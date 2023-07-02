Лапорта подтвердил интерес «Барсы» к Гюлеру: «Его хотят все топ-клубы Европы. Скауты давно следят за ним, ведем с «Фенербахче» переговоры»
Жоан Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Арде Гюлеру.
Ранее сообщалось, что будущий спортивный директор «Барселоны» Деку провел с «Фенербахче» переговоры о трансфере 18-летнего полузащитника.
«Это очень молодой турецкий игрок, и это правда, что скаутский отдел следит за ним уже долгое время. Все топ-клубы Европы хотят заполучить его, и мы ведем переговоры с «Фенербахче».
У нас есть экономический план, одобренный Ла Лигой. Мы хотим большего. Нас не устраивает [текущая ситуация] – мы должны совершить рывок в еврокубках, и именно поэтому мы усиливаемся. Мне нравится, что в Ла Лиге играют лучшие игроки мира, и мы первые, кто должен это сделать, чтобы добиться своих целей», – сказал президент «Барселоны».
На эту позицию уже есть сразу несколько игроков, да и Гарридо в академии растет
Барса в это то
Купить капитана молодежного чемпиона мира (Уругвай) Фабрисио Диаса на очень проблемную позицию опорника за 8 миллионов ❌
Купить очередного турецкого Месси, очередного Эмре Мора, Юсуфа Демира и тд. по списку за 30 лямов ✅
Во-первых, в Барсе он почти на любой своей позиции может претендовать на основу.. Только Педри бесприкословно сильнее.. Когда как в других клубах, он наверняка пропишется на бенче.. На сезон минимум.
Во-вторых, в Барсе исторически умели работать с творческими игроками.. Деку как переговорщик наверняка ему об этом говорит.
В-третьих, тренер.. Хаве спец молодой и не боится опытов.. Для Гюлера это тоже плюс..
А Бальде это чудо, так как на его позицию брали Алонсо
На его позиции играют Педри и Гюндоган, которые на 100 голов сильнее
Слева в атаке, где он может играть, бегают Дембеле с Рафой, которые на 10 голов сильнее
В академии растут Гарридо и Ямал
Да и Хави с молодыми, к огромному сожалению, не возится. Торре подтвердит
И да, оказывается капитан МОЛОДЁЖНОЙ сборной>>>игрок основной сборной Турции.
На какаю эту ПОЗИЦИЮ растёт Гарридо если он как раз таки опорник, а Гюлер - правый вингер который смещается с фланга в центр поля?
Роке английские мешки куда подальше послал и готов ждать Барсу хоть до зимы
Иван Фреснеда будет ждать Барсу
Микаэль Файе отверг предложения Челси и Дортмунда ради Барсы
Скорее всего тоже самое будет с Гюлером
Там и Милан хотел, и Бавария
А надежные мадридские и каталонские журналисты писали, что он является важнейшей стратегической целью для клубов
Так что посмотрим, хотя опасений куча)
Весь сезон не слышно было, а сейчас Барса с Реалом начали себе одно место рвать, чтобы подписать
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Там как раз в прошлом сезоне слева в атаке вообще все провалились (Рафинья, Ферран, Фати, даже Дембеле по сути, справа он выглядел в разы лучше, чем слева)