когда у спартака было 9 чемпионств подряд?
10 триумфов подряд было у Спартака с 1992 по 2001.
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Pok_Toholo
Ответ Гладиатор911
Трудно поспорить. Вообще удивительно как с таким составом мы вообще оказались в тройке. Конечно это моё субъективное мнение, но давно пора менять хозяина, если хотим,чего то добиться. Лукойл приобрёл себе игрушку, и набивают свои карманы, а на футбол им наплевать. А скорее всего пляшет под чужую дудку.
Ага, смените Лукойл на мэрию Москвы, очень удивитесь переменам
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Ak4705
Ответ Алексей Ненахов
Газпром закончиться , и все вертеться на круги своя
У вас одного Промеса приземлят и Лукойл заканчивать не надо
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Ярик01
Канчельскис, кому «Мне «Спартак» вообще не интересен!" (с) так и клянчит денежку у журналистов на Спартаке ))
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Alexander Tryapyshko
Когда у спартака было 9 чемпионств подряд?
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Иван Иванов
С каких это пор, Андрюша, Спартак - твой любимый... Ну а если это сарказм, то слово "любимый" нужно бы обозначить в ковычках
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Vatikan
Не было ни у кого 9 триумфов подряд!
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