Гюлер хочет встретиться с руководством «Фенербахче» сегодня, чтобы скорее определиться с будущим. Хавбек интересен «Барсе» и «Реалу»

Хавбек «Фенербахче» Арда Гюлер хочет как можно скорее определиться с будущим.

18-летний игрок сборной Турции планирует встретиться сегодня с президентом стамбульцев Али Кочем и главным тренером , чтобы прояснить ситуацию с возможным переходом в другой клуб, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Hurriyet.

По данным источника, намерен определиться со своим будущим к 4 июля.

Ранее стало известно, что полузащитник интересен «Барселоне» и « ».