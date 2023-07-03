Гюлер хочет встретиться с руководством «Фенербахче» сегодня, чтобы скорее определиться с будущим. Хавбек интересен «Барсе» и «Реалу»
Хавбек «Фенербахче» Арда Гюлер хочет как можно скорее определиться с будущим.
18-летний игрок сборной Турции планирует встретиться сегодня с президентом стамбульцев Али Кочем и главным тренером Исмаилом Карталом, чтобы прояснить ситуацию с возможным переходом в другой клуб, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Hurriyet.
По данным источника, Гюлер намерен определиться со своим будущим к 4 июля.
Ранее стало известно, что полузащитник интересен «Барселоне» и «Реалу».
Но совсем не факт, что топ-клубы его вообще подпишут, и тем более, что дадут игровое время.
Помнится, Эдегора Реал с 14 лет вёл и в итоге, в Мадриде он играл немного и не особо успешно.
Захарян в прошлом году тоже большие надежды подавал а в этом вполне возможно что лавку Динамовскую полировать будет.