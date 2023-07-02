Жоан Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Арде Гюлеру.

Ранее сообщалось, что будущий спортивный директор «Барселоны» Деку провел с « » переговоры о трансфере 18-летнего полузащитника.

«Это очень молодой турецкий игрок, и это правда, что скаутский отдел следит за ним уже долгое время. Все топ-клубы Европы хотят заполучить его, и мы ведем переговоры с «Фенербахче».

У нас есть экономический план, одобренный . Мы хотим большего. Нас не устраивает [текущая ситуация] – мы должны совершить рывок в еврокубках, и именно поэтому мы усиливаемся. Мне нравится, что в Ла Лиге играют лучшие игроки мира, и мы первые, кто должен это сделать, чтобы добиться своих целей», – сказал президент «Барселоны».