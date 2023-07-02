Лапорта подтвердил интерес «Барсы» к Гюлеру: «Его хотят все топ-клубы Европы. Скауты давно следят за ним, ведем с «Фенербахче» переговоры»

Теги Барселона Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Жоан Лапорта Арда Гюлер Футбол

Жоан Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Арде Гюлеру.

Ранее сообщалось, что будущий спортивный директор «Барселоны» Деку провел с «Фенербахче» переговоры о трансфере 18-летнего полузащитника.

«Это очень молодой турецкий игрок, и это правда, что скаутский отдел следит за ним уже долгое время. Все топ-клубы Европы хотят заполучить его, и мы ведем переговоры с «Фенербахче».

У нас есть экономический план, одобренный Ла Лигой. Мы хотим большего. Нас не устраивает [текущая ситуация] – мы должны совершить рывок в еврокубках, и именно поэтому мы усиливаемся. Мне нравится, что в Ла Лиге играют лучшие игроки мира, и мы первые, кто должен это сделать, чтобы добиться своих целей», – сказал президент «Барселоны».

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29 комментариев

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Bazilic
Зачем, для чего?
На эту позицию уже есть сразу несколько игроков, да и Гарридо в академии растет
Барса в это то
Купить капитана молодежного чемпиона мира (Уругвай) Фабрисио Диаса на очень проблемную позицию опорника за 8 миллионов ❌
Купить очередного турецкого Месси, очередного Эмре Мора, Юсуфа Демира и тд. по списку за 30 лямов ✅
+13
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+8
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dr. cage
На самом деле для Гюлера Барса едва ли не самый оптимальный вариант..
Во-первых, в Барсе он почти на любой своей позиции может претендовать на основу.. Только Педри бесприкословно сильнее.. Когда как в других клубах, он наверняка пропишется на бенче.. На сезон минимум.
Во-вторых, в Барсе исторически умели работать с творческими игроками.. Деку как переговорщик наверняка ему об этом говорит.
В-третьих, тренер.. Хаве спец молодой и не боится опытов.. Для Гюлера это тоже плюс..
+12
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Bazilic
Ответ Andrey Khapaev
именно поэтому, наверное, в основе барсы играют Педри, Гави и Бальде, а микро Джамал дебютировал за основу... ведь Хави с молодыми не возится)))
Никто из них, кроме Ямала при Хави не дебютировал
А Бальде это чудо, так как на его позицию брали Алонсо
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+4
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Bazilic
Ответ dr. cage
На самом деле для Гюлера Барса едва ли не самый оптимальный вариант.. Во-первых, в Барсе он почти на любой своей позиции может претендовать на основу.. Только Педри бесприкословно сильнее.. Когда как в других клубах, он наверняка пропишется на бенче.. На сезон минимум. Во-вторых, в Барсе исторически умели работать с творческими игроками.. Деку как переговорщик наверняка ему об этом говорит. В-третьих, тренер.. Хаве спец молодой и не боится опытов.. Для Гюлера это тоже плюс..
Во первых
На его позиции играют Педри и Гюндоган, которые на 100 голов сильнее
Слева в атаке, где он может играть, бегают Дембеле с Рафой, которые на 10 голов сильнее
В академии растут Гарридо и Ямал
Да и Хави с молодыми, к огромному сожалению, не возится. Торре подтвердит
+9
-6
+3
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gPk
Ответ Bazilic
Зачем, для чего? На эту позицию уже есть сразу несколько игроков, да и Гарридо в академии растет Барса в это то Купить капитана молодежного чемпиона мира (Уругвай) Фабрисио Диаса на очень проблемную позицию опорника за 8 миллионов ❌ Купить очередного турецкого Месси, очередного Эмре Мора, Юсуфа Демира и тд. по списку за 30 лямов ✅
Сравнивать Демира и того же Мора с Гюлером - это откровенный бред.
И да, оказывается капитан МОЛОДЁЖНОЙ сборной>>>игрок основной сборной Турции.
На какаю эту ПОЗИЦИЮ растёт Гарридо если он как раз таки опорник, а Гюлер - правый вингер который смещается с фланга в центр поля?
+2
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+2
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Bazilic
Ответ f0rmoceft
Сколько пафоса...
Но это факт
Роке английские мешки куда подальше послал и готов ждать Барсу хоть до зимы
Иван Фреснеда будет ждать Барсу
Микаэль Файе отверг предложения Челси и Дортмунда ради Барсы
Скорее всего тоже самое будет с Гюлером
+11
-9
+2
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Andrey Khapaev
Ответ Bazilic
Во первых На его позиции играют Педри и Гюндоган, которые на 100 голов сильнее Слева в атаке, где он может играть, бегают Дембеле с Рафой, которые на 10 голов сильнее В академии растут Гарридо и Ямал Да и Хави с молодыми, к огромному сожалению, не возится. Торре подтвердит
именно поэтому, наверное, в основе барсы играют Педри, Гави и Бальде, а микро Джамал дебютировал за основу... ведь Хави с молодыми не возится)))
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Jazzzz
Ответ DolJun
ахаха, кто это??
Новый Мудрик)
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gPk
Ответ Bazilic
Да хз, если честно Весь сезон не слышно было, а сейчас Барса с Реалом начали себе одно место рвать, чтобы подписать
Как вы можете что-то слышать, если вы футбол не смотрите?
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Bazilic
Ответ DolJun
может агент контракт выбивает из клуба
Да вряд ли
Там и Милан хотел, и Бавария
А надежные мадридские и каталонские журналисты писали, что он является важнейшей стратегической целью для клубов
Так что посмотрим, хотя опасений куча)
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DolJun
Ответ Bazilic
Да хз, если честно Весь сезон не слышно было, а сейчас Барса с Реалом начали себе одно место рвать, чтобы подписать
может агент контракт выбивает из клуба
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Bazilic
Ответ DolJun
ахаха, кто это??
Да хз, если честно
Весь сезон не слышно было, а сейчас Барса с Реалом начали себе одно место рвать, чтобы подписать
+1
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OhneNamee
Ответ Bazilic
Во первых На его позиции играют Педри и Гюндоган, которые на 100 голов сильнее Слева в атаке, где он может играть, бегают Дембеле с Рафой, которые на 10 голов сильнее В академии растут Гарридо и Ямал Да и Хави с молодыми, к огромному сожалению, не возится. Торре подтвердит
Слева в атаке, где он может играть, бегают Дембеле с Рафой, которые на 10 голов сильнее
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Там как раз в прошлом сезоне слева в атаке вообще все провалились (Рафинья, Ферран, Фати, даже Дембеле по сути, справа он выглядел в разы лучше, чем слева)
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_pipspb _
Ответ HI MARS
Помните,как барселона пару лет назад подписала Эмре Демира?Турецкий Меси говорили они тогда)))
Туран
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David Avagyan
Ответ Bazilic
Да
Тогда вопросов нет
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Bazilic
Ответ David Avagyan
Так ты не ответил это он тебе сказал что готов ждать до зимы.
Да
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GuruFutbola
Ответ f0rmoceft
Сколько пафоса...
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Bazilic
Лишь бы не повторил судьбу всех прошлых турецких Месси
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