Гюлер хочет встретиться с руководством «Фенербахче» сегодня, чтобы скорее определиться с будущим. Хавбек интересен «Барсе» и «Реалу»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Али Коч Исмаил Картал Арда Гюлер Футбол

Хавбек «Фенербахче» Арда Гюлер хочет как можно скорее определиться с будущим.

18-летний игрок сборной Турции планирует встретиться сегодня с президентом стамбульцев Али Кочем и главным тренером Исмаилом Карталом, чтобы прояснить ситуацию с возможным переходом в другой клуб, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Hurriyet.

По данным источника, Гюлер намерен определиться со своим будущим к 4 июля.

Ранее стало известно, что полузащитник интересен «Барселоне» и «Реалу».

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12 комментариев

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Johny111
18 лет... Реал, Барса... Офигеть. Красавчик парень
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Владимир Самсонов
Ответ Johny111
18 лет... Реал, Барса... Офигеть. Красавчик парень
Так каждым молодым талантом интересуются Барса и Реал. Вон и про Захаряна такое писали.
Но совсем не факт, что топ-клубы его вообще подпишут, и тем более, что дадут игровое время.
Помнится, Эдегора Реал с 14 лет вёл и в итоге, в Мадриде он играл немного и не особо успешно.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Рано ему ещё в такие клубы как Реал и Барселона. Пусть ещё сезон в Фенере отыграет а там видно будет.
Захарян в прошлом году тоже большие надежды подавал а в этом вполне возможно что лавку Динамовскую полировать будет.
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SopTecret
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Рано ему ещё в такие клубы как Реал и Барселона. Пусть ещё сезон в Фенере отыграет а там видно будет. Захарян в прошлом году тоже большие надежды подавал а в этом вполне возможно что лавку Динамовскую полировать будет.
потом оказалось, что хотят купить не его, а Захария)
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coimbra
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Рано ему ещё в такие клубы как Реал и Барселона. Пусть ещё сезон в Фенере отыграет а там видно будет. Захарян в прошлом году тоже большие надежды подавал а в этом вполне возможно что лавку Динамовскую полировать будет.
Ты видел его игру? Как можно сравнивать Захаряна с ним? Но в любом случае твой совет ему передадут, и он послушает тебя...
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Johny111
Ответ Владимир Самсонов
Так каждым молодым талантом интересуются Барса и Реал. Вон и про Захаряна такое писали. Но совсем не факт, что топ-клубы его вообще подпишут, и тем более, что дадут игровое время. Помнится, Эдегора Реал с 14 лет вёл и в итоге, в Мадриде он играл немного и не особо успешно.
Ну тем не менее... Это какой билет в жизнь. У того же Эдегора
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Moscwow
Ответ Владимир Самсонов
Так каждым молодым талантом интересуются Барса и Реал. Вон и про Захаряна такое писали. Но совсем не факт, что топ-клубы его вообще подпишут, и тем более, что дадут игровое время. Помнится, Эдегора Реал с 14 лет вёл и в итоге, в Мадриде он играл немного и не особо успешно.
При этом трансфер Эдегера всё равно оказался положительным, его продали за хорошие деньги и сам он стал топ-игроком. Поэтому покупка молодых талантов не всегда про успешную интеграцию в основу
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songbilong
да не нужно в Реал, там полузащита закрыта минимум на 10 лет, только лавку будет полировать
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