Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не помешает «Зениту» вновь стать чемпионов Мир РПЛ.

«Считаю, за « » забетонировано чемпионство в следующем сезоне. Если бы я был их президентом, поставил задачу — оформить десять чемпионств подряд — это выполнимо.

Обойти «Спартак», у которых 9 триумфов подряд — цель Санкт-Петербурга. Мой любимый « » всегда будет четвертым или третьим — без вопросов, пока будет продолжаться гегемония команды Семака», — сказал экс-игрок сборной России.